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Президент Узбекистана в письме Путину осудил теракт в "Крокус Сити" - РИА Новости, 22.03.2024
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Оцепление и пожарные машины у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
23:21 22.03.2024 (обновлено: 23:30 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/mirziev-1935098677.html
Президент Узбекистана в письме Путину осудил теракт в "Крокус Сити"
Президент Узбекистана в письме Путину осудил теракт в "Крокус Сити" - РИА Новости, 22.03.2024
Президент Узбекистана в письме Путину осудил теракт в "Крокус Сити"
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в послании главе российского государства Владимиру Путину решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмоковье... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:21
2024-03-22T23:30
теракт в "крокус сити холле"
узбекистан
шавкат мирзиеев
крокус сити холл
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ТАШКЕНТ, 22 мар – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в послании главе российского государства Владимиру Путину решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмоковье против мирного населения, говорится в сообщении пресс-служба лидера республки."Президент Шавкат Мирзиёев направил глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки невинных людей", - говорится в сообщении.В письме отмечается, что Узбекистан "решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения"."Глава нашего государства передал искренние слова поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - добавили в пресс-службе.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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узбекистан, шавкат мирзиеев, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Крокус Сити Холл
Президент Узбекистана в письме Путину осудил теракт в "Крокус Сити"

Президент Узбекистана в письме Путину осудил теракт в "Крокус Сити"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / POOL
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ТАШКЕНТ, 22 мар – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в послании главе российского государства Владимиру Путину решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмоковье против мирного населения, говорится в сообщении пресс-служба лидера республки.
«
"Президент Шавкат Мирзиёев направил глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки невинных людей", - говорится в сообщении.
В письме отмечается, что Узбекистан "решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения".
"Глава нашего государства передал искренние слова поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - добавили в пресс-службе.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"УзбекистанШавкат МирзиеевКрокус Сити Холл
 
 
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Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
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