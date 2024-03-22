https://ria.ru/20240322/otdykh-1935009816.html

Детей костромских участников СВО обеспечат бесплатным летним отдыхом

Детей костромских участников СВО обеспечат бесплатным летним отдыхом - РИА Новости, 22.03.2024

Детей костромских участников СВО обеспечат бесплатным летним отдыхом

Костромская область обеспечит детей участников специальной военной операции бесплатными путевками в лагеря отдыха, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T18:07

2024-03-22T18:07

2024-03-22T18:07

костромская область

костромская область

сергей ситников

сво

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КОСТРОМА, 22 мар – РИА Новости. Костромская область обеспечит детей участников специальной военной операции бесплатными путевками в лагеря отдыха, сообщает администрация региона. "В этом году дети участников специальной военной операции вновь будут обеспечены бесплатными путевками в лагеря. Расходы по организации отдыха и оздоровления берет на себя областной бюджет", - говорится в сообщении. Соответствующую инициативу губернатора Костромской области Сергея Ситникова поддержали в пятницу депутаты областной думы. По данным обладминистрации, ребята получат возможность отдохнуть как в пришкольных, так и в загородных оздоровительных лагерях. Сообщается, что Костромская область в рамках задач, поставленных губернатором Сергеем Ситниковым, с самого начала спецоперации организует системную поддержку военнослужащих и членов их семей. Обеспечение детей участников специальной военной операции бесплатными путевками – одна из мер комплексной программы, реализуемой в регионе с 2022 года. В прошлом году в Костромской области бесплатными путёвками были обеспечены 535 детей участников СВО, отмечают в обладминистрации.

https://ria.ru/20240229/kostroma-1930344667.html

костромская область

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Алёна Пава

костромская область, сергей ситников, сво