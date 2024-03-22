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Анна Михалкова рассказала о самых сложных своих работах - РИА Новости, 22.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:00 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/mikhalkova-1934535950.html
Анна Михалкова рассказала о самых сложных своих работах
Анна Михалкова рассказала о самых сложных своих работах - РИА Новости, 22.03.2024
Анна Михалкова рассказала о самых сложных своих работах
Актриса Анна Михалкова в интервью РИА Новости призналась, что работа в картинах "Чувства Анны", "Повелитель ветра", а также сериале "Исправление и наказание"... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T02:00
2024-03-22T02:00
культура
анна михалкова
кино и сериалы
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актриса Анна Михалкова в интервью РИА Новости призналась, что работа в картинах "Чувства Анны", "Повелитель ветра", а также сериале "Исправление и наказание" далась ей непросто."Сложной работой, даже ювелирной, были "Чувства Анны". Как ни странно, сложным был и "Повелитель ветра", потому что играть положительного персонажа намного сложнее, чем любого отрицательного", — рассказала она.По словам Михалковой, для артистов самый сложный жанр — это комедия. "Нужна большая концентрация, четкий внутренний слух, — пояснила она. — Первый сезон "Исправления и наказания" был для меня тяжелейшим, потому что законы ситкома требуют высокого уровня владения актерским мастерством".Сейчас актрису можно видеть в детективном сериале "Васнецова", где она играет майора полиции Веронику Васнецову."Она в разводе, с четырьмя детьми переезжает в новое место, где никого не знает, и при этом с понятными только ей логическими выводами умудряется раскрывать преступления. Чаще всего, она исходит как раз из материнского опыта", — описала Михалкова своего персонажа.Сериал выходит на телеканале "Россия".Полное интервью с Анной Михалковой читайте на сайте ria.ru.
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анна михалкова, кино и сериалы
Культура, Анна Михалкова, Кино и сериалы
Анна Михалкова рассказала о самых сложных своих работах

Анна Михалкова назвала "Чувства Анны" и "Повелитель ветра" сложными работами

© Централ Партнершип (2023) Анна Михалкова в фильме "Повелитель ветра"
Анна Михалкова в фильме Повелитель ветра
© Централ Партнершип (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актриса Анна Михалкова в интервью РИА Новости призналась, что работа в картинах "Чувства Анны", "Повелитель ветра", а также сериале "Исправление и наказание" далась ей непросто.
«
"Сложной работой, даже ювелирной, были "Чувства Анны". Как ни странно, сложным был и "Повелитель ветра", потому что играть положительного персонажа намного сложнее, чем любого отрицательного", — рассказала она.
По словам Михалковой, для артистов самый сложный жанр — это комедия. "Нужна большая концентрация, четкий внутренний слух, — пояснила она. — Первый сезон "Исправления и наказания" был для меня тяжелейшим, потому что законы ситкома требуют высокого уровня владения актерским мастерством".
Сейчас актрису можно видеть в детективном сериале "Васнецова", где она играет майора полиции Веронику Васнецову.
«
"Она в разводе, с четырьмя детьми переезжает в новое место, где никого не знает, и при этом с понятными только ей логическими выводами умудряется раскрывать преступления. Чаще всего, она исходит как раз из материнского опыта", — описала Михалкова своего персонажа.
Сериал выходит на телеканале "Россия".
Полное интервью с Анной Михалковой читайте на сайте ria.ru.
 
КультураАнна МихалковаКино и сериалы
 
 
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