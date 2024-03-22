https://ria.ru/20240322/pvo-1935095396.html

ПВО сбили БПЛА ВСУ над Белгородской и Воронежской областями

ПВО сбили БПЛА ВСУ над Белгородской и Воронежской областями - РИА Новости, 23.03.2024

ПВО сбили БПЛА ВСУ над Белгородской и Воронежской областями

Украинские беспилотники самолетного типа уничтожены над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024

2024-03-22T23:14

2024-03-22T23:14

2024-03-23T00:08

безопасность

воронежская область

россия

вооруженные силы украины

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники самолетного типа уничтожены над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."22 марта около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской (1 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей", - сказали в ведомстве.Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что, предварительно, в регионе последствий на земле нет, оперативная ситуация в регионе находится под контролем. Опасность атаки беспилотников сохраняется, добавил он.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

воронежская область

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безопасность, воронежская область, россия, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор)