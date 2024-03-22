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Детей костромских участников СВО обеспечат бесплатным летним отдыхом
Детей костромских участников СВО обеспечат бесплатным летним отдыхом - РИА Новости, 22.03.2024
Детей костромских участников СВО обеспечат бесплатным летним отдыхом
Костромская область обеспечит детей участников специальной военной операции бесплатными путевками в лагеря отдыха, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T18:07
2024-03-22T18:07
2024-03-22T18:07
костромская область
костромская область
сергей ситников
сво
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КОСТРОМА, 22 мар – РИА Новости. Костромская область обеспечит детей участников специальной военной операции бесплатными путевками в лагеря отдыха, сообщает администрация региона. "В этом году дети участников специальной военной операции вновь будут обеспечены бесплатными путевками в лагеря. Расходы по организации отдыха и оздоровления берет на себя областной бюджет", - говорится в сообщении. Соответствующую инициативу губернатора Костромской области Сергея Ситникова поддержали в пятницу депутаты областной думы. По данным обладминистрации, ребята получат возможность отдохнуть как в пришкольных, так и в загородных оздоровительных лагерях. Сообщается, что Костромская область в рамках задач, поставленных губернатором Сергеем Ситниковым, с самого начала спецоперации организует системную поддержку военнослужащих и членов их семей. Обеспечение детей участников специальной военной операции бесплатными путевками – одна из мер комплексной программы, реализуемой в регионе с 2022 года. В прошлом году в Костромской области бесплатными путёвками были обеспечены 535 детей участников СВО, отмечают в обладминистрации.
https://ria.ru/20240229/kostroma-1930344667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, сергей ситников, сво
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников, СВО
КОСТРОМА, 22 мар – РИА Новости. Костромская область обеспечит детей участников специальной военной операции бесплатными путевками в лагеря отдыха, сообщает администрация региона.
"В этом году дети участников специальной военной операции вновь будут обеспечены бесплатными путевками в лагеря. Расходы по организации отдыха и оздоровления берет на себя областной бюджет", - говорится в сообщении.
Соответствующую инициативу губернатора Костромской области Сергея Ситникова
поддержали в пятницу депутаты областной думы.
По данным обладминистрации, ребята получат возможность отдохнуть как в пришкольных, так и в загородных оздоровительных лагерях.
Сообщается, что Костромская область в рамках задач, поставленных губернатором Сергеем Ситниковым, с самого начала спецоперации организует системную поддержку военнослужащих и членов их семей. Обеспечение детей участников специальной военной операции бесплатными путевками – одна из мер комплексной программы, реализуемой в регионе с 2022 года. В прошлом году в Костромской области бесплатными путёвками были обеспечены 535 детей участников СВО, отмечают в обладминистрации.
Ситников: Костромская область готова к поставленным президентом задачам