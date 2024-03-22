https://ria.ru/20240322/polsha-1934868539.html

Приглашение к войне. В Польше сделали заявление о России

Приглашение к войне. В Польше сделали заявление о России - РИА Новости, 22.03.2024

Приглашение к войне. В Польше сделали заявление о России

Приглашение Украины в НАТО может привести к военному столкновению с Россией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:57

2024-03-22T10:57

2024-03-22T11:14

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Приглашение Украины в НАТО может привести к военному столкновению с Россией, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita."Если НАТО пригласит Украину, и у нее уже будут гарантии безопасности, это будет приглашением к войне с Россией", — сказал он.Сикорский выразил сомнение в готовности европейских стран к такому повороту событий.Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вступление Украины в альянс не будет легким.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в блок в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ее полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации.Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934852533.html

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934486392.html

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в мире, украина, польша, россия, радослав сикорский, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато