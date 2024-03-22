https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html
В России 1 апреля стартует проект по подготовке специалистов в сфере БПЛА
В России 1 апреля стартует проект по подготовке специалистов в сфере БПЛА - РИА Новости, 22.03.2024
В России 1 апреля стартует проект по подготовке специалистов в сфере БПЛА
Пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников стартует 1 апреля, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:09
2024-03-22T10:09
2024-03-22T10:51
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
безопасность
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Пилотный проект по подготовке специалистов в сфере разработки и производства беспилотников стартует 1 апреля, сообщила пресс-служба правительства."Цель (проекта. — Прим. ред.) <...> — создать систему непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 килограммов", — говорится в пресс-релизе.Постановление об утверждении правил проекта подписал премьер Михаил Мишустин."Пилот" будут проводить до конца 2029 года на базе Университета Национальной технологической инициативы — 2035.Планируется разработать учебные программы в области беспилотных систем, а также протестировать механизмы обучения и аттестации слушателей.Соавторами выступят эксперты ассоциации предприятий индустрии БАС "Аэронекст" и сотрудники АНО "Агентство развития профессионального мастерства. Минтруд, Минобрнауки и Минпромторг окажут методическую поддержку.После окончания обучения слушатели будут сдавать квалификационные экзамены в Российском университете транспорта.Как заявлял в конце декабря в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко, модули по проектированию, разработке, производству и эксплуатации беспилотников включат в 140 образовательных программ до 2030 года.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), безопасность
Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Безопасность
В России 1 апреля стартует проект по подготовке специалистов в сфере БПЛА
В РФ 1 апреля стартует пилотный проект по подготовке специалистов в сфере БПЛА