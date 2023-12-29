https://ria.ru/20231229/chernyshenko-1918913188.html

Дмитрий Чернышенко: нацпроект по транспортным БПЛА разработают в 2024 году

Дмитрий Чернышенко: нацпроект по транспортным БПЛА разработают в 2024 году - РИА Новости, 29.12.2023

Дмитрий Чернышенко: нацпроект по транспортным БПЛА разработают в 2024 году

Как правительство планирует развивать внутренний туризм и какие новые направления для путешествий стоит ждать россиянам в 2024 году, об итогах визита российской РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:00

2023-12-29T12:00

2023-12-29T12:00

интервью

интервью - авторы

дмитрий чернышенко

россия

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918911467_0:43:2985:1722_1920x0_80_0_0_a0e6bf06d3efc2d12f377a973c38ef73.jpg

Как правительство планирует развивать внутренний туризм и какие новые направления для путешествий стоит ждать россиянам в 2024 году, об итогах визита российской делегации в Китай, подробностях предстоящих в 2024 году Играх БРИКС, Всемирных Играх Дружбы и Играх Будущего, а также о том, с какими странами Россия продолжает научное сотрудничество, в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Беседовали Дмитрий Киселев и Полина Ковалева.— Дмитрий Николаевич, вы только что вернулись с правительственной делегацией из Китая, поделитесь личными впечатлением, может было что-то неожиданным для вас?— Вы знаете, когда в рамках очень слаженного механизма реализуется системная работа, которую организовал председатель правительства (Михаил Мишустин – ред.), и этот сложный механизм начинает давать результаты, это, конечно, не может не радовать. Механизм сложный, потому что пять правительственных комиссий, 13 подкомиссий и более 50 рабочих групп. Вы понимаете, это уровень министров, и у каждого свой визави, они ведут системную работу для того, чтобы был конкретный результат. Такой агрегированный результат, он был озвучен: была превышена планка, которую поставил нам наш президент и председатель Си Цзиньпин — торговый оборот в 200 миллиардов долларов, мы договорились считать его теперь в юанях и в рублях. В 2023 году товарооборот составил более 218 миллиардов долларов – почти 18 триллионов рублей или 1,5 триллиона китайских юаней. Это очень серьезный результат этой слаженной, планомерной работы, который мы достигли, за последние четыре года прогресс был очень большой. Рост нашего товарооборота в прошлом году был больше 36 %, в этом году динамика сохраняется – рост 26,7 %. Это небывалый рост.Важно отметить, что в наших торговых отношениях расчеты в национальных валютах составляют почти 92 %. Это говорит о том, что Россия и Китай выстроили высокоэффективную, независимую от западников систему торгово-экономического взаимодействия.Помимо просто торговли, очень много проектов, которые на регулярной основе осуществляются. Себя зарекомендовал формат так называемых перекрестных годов – мы начинали с перекрестного Года науки и технологий, который прошел в 2020-2021 годах. Также в 2022 и 2023 годах состоялись годы российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, всего в их рамках проведено 430 совместных мероприятий, которые позволяют нам лучше узнавать друг друга, интегрироваться и совершать совместные проекты.— Ну, а что-то неожиданным, может быть, вам показалось или нет? Что-то вас удивило?— Конечно, нельзя не отметить, что у нас выстроились дружеские рабочие отношения, а это крайне важно. Видно, что у председателя нашего правительства Михаила Владимировича Мишустина с его визави Ли Цяном отношения на высоком рабочем уровне, в этом году это уже третья рабочая встреча. Председатель Си Цзиньпин тоже регулярно встречается с нашим президентом, общается, встретил российскую делегацию – все это говорит о том, что наши отношения достигли беспрецедентного уровня. И, конечно, мы говорим, что мы спина к спине, но мы как раз…— Лицом к лицу.— На самом деле, лицом к лицу.— Но ощущается культурный барьер все же с китайцами или нет? Все-таки, это совсем другая культура.— Вы знаете, разнообразие культур, безусловно, есть, но есть и огромный интерес друг к другу. Поэтому как раз следующие перекрестные года будут посвящены культурным взаимоотношениям – будут совместные проекты в области кино, будет совместная кинопремия, "Интервидео" и другие проекты, которые будут осуществляться по линии Минкультуры.Нужно отметить, что председатель Си Цзиньпин с теплотой вспоминает свою юность, наши советские фильмы, нашу советскую литературу, он был глубоко в нее погружен и помнит до сих пор, цитирует, вспоминает, что на встречах с нашим президентом Владимиром Путиным он цитировал и Достоевского, и Толстого, это не может не радовать. С нашей стороны, мы тоже знаем не только цитаты Конфуция и Лао Ши, но культура, обмен между нашими странами характеризуется, наверное, количеством студентов, которые обучаются и в Китае, и в России. У нас порядка 12 тысяч ребят обучаются в Китае, эта цифра растет, китайских студентов около 37 тысяч обучаются в нашей стране. Безусловно, когда ты обучался в какой-то стране, ты погружаешься в культуру. Также как многие наши коллеги из Китая учились, например, в России, наши дипломаты, например, посол в КНР (Игорь) Моргулов был одним из первых студентов Пекинского университета. Мы с ним посещали Пекинский университет и видно, с какой теплотой они вспоминают, они совсем по-другому взаимодействуют, потому что знают и особенности, историю, культуру этих стран, и, конечно, это все способствует развитию таких отношений. Поэтому то, что я сказал вначале, человеческие отношения, уважение взаимное – это, наверное, самое главное, что я, например, вынес из этой уже, по-моему, четвертой командировки в Китай в этом году.— Дмитрий Николаевич, хотелось бы также поговорить о внутреннем туризме. Каковы итоги года в цифрах?— Туризм сейчас у нас находится в эпохе расцвета. Благодаря решению президента, у нас эффективно осуществляется национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", который позволяет восполнить недостающую инфраструктуру.Что происходило раньше, на протяжении, примерно, 30 лет? В России была навязанная западная модель о том, что если ты крутой, успешный, то ты должен год работать, заработать денег, а потом поехать на какой-нибудь западный курорт, где все включено и там наконец-таки почувствовать себя человеком. Мы почему-то очень повелись на эту разводку, и каждый год наши граждане, хотя это достаточно небольшая часть, меньше 10 % могли себе это позволить. Но 50 миллиардов долларов каждый год туда отвозили. И по сути дела, инвестировали в создание инфраструктуры, в развитие сервисов там. И говорили: там такие хорошие гостиницы, такие классные сервисы.Слава Богу, сейчас настало время собирать камни. Мы прозрели и начали инвестировать в свои собственные средства размещения. Если в начале работы правительства Мишустина у нас было порядка 700 тысяч гостиничных номеров, то уже на сегодня благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" у нас более 900 тысяч. А планы, конечно, удвоить это количество и количество внутренних туристов — порядка 80 миллионов, но эта цифра не предел, конечно, она будет увеличиваться. Мы видим растущие турпотоки, например, у нас открыто новое направление, которое на 152 % выросло с прошлым годом – это Алтай. Благодаря курорту Манжерок и другим, которые вокруг него начали создаваться, раньше это была экзотика слабо достижимая. И теперь, в общем-то, есть все условия для того, чтобы туда поехать.А следующее по популярности (направление), например, – нужно отметить ту же нашу Карелию. Там более чем на 70 % рост посещаемости к прошлому году, хотя он продолжает расти. Активно развиваются курорты Северного Кавказа. Самый динамичный регион, растущий по туризму, не поверите, – Дагестан. Невероятно гостеприимный регион, я сам люблю туда приезжать.Но и многие другие направления, которые говорят о том, что наш внутренний туризм развивается. Это, наверное, сейчас самые эффективные инвестиции наши, поскольку вся эта инфраструктура остается у нас, наши граждане тратят деньги на свой туризм, а он не только познавательный или развлекательный, он и патриотический, исторический, и гастрономический, и винный сейчас очень активно развивается. Потому что, невероятно, за такое короткое время наша винная отрасль благодаря принятым правильным мерам по защите нашего рынка тоже набирает свои обороны и у нас великолепные свои сорта и получаются очень неплохие продукты. Всем рекомендую.— Такое впечатление, что и с сервисом дела налаживаются и многие вернувшиеся из Европы рассказывают о том, что они даже разочарованы в какой-то степени по сравнению с тем, что они могут получить в области сервиса в России.— Да, безусловно, у нас стандарты сервиса, например, созданные под Олимпиаду в Сочи, были сделаны лучшими мировыми специалистами и это теперь является стандартом для всех в нашей стране. Приняты индустриальные стандарты и наша индустрия гостеприимства активно развивается, уже все понимают эту планку, ее нужно держать, потому что очень высокая конкуренция, создается большое количество точек размещения, они борются за своего потребителя.Но, опять же, туризм – это не просто какая-то отдельная индустрия. Более 50 различных направлений, связанных с транспортом, логистикой, питанием, развлечениями, производством оборудования, например, для канаток или для отелей и ресторанов. Это огромный буст, прокачка нашей экономики. Не может не радовать, что, во-первых, у нас уникальная страна не только по количеству часовых поясов, одиннадцати часовых поясов, но и по количеству климатических зон: у нас от Арктической зоны до субтропиков. В общем-то, на любой вкус есть, куда поехать, и куча интересных мест, куда обязательно нужно поехать.— Что с проектами "Пять морей" и курортом "Новая Анапа", есть ли инвесторы, которые ими заинтересовались?— Знаете, это еще одно из поручений президента, как раз он был на Государственном совете, который проходил два года назад во Владивостоке во время Дальневосточного форума. Тогда президент дал поручение, чтобы помимо всех осуществляющихся в туризме проектов в рамках нацпроекта, дополнительно десять миллионов туристических поездок наших граждан в год должны быть на новых созданных круглогодичных морских курортах.Ну, казалось бы, как выполнить эту задачу? Мы понимаем, что у нас сезон морских курортов наших – это три месяца, ну, четыре, может быть, включая бархатный сезон. Понятно, что для этого создается специальная инфраструктура, когда есть закрытые бассейны, есть закрытые аквапарки, есть специально созданная бальнеология, различные развлечения, которые позволяют курорты держать загруженными круглогодично.Для создания десяти миллионов поездок дополнительных на круглогодичные семейные курорты морские в год необходимо создать очень мощную дополнительную инфраструктуру. И где ее создавать? У нас есть Черное море, есть Каспийское, есть Азовское море, есть Балтийское море, есть Японское море на Дальнем Востоке и плюс еще Байкал. Вот эти шесть конкретных направлений, пять морей и Байкал, они в совокупности создают новые кластерные проекты. Где, например, "Новая Анапа" – это примерно от 15 до 20 тысяч гостиничных номеров, это гигантские проекты, 1,5 тысячи гектаров на сохранившейся песчаной косе недалеко от Анапы, буквально старая Анапа, 30 километров, которая будет комплексно застроена. Сейчас в результате международного конкурса была отобрана команда архитекторов, которые сделали очень интересные проекты, которые обеспечивают комфортное пребывание наших туристов круглосуточно, в течение всего года. Там, конечно, и марина будет, и центры развлечений, очень красивая архитектура гостиничных номеров, и все это будет достаточно скоро — к 2030 году, так что мы еще с вами застанем.— Какие новые зарубежные направления откроются в 2024 году? Отрасль, например, очень ждет прямых рейсов в Индонезию, Малайзию и другие страны Юго-Восточной Азии.— Россия – открытая страна, и у наших граждан есть возможность путешествовать по миру. По итогам Стратегической сессии по вопросам развития туристской отрасли под руководством председателя правительства Михаила Мишустина одобрен список 17 приоритетных стран для продвижения сотрудничества: Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет и другие. На правительственном уровне прорабатывается вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами. Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам. У России огромный потенциал для развития туристической сферы – все климатические зоны, уникальные туристические маршруты, памятники культуры и архитектуры, широкие возможности для отдыха и оздоровления. За 11 месяцев текущего года мы приняли порядка 7,7 миллионов иностранных граждан, в основном это туристы из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Беларуси и Азербайджана. Со следующего года запускаем программу по продвижению российского туристического бренда за рубежом.Планируем обеспечить участие России в крупнейших международных туристических выставках и освещение наших туристских ресурсов в зарубежных СМИ. Будем организовывать пресс-туры и ознакомительные поездки, развивать трэвел-программы и рекламные кампании, например, запустим таргетированную онлайн-рекламу. Это поможет стимулировать рост взаимного туристического потока с приоритетными странами и будет способствовать расширению прямого авиасообщения и открытию новых туристических направлений.Мы продолжаем развивать и выездные направления. Было запущено прямое авиасообщение с Вьетнамом и Мьянмой. "Аэрофлот" открыл прямые перелеты в Гавану. В 2024 году надеемся на возобновление рейсов с Лаосом и Индонезией. Уже ведутся переговоры по введению безвизового въезда с Саудовской Аравией, Оманом, Бахрейном, Кувейтом, Малайзией и Мьянмой. С индийским партнерами обсуждается запуск взаимных безвизовых групповых туристических поездок. Кстати, в этом году граждане Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Сингапура и Филиппин получили возможность оформлять электронные визы в Россию на срок до 16 суток. Кроме того, реализуются программы профессиональной подготовки специалистов туриндустрии в странах Юго-Восточной Азии. В рамках проекта Диалогового партнерства Россия–АСЕАН уже обучено более 160 русскоязычных гидов-переводчиков.— В будущем году в России пройдут первые фиджитал-игры, вообще фиджитал-направление развивается в России. Почему? И вообще, планируете ли вы ввести фиджитал как дисциплину в вузы?— Вы знаете, слово новое, не все еще знают. Это физика и диджитал – цифра. Вот сочетание, отсюда это новое слово появилось. То есть реальный мир и виртуальный. Говорят, есть риск, что наша молодежь может увлечься и уйти в какие-то метавселенные, футуристы рассказывают о том, что, в общем-то, скоро и тело не понадобится, будет мозг в каких-то ванных плавать, с помощью искусственного интеллекта будут генериться реальность и создаваться ощущения, а тело будет не нужно. Вот для того, чтобы мы до такого не дожили, как когда-то в конце XIX века Пьер де Кубертен, французский барон, упаковал существующие классические тогда виды спорта – метание копья, диска, борьбу, марафонный бег и так далее – в проект, который назывался Олимпийские игры, и снабдил его идеологией, так и в нашей стране, впервые президент создал совершенно новое, ранее не существовавшее движение, язык не поворачивается назвать его просто спортивным, потому что это на стыке спорта, технологий, образования, науки – всего. Рождаются новые герои, также как на Олимпийских играх герои, которые демонстрируют невероятные, недостижимые большинству обычных граждан результаты в прыжках, либо в скорости, либо еще в ловкости, и дети к ним относятся как к неким героям, ролевым моделям и сами стремятся подражать и быть похожими, и они идут в секции заниматься спортом, так и мы с вами совсем скоро, в феврале следующего года увидим рождение новых героев. Гармонично развитая личность, которая не только умеет на симуляторах компьютерных или в каких-то играх, стрелялках что-то демонстрировать, но и в реальном мире показывать не менее выдающиеся результаты. И в этом как раз гениальность этой идеи, это сочетание вот этих двух способностей человека, нужно сказать, что это все про, как говорят, двойные технологии, как когда-то ДОСААФ создавался, чтобы наши граждане умели прыгать с парашютом или метать гранату или какие-то другие прикладные технические виды спорта были, так и сейчас, по сути дела, вот это новое движение, оно создает и готовит нашу молодежь прежде всего к новым навыкам, которые нам всем понадобятся в будущем для того, чтобы обеспечивать суверенитет и безопасность нашей страны.— И Россия – родоначальник.— Совершенно верно. В этом как раз уникальность, потому что первые в истории человечества – вот эти Игры Будущего пройдут в следующем году в Казани. Будет более 100 стран участниц, около 250 команд, приедет более 2 тысяч топовых спортсменов со всего мира, которые, например, в хоккее виртуальном и в настоящем должны будут с помощью сквозного счета показать, кто из них более сильный. Но есть и совсем прикладные виды соревнований, как Битва роботов. Две недели назад в Москве завершился международный чемпионат, он был отборочный для Игр Будущего. Первое место в Битве роботов заняла китайская команда, второе место – индийская команда, третье место – наши. Но наши еще подтянутся, поборются, я думаю. Или гонки дронов. То есть это все такие дисциплины, которые актуальны и сейчас, и в ближайшем будущем.— Как будет выглядеть церемония открытия? Даже страшно подумать.— Традиционно, мы, конечно, держим это в секрете, можем сказать, что она будет невероятная. Достаточно сказать, что режиссер церемонии открытия и закрытия будет тот же Андрей Болтенко, который вместе с Константином Львовичем Эрнстом делали знаменитые церемонии Олимпийских игр в Сочи.В целом, говоря о развитии спорта, президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к 2030 году 70% всех наших граждан были вовлечены в регулярные занятия физкультурой и спортом. Мы к ней уверенно идем — сегодня спортом в России занимаются 72 миллиона человек, это более 50 %. В 2020 году эта цифра была 62 миллиона человек. Этот показатель складывается из разных компонентов – уроки физкультуры в школах, регулярные занятия профессиональных спортсменов, и, конечно, главная аудитория – это люди, которые самостоятельно занимаются спортом – в парках, спортзалах и фитнес-клубах.Мы создаем инфраструктуру для массового спорта, к примеру, с 2020 по 2023 год создано 1,9 тысячи площадок ГТО и 123 футбольных поля с искусственным покрытием, 40 "умных" спортивных объектов в 2022 году и 162 в 2023 году, готовим специалистов в сфере физкультуры и спорта, с 2020 года подготовили 56,5 тысячи человек, но главное – создаем новые ролевые модели для молодежи, чтобы ей было на кого равняться.— А планируете ли вы внедрять направление фиджитал в вузы?— Да, безусловно, это уже происходит. Во-первых, нужно понимать, что создана Российская Федерация фиджитал-спорта, ее возглавил олимпийский чемпион, помните, наш знаменитый гимнаст Никита Нагорный. Он возглавляет Юнармию и движение фиджитал. Почти в 70 регионах нашей страны уже созданы региональные подразделения этой федерации. Они уже провели более 240 мероприятий с участием 4,5 тысяч спортсменов по различным инновационным дисциплинам. Но, что интересно, еще в 40 странах мира уже это движение нашло свой отклик. То есть мы еще инаугурационные игры не провели, а уже 40 стран подписали соглашение с нашей федерацией о том, что у них создаются такие же тоже свои федерации национальные. И в вузах, безусловно, поскольку основные игроки – это все-таки молодые люди, студенты. В нашей стране, по разным оценкам, около 60 % людей, это порядка 88 миллионов человек, я сам не знал эту цифру, представляете, регулярно играют, интересуются различными киберспортивными дисциплинами. Так вот, в вузах это движение сейчас наиболее активно развивается. Созданы регламенты, стандарты, которые позволяют проводить в вузах соревнования. Но самое главное, очень много обучающего элемента, науки. Дело в том, что прохождение какого-то уровня какой-то игры, оно занимает гораздо больше времени с точки зрения глубины контакта, чем просмотр, например, моего интервью с вами. И поэтому это используют, к сожалению, западники, поэтому крайне важно создавать российские игры, в которых будут правильные сценарии, не будет искажения исторических событий. Например, в военных симуляторах историю перевирают.— Безбожно.— Да, абсолютно. Россию выставляют в неприглядном виде. Вот чтобы этого не происходило… Или, например, симулятор футбольный, не буду его называть, как он сейчас иностранным словом называется, например, российской сборной нет, ее просто оттуда выкинули. Чтобы такого не происходило, сейчас наши ведущие компании создают российские, свои собственные игровые симуляторы, которые будут и обучающий характер иметь, и соревновательный, и, конечно, игровой. Ну, и самое главное, что движение фиджитал создает вот эту новую культуру гармонично развитой личности, когда ты должен продемонстрировать свои успехи и там, и там.— Какие еще страны хотят продолжать проект Игры Будущего, где будет следующий турнир? Чем наградят победителей, может криптовалютой?— Самый живой интерес к инновационному формату дисциплин и Играм Будущего проявляют представители более чем 140 стран. Некоторые из них в октябре этого года на тестовых мероприятиях Игр Будущего приняли участие в специально организованной программе "Наблюдатель". Там была возможность не только посмотреть соревнования по инновационным дисциплинам, но и оценить уровень их организации. Сегодня восемь стран рассматривают возможность проведения у себя Международного мультиспортивного турнира Игры Будущего, а кто станет правопреемником, станет известно после того, как завершится наш турнир в Казани.Теперь о наградах. Поскольку формат соревнований у нас инновационный, обсуждаем разные варианты поощрения спортсменов. Участников ожидает внушительный призовой фонд, а победителей наградим уникальным Трофеем Игр Будущего, который в начале декабря отправился на околоземную орбиту и сейчас находится на МКС.— Ну, у нас такое впечатление, что Россия создает альтернативную структуру международных крупнейших соревнований. У нас будут Игры Будущего, Игры Дружбы, Игры БРИКС. А готовы ли спортивные объекты или что-то еще придется строить?— Дмитрий Константинович, это – естественная реакция нашего президента на попытки западников нас изолировать от международного спортивного движения. В ответ на это президент нам поручил, чтобы мы обеспечили соревновательную практику для наших спортсменов. Знаете, что интересно отметить? Наши спортсмены на российских чемпионатах показывают мировые рекорды. Уровень конкуренции российского спорта таков, что мы на национальных чемпионатах показываем мировые рекорды.Но, конечно, мы не должны замыкаться только в рамках наших внутренних соревнований, поэтому Россия открыта для всего мира, и в следующем году, помимо Игр Будущего, которые пройдут в феврале в Казани, у нас будут Игры БРИКС, поскольку Россия председательствует в БРИКС в следующем году – это стандартный формат, он ближе к фестивальному спорту, скорее, молодежному, где примет участие большое количество стран, прежде всего БРИКС. Он пройдет в Казани, и никакие новые объекты ни для тех, ни для других соревнований не создаются, потому что у нас, наверное, самая современная инфраструктура. Мы и универсиады проводили, и олимпиады, и чемпионаты мира, и, конечно, она вся востребована, загружена.Как раз после Олимпийских игр, чтобы с ними не пересекаться, в сентябре, с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге пройдут Всемирные Игры Дружбы. Это совершенно новый формат. По сути дела, это очень мощное спортивное коммерческое мероприятие, где будет участвовать огромное количество стран. Они проявляют большой интерес, несмотря на попытки Международного олимпийского комитета уже в последнем рывке запретить их. Они всем федерациям разослали предупреждения, что смотрите, не принимайте участие вот в этих Всемирных Играх Дружбы. Но я надеюсь, что разум преобладает и спортивные команды обязательно приедут, потому что любое соревнование без российской команды, в любом случае, будет неполноценное. Ты можешь какой-то междусобойчик сделать, но все понимают, что ты не встречаешься с топовыми спортсменами.— Международный Олимпийский комитет. Мы уже крест поставили на нем, либо мы там еще поборемся за чье-то председательство? Как мы отнесемся к кандидатуре Баха?— С учетом приостановления членства Олимпийского комитета России в МОК участие нашей страны в выборной процедуре на пост президента Международного Олимпийского Комитета не предполагается. Вы знаете, это моя боль личная, потому что мы вообще помогали Баху стать президентом МОК, его поддерживала Россия, его поздравлял первым президент Владимир Путин, когда он был избран в Буэнос-Айресе. Томас Бах наглядно продемонстрировал свою зависимость от западных спонсоров, он сегодня занимает антироссийскую позицию. Поэтому в нынешних условиях, на наш взгляд, диалог с ним представляется весьма непродуктивным. И, конечно, мы не ожидали, что до такой степени западники будут управлять Международным Олимпийским комитетом, воздействуя на его президента Томаса Баха. Потому что, мы полагали, что он будущим спортсменам, олимпийским чемпионам будет нести как раз олимпийские ценности, которым мы преданы, и наш президент уважает и разделяет ценности олимпийского движения, которые никогда не были про политику, про ограничения. Унижать нашу сборную, заставлять выступать не только без гимна и флага, но еще в нейтральных белых цветах – это все в одном…— Как из сумасшедшего дома.— … в одном шаге до полосатой формы и до звезды наколки на лбу. Это уже в истории было, мы это проходили. Как стыдно будет этим людям, когда вся эта пена уйдет, а истинные ценности, они же все равно не меняются, и мне интересно, как они будут смотреть нам в глаза после всего этого, когда эта вся глупость уйдет. Поэтому, если говорить про международное олимпийское движение, мы его очень уважаем и поддерживаем, и очень переживаем за него, поскольку сейчас интерес к нему стремительно падает, и аудитория, например, Олимпийских игр в Токио была в два раза меньше, чем трансляция чемпионата мира по "Дота-2", компьютерной игре. Это тоже о чем-то говорит. И мы, конечно, хотим помочь сохраниться олимпийскому движению, несмотря на то что они приостановили деятельность нашего национального Олимпийского комитета в нашей стране. То есть ведут себя совершенно по-идиотски. Они забрали золотой олимпийский орден у нашего президента, это надо вообще додуматься, по причине якобы обвинения России в допинговом скандале. Но Россия выиграла в международных судах все иски по претензиям нашим олимпийским медалистам. Почему-то про это никто не говорил, почему-то орден не вернули. Поэтому мне очень интересно было бы встретиться с Томасом Бахом и ему лично этот вопрос в глаза задать. Мне интересно, что бы он ответил.— Портал "Грамота.Ru" и Институт русского языка имени Пушкина назвали слово "нейросеть" словом года. Президент дает радикальные поручения в сфере искусственного интеллекта, включая подготовку кадров. Как правительство работает в этом направлении?— Вы знаете, это очень здорово, что наш президент не просто интересуется, но и разбирается, погружен в высокотехнологичные направления. Я думаю, что ни одна страна в мире не может похвастаться таким президентом, который, действительно, не декоративно, а реально погружен в эти направления. У нас даже создание новых специальностей обучения в вузах – это прямое поручение президента, после одной из конференций "Путешествие в мир искусственного интеллекта", которые он регулярно проводит и участвует каждый раз, после них выходит по несколько десятков очень важных поручений, которые для правительства являются вектором по развитию этого направления. Благодаря его поручению как раз обновлена стратегия развития искусственного интеллекта в нашей стране, наша страна очень серьезные результаты показывает в области развития искусственного интеллекта, именно генеративных моделей, которые сейчас являются самыми перспективными.В рамках федпроекта "Искусственный интеллект" в России запущены программы высшего образования по ИИ. На них уже обучаются более 6,6 тысячи человек, это студенты, поступившие в 2022-2023 годах. В будущем прием по таким программам планируем только увеличивать, в том числе за счет бюджетных мест. В этом году в стране было выпущено более 4,3 тысячи специалистов в сфере ИИ. Причем особенно востребованы прикладные ИИ-направления, для их развития по поручению президента будем масштабировать образовательный модуль по ИИ — сейчас набор профильных уроков носит рекомендательный характер и проводится только в каждом 12-м вузе, — который вузы включат в свои учебные программы. Также организуем работу по подготовке отраслевых программ в области ИИ. Обучение будет более инклюзивным за счет использования современных учебных форматов и привлечения экспертов из профильных организаций, таких как Альянс в сфере ИИ. Эти задачи уже заложены в обновленную Национальную стратегию ИИ. К обучению в области искусственного интеллекта ИИ интерес сегодня высокий, а задача ВУЗов – сделать образовательные программы еще более качественными.Запад себя ведет в соответствии с его традициями. Если в начале были сказки, что это открытые технологии, и давайте все вместе, с нами вместе, взявшись за руки, сделаем независимую модель, будем вместе ее обучать, потом, как только началась конкуренция, Open AI, открытый искусственный интеллект сразу стал закрытым, и это стало коммерчески продаваться.Конечно, самое главное – президент на Форуме будущих технологий поручил создать национальный проект в области экономики данных, а данные являются, как говорят, "новой нефтью". Они будут питать искусственный интеллект, который, как технология, повышает эффективность процессов в различных отраслях: от медицины до промышленности. И, конечно, это крайне нужно нашей стране, потому что экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта, а именно сейчас президент на последнем форуме "Путешествие в мир искусственного интеллекта" задал фокус на применение, внедрение технологий, не только их изобретение и разработки научные, но уже практическое применение. Так вот, эффект от них к 2030 году оценивается дополнительно к нашему ВВП в плюс 11 триллионов рублей. Поэтому, есть, за что побороться. Действительно, все идет неплохо, у нас готовится большое количество специалистов в области искусственного интеллекта благодаря как раз поручениям президента. Около 14 тысяч. Под них, конечно, разрабатываются новые образовательные модули, которых ранее не было. И Россия здесь в хороших конкурентных позициях. Нужно сказать, что, например, модель Сбера GigaChat, последняя модель, 29 версия, она достигла паритета с Chat GPT 3, она оценивалась по десяти параметрам. То есть, это говорит о том, что мы очень конкурентоспособны в этой области и, конечно, будем развивать.— Но развивать… нуждается ли эта область в регулировании и в каких-то ограничениях, что правительство думает по этому поводу?— Смотрите, мы пытаемся найти правильный баланс между регулированием, мы хотим создать такой "рай" для развития технологий искусственного интеллекта в нашей стране. Пока у нас получается. Дело в том, что, например, если посмотреть на Европу, то они очень сильно себя зарегулировали и в результате получили такую историю, что большое количество специалистов – светил в области искусственного интеллекта переехали в Америку, где как раз регулирование помягче. В Европе это начиналось с закона о защите персональных данных очень жесткого и такого неповоротливого. Мы создаем, наоборот, экспериментальные правовые режимы для развития наших технологий в области беспилотников, в области телемедицины, распознавания медицинских снимков для борьбы с раком, или с ковидом. Они все показали большую эффективность.А отрасли регулируются самостоятельно через добровольный институт, он называется Ассоциация компаний, которые примкнули к кодексу этики в области искусственного интеллекта. Это добровольное объединение, где прописаны правила, которые компании должны соблюдать. Мы, конечно, со стороны правительства следим за тем, чтобы это все происходило, но отрасль развивается самостоятельно.— А что это за программа по искусственному интеллекту для руководителей частных компаний и чиновников? Насколько это секретно?— Это не секрет. Это тоже поручение президента после последнего форума "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Где-то по 14 образовательным модулям, РАНХиГС сейчас является одним из лидеров, готовит программы, для того, чтобы и чиновников, и руководителей компаний обучать технологиям искусственного интеллекта, опять же, с фокусом на их практическое применение, на их внедрение, потому что достаточное количество разработок уже нужно внедрять. Образовательные программы по ИИ для них появятся на базе РАНХиГС в I квартале 2024 года. Будут охвачены основы ИИ в государственном управлении и внедрение ИИ-решений в деятельность органов госвласти и системы управления предприятиями. Большой упор будет сделан на практику, чтобы руководители прочувствовали инструмент через свои руки, но точное наполнение программы еще в проработке. Кроме того, ведущими вузами страны уже разработано более 100 образовательных программ высшего образования по этому направлению: 19 программ уровня бакалавриат и 85 программ магистратуры. До конца 2024 года будет подготовлено более 15 тысяч специалистов по программам высшего образования и порядка 5,5 тысячи получат дополнительное образование в области ИИ. К 2030 году в рамках реализации обновленной Национальной стратегии по ИИ высшее образование получат более 300 тысяч специалистов в разных сферах: медицина, образование, сельское хозяйство, промышленность и другие. Благодаря образованию по ИИ на 2030 год мы планируем, что 100% выпускников вузов будут знакомы с ИИ и сдадут по этой теме экзамен, 85% всех занятых в экономике будут знать, как применять ИИ для решения рабочих задач, более 500 компаний с госучастием внедрят ИИ в свою деятельность в рамках стратегий цифровой трансформации.— Беспилотники… До недавнего времени была больная тема в контексте СВО, выглядит так, как будто гонка вооружений – это как раз о беспилотниках, их нужны тучи, какие разработки в этом направлении?— Да. Тучи мы уже научились тоже производить. И крайне важно понимать, что, конечно, оборонная промышленность является в настоящий момент драйвером развития многих технологий, как, в общем-то, и во всем мире. Но мы, конечно, фокусируемся на создании именно технологий, которые нужны, прежде всего, нашей экономике и гражданским технологиям. Беспилотники нужны и летающие, беспилотники нужны и те, которые будут ездить по дорогам и возить наши грузы и наших пассажиров, и, конечно, беспилотники нужны и морские, которые также будут перевозить грузы, например, по Северному морскому пути. Для развития этих технологий по поручению президента в следующем году будет создан новый национальный проект "Развитие беспилотных средств транспорта". В рамках этого проекта разрабатывается большое количество технологий, которые позволят России достичь уровня технологического суверенитета в области создания беспилотников. В том числе и летающих.На магистрали М-11 "Нева" дан старт коммерческому движению беспилотных грузовиков по маршруту Москва-Санкт-Петербург. Уже пройдено 600 тысяч километров без единой аварии, перевезено более 10 тысяч тонн грузов. К 2030 году общая протяженность беспилотных коридоров в стране должна составить не менее 19,5 тысяч километров. В 38 регионах беспилотный транспорт сегодня эксплуатируется на коммерческой основе. Для тестирования беспилотных систем действует девять экспериментальных правовых режимов: три наземных и шесть авиационных. В 18 субъектах введен экспериментальный правовой режим (ЭПР), разрешающий применение сельскохозяйственных дронов. В ближайшие три года с их помощью планируется обработать 490 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Конечно, в текущих условиях большое внимание уделяется трансферу гражданских технологий под нужды ОПК, на форуме "Армия" с первым заместителем министра обороны Русланом Хаджисмеловичем Цаликовым договорились о сотрудничестве исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта с технополисом "Эра". В России существуют перспективные гражданские ИИ-разработки, которые могут активно применяться в оборонной сфере, некоторые из них в этом году были представлены на форуме "Армия". Например, "Вертолеты России" запустили беспилотник вертолетного типа БАС-200, он способен летать в автоматическом режиме до четырех часов с грузом до 50 килограммов, Уральский автомобильный завод разработал беспилотный грузовик, который может перевозить грузы до пяти тонн, а компания "Аэромакс" представила беспилотный вертолет, который, по словам разработчиков, не имеет аналогов в мире по взлетной массе и грузоподъемности и может перевозить до одной тонны груза на расстояние до 900 километров.— Когда появятся отдельные программы в вузах по беспилотным авиационным системам?— В сентябре этого года председатель правительства Михаил Мишустин провел стратсессию по развитию беспилотных авиационных систем, на ней была поставлена задача – за предстоящие семь лет почти вдвое увеличить объём российского рынка тяжелых и средних аппаратов. Нам предстоит не только формировать промышленную базу и программное обеспечение, но и развивать научные и технологические компетенции. Для этого будем готовить инженерные и конструкторские кадры. Очень важно привлекать молодежь. В целом, в ряде российских вузов программы по беспилотным авиационным системам уже есть, учитывая стремительное развитие сферы беспилотных авиационных систем, мы планируем их масштабировать. В рамках нового национального проекта "Развитие беспилотных авиационных систем" также усилим подготовку кадров. До 2030 года в 140 образовательных программ высшего образования будут включены модули по обучению навыкам проектирования, разработки, производства и эксплуатации такой техники, уже сегодня в 11 из 30 Передовых инженерных школах запущены образовательные программы и проводятся исследования и разработки по теме "Беспилотные авиационные системы", со следующего года еще в двух ПИШ появятся такие программы.— Если вернуться к цифре. У нас российские госкомпании с 1 января 2025 года должны перейти на русский софт. Сколько уже компаний перешло, и какие трудности на этом пути?— Знаете, еще интересный момент, когда в припадке санкций западники запретили иностранным вендорам, которые на лицензиях, только на западном программном обеспечении зарабатывали 35 миллиардов рублей в год в нашей стране ежегодно, и потом вдруг в один момент они все выключили свое программное обеспечение, на котором работали наши заводы, фабрики, магазины и так далее, конечно, с одной стороны, это был такой жесткий удар по нам. С другой стороны, это позволило нам очень быстро мобилизоваться, потому что, слава Богу, в нашей стране всегда существовали аналоги, которые функционально были близки к западным. В силу разных условий, в том числе и ценовой политики западной, наши предприниматели и производители выбирали не наше программное обеспечение. А сейчас мир стал черно-белым, и, наконец, наши вендоры получили возможность и рынок для того, чтобы на нашем российском программном обеспечении производить товары и услуги.По поручению председателя правительства два года назад – в Нижнем Новгороде есть такая технологическая выставка ЦИПР – было поручено создать 34 индустриальных центра компетенций и 13 центров компетенций для разработок общесистемного и промышленного программного обеспечения, которое заменило, по сути дела, во всех направлениях, какие существуют (иностранное ПО – ред.). Сформирован ИТ-ландшафт отечественных решений, в него вошли порядка 200 решений по всем классам ПО, включая PLM, MES, CAD, CAE, BIM, CAM, АСУ ТП, SCADA, средства управления базами данных, серверное и связующее ПО, средства защиты информации, а также проектирование, управление производством, управление складами, цепочками различных поставок.— Сами?— Сами.— Это просто российская разработка?– Российская, да. При этом нужно понимать, что это гигантские инвестиции, порядка 270 миллиардов рублей. Это инвестиции самих отраслей в развитие своего программного обеспечения.— То есть это негосударственные деньги получается или государственные?— В них государственных процентов десять, то есть мы поддерживаем особо критические направления, которые нам нужны, например, система ERP – управление производством. Помимо этого, отрасли сами инвестировали огромные средства, и, поверьте, они за эти средства добиваются, чтобы результат был на уровне, который бы превосходил иностранные аналоги. Но, что интересно, еще реализуется огромный экспортный потенциал, Россия, создавая программное обеспечение промышленное для себя, для своей экономики, выходит на экспорт, и мы начинаем выдавливать на международном рынке своими решениями стандартные западные решения, которые захватили весь рынок и монопольно во всех странах "рулят". Конечно, мы начинаем с наших добрых ближайших соседей, которые понимают, что зависимость от западного программного обеспечения будет заключаться в том, что в любой момент у них не будет суверенитета, их вот так вот "выключат", у них остановятся фабрики, заводы и может быть даже работа правительств.— Текущая стратегия связи предполагает возможность для операторов связи повышать тарифы выше уровня инфляции. Это означает, что отпускаются цены на самотек или государство сохраняет какие-то рычаги?— Нет, в нашем государстве ничего не пускается на самотек, вы знаете, особенно в правительстве Михаила Владимировича (Мишустина – ред.). Нужно понимать, что в России один из самых доступных интернетов в мире, Россия где-то на четвертом месте в мире по доступности мобильной связи, то есть у нас в принципе все хорошо со связью, и она продолжает развиваться. И сейчас условием, например, продления лицензий для наших телекомоператоров, а это очень конкурентная среда, как раз является то, что они должны обеспечить сотовой связью все населенные пункты, в которых более тысячи человек и также проложить интернет вокруг всех наших дорог. Такие вот условия, они за это берутся.Но при этом нужно понимать, что за последние десять лет доходы отрасли росли медленнее инфляции, при росте индекса потребительских цен в два раза, доходы от услуг связи выросли всего на 16%.Никто, конечно, не даст операторам наживаться на наших людях и бесконтрольно повышать тарифы. Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за тем, чтобы тарифы были обоснованными и в общем-то, я думаю, каких-то сильных скачков быть не должно. Но при этом, конечно, должны тоже понимать, что мы стоим на пороге развития технологий 5G, которые мы замещаем, мы сделали установку на развитие нашего российского оборудования для наших систем связи.Нас раньше кормили сказками по поводу глобального партнерства, распределенных поставок: вы нам материалы и технологии, а мы вам обратно готовую продукцию. Вот сейчас мы понимаем, что мы должны уметь в целях своего технологического суверенитета делать это все самостоятельно, и сейчас большая нагрузка будет на отрасли связи по созданию сетей нового поколения.— Как вузы новых регионов интегрируются в российское научно-образовательное пространство, как мы продвинулись в этом направлении и что с бюджетными местами?— Это очень важно, президент поставил нам задачу, чтобы по всем параметрам новые регионы соответствовали нашим российским регионам, чтобы не было никакой разницы, и в этом смысле мы внимательно следим за развитием научной и образовательной среды в новых регионах, у нас 22 научных учреждения, 29 университетов в новых субъектах, которые только в этом году выпустили 19 тысяч выпускников. Конечно, крайне важно, чтобы готовились преподаватели, около четырех тысяч преподавателей уже прошли переобучение по нашим программам обучения. Крайне важно, чтобы и наука, которая была брошена по сути дела, украинские академики, там есть очень известные ученые, чтобы они не остались "за бортом", они обеспечены выплатами по линии Российской академии наук.— Как наша наука справляется с последствиями западных санкций?— Недружественные страны нанесли существенный удар по качеству и уровню научной кооперации, и от этого в конечном итоге пострадает все мировое сообщество. Вы знаете, удивительная вещь, мы все ожидали, что от санкций произойдет та самая, желаемая западниками автаркия, когда мы будем замкнуты в своих научных разработках. Но здесь видимо настолько всем интересно все-таки знать, что эти русские изобретают и делают, что цитирование наших научных статей практически не изменилось.В 2022 году был разработан федеральный проект "Развитие отечественного приборостроения гражданского назначения для научных исследований". Его инструменты помогут снизить зависимость от импорта ключевых узлов и компонентов. В 2024-2026 годах на финансирование федпроекта выделено порядка 11 миллиардов рублей, к 2030 году запланировано создание 40 научных приборов, 50 заявок на регистрацию РИД, 20 новых образовательных программ. На сегодняшний день уже разрабатывается восемь научных приборов, создан консорциум "Научное приборостроение". В числе вузов-участников проекта Московский физико-технический институт, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет и Московский институт электронной техники. В рамках федпроекта будет проведена оценка состояния приборной базы научных организаций и запущен пилотный проект цифровых двойников для разрабатываемых отечественных приборов.Создан единый каталог оборудования "НАША ЛАБА". Проект был презентован президенту в рамках конгресса молодых ученых. Это хороший инструмент промышленного и технологического сотрудничества с дружественными странами.Помимо поиска научных приборов и расходных материалов, здесь будут созданы новые сервисы по мерам поддержки, ремонту научных приборов, появятся разделы "работа на заказ", "синтез", будет работать система перевода для партнеров из других стран. В рамках национального проекта "Наука и университеты" действуют гранты на обновление приборной базы. С 2019 года на них выделено почти 53 миллиарда рублей, получателями стали 274 организации из 45 регионов. В 2024 году на обновление приборной базы планируется направить свыше 11 миллиардов.Для производства собственных приборов необходимы станки для их изготовления, в этом направлении также ведется работа. В целом, по станкостроению мы дали определение технологического суверенитета отрасли. Это наличие высокоэффективных производств критической номенклатуры оборудования, инструмента и комплектующих на уровне мировых образцов такой продукции. На проведение поисковых научных исследований по этому направлению из федерального бюджета предусмотрено 17 миллиардов рублей до 2030 года.В части подготовки кадров поставлена цель обучить к концу десятилетия 30 тысяч специалистов. Всего за три года (2024-2026) на развитие российской станкостроительной отрасли правительство направит 128,8 миллиарда. По поручению председателя правительства сейчас реализуются мегапроекты, в том числе мегапроект "Производство приоритетной станкоинструментальной продукции". Также продолжается развитие исследовательской инфраструктуры – создание установок класса "мегасайенс", они позволят российским ученым и дальше вести исследования на самом высоком уровне.Я уже не говорю о том, что наука не так политизирована, как все остальные отрасли, и ученые продолжают между собой взаимодействовать. Мы не останавливаем международные контакты, мы продолжаем участвовать в международных проектах, например, таких как ЦЕРН и в общем-то мы понимаем, что опять же эта вся пена уйдет, а ученые должны будут общаться и взаимодействовать. Поэтому Россия входит в десятку, на девятом месте по развитию науки. Конечно, мы являемся одним из мировых лидеров в научном направлении и точно интегрированы в международную повестку, несмотря на все попытки нас заблокировать.Удельный вес США, Германии, Франции в общем количестве совместных публикаций снизился, а значимость ряда азиатских стран – Китая, Индии, Казахстана, Саудовской Аравии, Турции, заметно возросла. По предварительным оценкам, в 2023 году основным научным партнером России стал Китай, на него приходится 19% всех публикаций страны по линии международного научного сотрудничества. Вторую и третью позиции занимают США и Германия: 18% и 14,5% соответственно. Недавно российская делегация вернулась из Китая, где прошла встреча председателя правительства России Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Нам удалось сохранить научную кооперацию с КНР даже в период пандемии, в том числе благодаря успешно проведенным Годам российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Сейчас, когда временные ограничения сняты, "зеленый свет" дан всем направлениям гуманитарных обменов.По линии БРИКС за последние годы было поддержано 93 проекта в 11 научных областях, из них 59 проектов были реализованы при поддержке России. В сентябре 2022 года Минобрнауки России объявило о 33 проектах, которые победили в конкурсном отборе на проведения совместных научных исследований со странами БРИКС. В них задействованы 27 российских, 17 бразильских, 27 индийских, 26 китайских и 15 южноафриканских организаций. Совместные проекты затрагивают разные направления, это астрономия, медицина, информационно-коммуникационные технологии, материаловедение и нанотехнологии, возобновляемые источники энергии. Страны БРИКС предоставляют друг другу доступ к объектам научной инфраструктуры в рамках Глобальной сети передовых исследовательских инфраструктур BRICS GRAIN – это платформа, созданная по инициативе России, предоставляет доступ ученым из стран БРИКС к проектам класса "мегасайенс".Кстати, в прошлом году более 60 западных ученых подписали открытое письмо, в котором выразили желание продолжать сотрудничество с российскими коллегами и обмениваться идеями, "чтобы вместе построить лучший мир". В числе подписантов – лауреат Нобелевской премии по экономике Эрик Маскин, а также политолог и писатель Фрэнсис Фукуяма. В среде экспертного сообщества, в целом сохранились рабочие контакты с зарубежными коллегами из западных стран, но они по большей части видоизменились, приняв неофициальный характер.Сейчас активно развиваются сетевые университеты по линиям СНГ, БРИКС, ШОС и РАФУ. В разработке находится около 90 соглашений о сотрудничестве со странами Латинской Америки, Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов. Отечественная наука начинает налаживать глубокие связи с Ираном и Индией. Российские студенты и ученые также активно участвуют в иностранных конкурсах и проектах. Одна из главных задач, которая стоит перед нами сегодня – создать все условия для российских ученых, чтобы они продолжали работать в стране. Для этого правительство разработало целый комплекс мер поддержки, это и гранты, и жилищные сертификаты, и запуск лабораторий мирового уровня. Растет престиж отечественной науки: по статистике, в России 60% родителей сегодня хотят, чтобы их дети связали жизнь с научной сферой. Образование и наука демонстрируют самую большую динамику с точки зрения привлечения инвестиций в основной капитал (в реальном выражении, в процентном соотношении к аналогичному периоду прошлого года: образование – 126,5%, профессиональная научная деятельность – 117,9%).

https://ria.ru/20231221/politika-1916992147.html

https://ria.ru/20231220/kitay-1916855945.html

https://ria.ru/20231225/proekty-1917994231.html

https://ria.ru/20231226/puteshestviya-1917991931.html

https://ria.ru/20231226/indoneziya-1918119138.html

https://ria.ru/20231021/ii-1904323778.html

https://rsport.ria.ru/20231219/sport-1916835344.html

https://rsport.ria.ru/20231221/igry-druzhby-1917177265.html

https://ria.ru/20231226/ii-1918118349.html

https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063609.html

https://ria.ru/20231228/oruzhie-1918743576.html

https://ria.ru/20231227/chemezov-1918281845.html

https://ria.ru/20231222/sotsseti-1917508675.html

https://ria.ru/20231226/obrazovanie-1918067898.html

https://ria.ru/20231214/nauka-1915058797.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, дмитрий чернышенко, россия, туризм