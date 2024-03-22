https://ria.ru/20240322/rak-1934753244.html

"Сразу к врачу". Раскрыта неожиданная причина смерти среди молодых

"Сразу к врачу". Раскрыта неожиданная причина смерти среди молодых - РИА Новости, 22.03.2024

"Сразу к врачу". Раскрыта неожиданная причина смерти среди молодых

В западных странах все больше пациентов с раком желудка и кишечника младше 50 лет. Это тяжелое заболевание чаще всего выявляют на поздних стадиях. Ученые винят... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:00

2024-03-22T08:00

2024-03-22T11:17

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рак

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медицина

желудочно-кишечный тракт

здоровый образ жизни (зож)

генетика

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В западных странах все больше пациентов с раком желудка и кишечника младше 50 лет. Это тяжелое заболевание чаще всего выявляют на поздних стадиях. Ученые винят вредные привычки, фастфуд, экологию. Кто в группе риска — в материале РИА Новости.Никто не ожидалЗлокачественные опухоли обычно диагностируют у старшего поколения. Это касается и рака желудочно-кишечного тракта. Однако в последние годы наметился опасный тренд — возраст пациентов снижается.В 2008-м на это обратила внимание Ребекка Сигель, научный руководитель в Американском онкологическом обществе. Тогда многие считали, что аномалия связана с улучшением диагностики и выявляемости на ранних стадиях. Однако одновременно росла и смертность у людей моложе 50 лет.В 2019-м европейские ученые опубликовали результаты масштабного исследования: проанализировали данные почти 150 миллионов человек в возрасте 20-49 лет из 20 стран за 1990-2016 годы.За это время среди 20-29-летних число новых диагнозов выросло с 0,8 до 2,3 на сто тысяч человек. Причем с 2004-го кривая пошла резко вверх, прибавляя по восемь процентов в год. В лидерах — Бельгия, Германия, Нидерланды.Авторы этой работы рекомендовали снизить возраст скрининга. Сейчас регулярное обследование на рак кишечника нужно проходить всем после 50. В США в 2021 году планку опустили еще на пять лет.Как проявляется болезньНовый отчет американских ученых показал, что колоректальный рак вышел с четвертого на первое место среди онкологических причин смерти у мужчин и на второе — у женщин моложе 50 лет."Мы все еще видим этот тренд, значит, он не временный", — заключает Викрам Редди, хирург из Йеля, один из первых, кто заметил омоложение этого вида рака 15 лет назад. Врач советует делать колоноскопию при малейших ректальных кровотечениях, запорах или диареях, болях в желудочно-кишечном тракте.Аналогичная ситуация с раком желудка, который занимает пятое место среди всех видов злокачественных новообразований. Почти половина случаев приходится на Китай, Японию и другие азиатские страны.В 2019-м в мире насчитывалось 1,2 миллиона пациентов с раком желудка. Из них от четырех до шести процентов — моложе 40 лет, говорится в обзорной статье российских исследователей. Однако есть различия между регионами. Если в Южной Корее и Японии опасный тренд удалось переломить, то в Китае и США ситуация только ухудшается. За 30 лет число рака желудка у молодых американцев выросло в два раза.Причины предстоит выяснитьПричины всплеска опухолей желудочно-кишечного тракта неясны. Списать на наследственность не получается. Примерно в десяти процентах случаев рак кишечника вызван генетикой, у остальных возникает спонтанно.Факторы риска — полипы и воспаление кишечника. Также указывают на неправильное питание: увлечение фастфудом, копченостями, соленым, диету с недостатком волокон. Возможно, болезни способствуют ожирение, сидячий образ жизни, курение, алкоголизм."Честно говоря, мы часто наблюдаем пациентов, которые не подходят под это описание. Многие из них очень здоровые люди, спортсмены", — признается доктор Кимми Нг, директор отдела раннего проявления колоректального рака из Бостона.По его мнению, за этим всплеском стоят какие-то экологические факторы. "Их сочетание приводит к изменению микробиома или иммунной системы, делая человека более восприимчивым к раку в молодом возрасте", — полагает специалист.Диагноз может стать шоком для миллениалов и зумеров.Хотя рак кишечника и желудка сейчас хорошо лечат, это способно прервать карьеру, ударить по финансам. От тех, кто планирует рожать детей, потребуется непростое решение. Химиотерапия сильно влияет на фертильность, поэтому пациентам предлагают замораживать половые клетки.Всем ЗОЖ"Если брать суммарно рак желудка и кишечника, то в России ежегодно около 85 тысяч новых диагнозов, — приводит цифры онколог, кандидат медицинских наук Антон Иванов, главный врач клиники МАММА. — Мы, как и зарубежные коллеги, отмечаем омоложение пациентов: несколько увеличилась заболеваемость в возрастных группах до 50 и даже до 40 лет. Еще несколько лет назад таких было меньше десяти процентов, сейчас — примерно 12".Отчасти это объясняется распространением некоторых факторов риска среди молодых, например ожирения, говорит специалист. На статистику повлияли и программы скрининга — онкологические заболевания стали выявлять чаще на более ранних стадиях."Симптомы рака желудка — боли, потеря аппетита, тошнота, рвота, изменение цвета стула. Колоректального рака — кровь в стуле, изменение его частоты и консистенции, боли в животе. Нужно сразу обращаться к врачу", — подчеркивает Руслан Басанов, врач-онколог, кандидат медицинских наук, заведующий амбулаторным отделением онкологического центра АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга).По его словам, при раннем выявлении и своевременном лечении шансы на выживание значительно увеличиваются. Многое зависит от стадии заболевания, возраста, общего состояния здоровья и других факторов.Антон Иванов добавляет: наследственность по-прежнему важна. Поэтому стоит заранее сходить к врачу, если один и тот же вид рака диагностировали у нескольких близких родственников, а в семье встречаются редкие, нетипичные онкологические заболевания, развивающиеся в молодом возрасте. В остальном рекомендация для всех одна — отказ от вредных привычек, здоровое питание, регулярный спорт, нормализация веса.

https://ria.ru/20240207/opukhol-1925761658.html

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, рак, рак толстой кишки, медицина, желудочно-кишечный тракт, здоровый образ жизни (зож), генетика, здоровье