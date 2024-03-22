https://ria.ru/20240322/mikhalkova-1934535950.html

Анна Михалкова рассказала о самых сложных своих работах

Анна Михалкова рассказала о самых сложных своих работах - РИА Новости, 22.03.2024

Анна Михалкова рассказала о самых сложных своих работах

Актриса Анна Михалкова в интервью РИА Новости призналась, что работа в картинах "Чувства Анны", "Повелитель ветра", а также сериале "Исправление и наказание"... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T02:00

2024-03-22T02:00

2024-03-22T02:00

культура

анна михалкова

кино и сериалы

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актриса Анна Михалкова в интервью РИА Новости призналась, что работа в картинах "Чувства Анны", "Повелитель ветра", а также сериале "Исправление и наказание" далась ей непросто."Сложной работой, даже ювелирной, были "Чувства Анны". Как ни странно, сложным был и "Повелитель ветра", потому что играть положительного персонажа намного сложнее, чем любого отрицательного", — рассказала она.По словам Михалковой, для артистов самый сложный жанр — это комедия. "Нужна большая концентрация, четкий внутренний слух, — пояснила она. — Первый сезон "Исправления и наказания" был для меня тяжелейшим, потому что законы ситкома требуют высокого уровня владения актерским мастерством".Сейчас актрису можно видеть в детективном сериале "Васнецова", где она играет майора полиции Веронику Васнецову."Она в разводе, с четырьмя детьми переезжает в новое место, где никого не знает, и при этом с понятными только ей логическими выводами умудряется раскрывать преступления. Чаще всего, она исходит как раз из материнского опыта", — описала Михалкова своего персонажа.Сериал выходит на телеканале "Россия".Полное интервью с Анной Михалковой читайте на сайте ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анна михалкова, кино и сериалы