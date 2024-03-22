Приглашение к войне. В Польше сделали заявление о России
Сикорский: приглашение Украины в НАТО приведет к войне с Россией
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Приглашение Украины в НАТО может привести к военному столкновению с Россией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita.
"Если НАТО пригласит Украину, и у нее уже будут гарантии безопасности, это будет приглашением к войне с Россией", — сказал он.
Сикорский выразил сомнение в готовности европейских стран к такому повороту событий.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вступление Украины в альянс не будет легким.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ее полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.
Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова.