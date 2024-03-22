https://ria.ru/20240322/mirziev-1935098677.html

Президент Узбекистана в письме Путину осудил теракт в "Крокус Сити"

Президент Узбекистана в письме Путину осудил теракт в "Крокус Сити" - РИА Новости, 22.03.2024

Президент Узбекистана в письме Путину осудил теракт в "Крокус Сити"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в послании главе российского государства Владимиру Путину решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмоковье... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:21

2024-03-22T23:21

2024-03-22T23:30

теракт в "крокус сити холле"

узбекистан

шавкат мирзиеев

крокус сити холл

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ТАШКЕНТ, 22 мар – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в послании главе российского государства Владимиру Путину решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмоковье против мирного населения, говорится в сообщении пресс-служба лидера республки."Президент Шавкат Мирзиёев направил глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки невинных людей", - говорится в сообщении.В письме отмечается, что Узбекистан "решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения"."Глава нашего государства передал искренние слова поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - добавили в пресс-службе.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

узбекистан

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

узбекистан, шавкат мирзиеев, крокус сити холл