https://ria.ru/20240322/posol-1934859701.html

Японский бизнес не хочет уходить из России, заявил посол в Токио

Японский бизнес не хочет уходить из России, заявил посол в Токио - РИА Новости, 22.03.2024

Японский бизнес не хочет уходить из России, заявил посол в Токио

Японский бизнес не хочет уходить из России, так как ее экономика продемонстрировала не только устойчивость, но и сохранила потенциал роста, такое мнение РИА... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:06

2024-03-22T10:06

2024-03-22T13:28

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Японский бизнес не хочет уходить из России, так как ее экономика продемонстрировала не только устойчивость, но и сохранила потенциал роста, такое мнение РИА Новости высказал новый посол России в Японии Николай Ноздрев во время своего первого интервью средствам массовой информации после приезда в Токио. "Такие сигналы от делового сообщества поступают, и те компании, которые к настоящему времени сохранили свое присутствие на российском рынке, заинтересованы продолжать работу. В том числе имеются определенные планы и по расширению бизнеса. Такая линия продиктована тем, что за последние годы, несмотря на многочисленные пакеты санкций, российская экономика продемонстрировала не только высокую устойчивость, но и сохранила потенциал роста. Для бизнеса это главный фактор, он на него ориентируется. И в соответствии с этими перспективами обязательно будет продолжать работать", - сказал посол. Россия со своей стороны готова оказать тем компаниям, кто продолжает работать в стране, всевозможную поддержку. "Мы со своей стороны также пытаемся понять, какие направления для компаний наиболее интересны, где сосредоточены основные планы на будущее. Это самые разные отрасли, начиная от машиностроения и заканчивая традиционным сырьевым сектором. Часто бытует представление, что сотрудничество в области разработки природных ресурсов достаточно примитивное – добыча и поставки сырья. Сейчас это крайне высокотехнологичная область, где задействуются в том числе элементы искусственного интеллекта. Будем и в этом направлении продолжать работу с нашими японскими партнерами", - подчеркнул посол. Читайте полный текст интервью Николая Ноздрева >>

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934830173.html

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934376393.html

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экономика, токио, япония, россия