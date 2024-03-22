https://ria.ru/20240322/pvo-1935095396.html
ПВО сбили БПЛА ВСУ над Белгородской и Воронежской областями
ПВО сбили БПЛА ВСУ над Белгородской и Воронежской областями - РИА Новости, 23.03.2024
ПВО сбили БПЛА ВСУ над Белгородской и Воронежской областями
Украинские беспилотники самолетного типа уничтожены над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2024
2024-03-22T23:14
2024-03-22T23:14
2024-03-23T00:08
безопасность
воронежская область
россия
вооруженные силы украины
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники самолетного типа уничтожены над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."22 марта около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской (1 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей", - сказали в ведомстве.Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил, что, предварительно, в регионе последствий на земле нет, оперативная ситуация в регионе находится под контролем. Опасность атаки беспилотников сохраняется, добавил он.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, россия, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Воронежская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Александр Гусев (губернатор)
ПВО сбили БПЛА ВСУ над Белгородской и Воронежской областями
Минобороны: ПВО сбили БПЛА ВСУ над Белгородской и Воронежской областями