https://ria.ru/20240322/mikhalkova-1934277646.html

"Это же не мешки таскать": Михалкова рассказала о сложностях актеров

"Это же не мешки таскать": Михалкова рассказала о сложностях актеров - РИА Новости, 22.03.2024

"Это же не мешки таскать": Михалкова рассказала о сложностях актеров

Ее талант не укладывается в привычные кинематографические рамки: она умеет и рассмешить, и заставить сопереживать, снимается в блокбастерах и не боится... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:00

2024-03-22T08:00

2024-03-22T14:06

культура

интервью - культура

анна михалкова

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. Ее талант не укладывается в привычные кинематографические рамки: она умеет и рассмешить, и заставить сопереживать, снимается в блокбастерах и не боится авторского кино. В новой роли майора полиции и многодетной матери зрители увидят Анну Михалкову в сериале "Васнецова" на телеканале "Россия". О семейных отношениях, самых сложных работах и о том, какие фильмы смотрит сама, — актриса рассказала в интервью РИА Новости.— Зачастую за разными ролями так или иначе вырисовывается некий общий типаж героини. Как бы вы описали образ женщины в экранной интерпретации Анны Михалковой?— Думаю, мне удалось не стать заложником одного типажа. В моей творческой биографии очень разные женщины: и сильные, и слабые, и одинокие, и многодетные.— Вы не раз примеряли на экране форму: "Изображая жертву", "Исправление и наказание", теперь на телеканале "Россия" вышел сериал "Васнецова". В реальной жизни находите в себе какие-то черты, которые пригодились бы, если бы вы выбрали карьеру в органах?— Не могу сказать, что я привношу какие-то личные качества. Конечно, мне не изменить свой голос, смех, какие-то поведенческие вещи — в этом мы с персонажами становимся похожи. А все остальное — данность сценария, замысел автора и видение режиссера.Зачастую артисту приписывают его экранный образ. Я веду "Спокойной ночи, малыши!", и всем кажется, что могу посоветовать, как воспитывать детей, чем их кормить и так далее. Это великая иллюзия экрана.— Кстати, о детях. Вы росли в многодетной семье, у вас самой трое. У вашей героини, Вероники Васнецовой, четверо, при этом она еще успевает дать фору коллегам-мужчинам. Реалистично ли это?— Возможно, есть такие единичные случаи. Но не сказать, что Васнецова дает всем фору. Этот персонаж как раз строится на противоположном: она в разводе, с четырьмя детьми переезжает в новое место, где никого не знает, и при этом с понятными только ей логическими выводами умудряется раскрывать преступления. Чаще всего она исходит как раз из материнского опыта.— Какой совет вы могли бы дать работающим мамам по собственному опыту?— Я давно никому не даю советов! Единственное — счастливого ребенка может воспитать только счастливый родитель. Потому что дети точно воспитываются не нотациями, а тем, что слышат, когда вы говорите по телефону с подругой. И, конечно, ребенку важно чувствовать себя любимым. Но не в том смысле, что ему все разрешают и покупают подарки.Сейчас история счастливого детства абсолютно переоценена. И вообще счастливое детство — это странно. Ребенок, формируясь, должен научиться существовать в достаточно агрессивной взрослой среде. Поэтому и школа не может быть самым комфортным местом.— Какие семейные традиции или правила вы перенесли из родительского дома в собственный? В том, что касается детей.— Это всегда происходит неосознанно: мы либо повторяем модель мира наших родителей, либо, наоборот, говорим: "Я никогда не буду наказывать своего ребенка, потому что меня наказывали".Вообще все дети очень разные, к каждому — особый подход. Кому-то достаточно строго сказать, а кого-то надо поставить в угол или лишить компьютерной игры.— Вы как-то упоминали в интервью, что писали отцу письма, когда хотели изложить свою позицию по какому-то вопросу.— Конечно, теперь уже никто не пишет письма, все в СМС.У нас есть общий чат со всеми детьми — моими, Надиными, Темиными, — где мы семейно отмечаем какие-то достижения. Например, кто-то выиграл матч, и все друг друга поздравляют. Это норма большой семьи, когда успехи кого-то воспринимаются как общая радость.— Возвращаясь к "Васнецовой". Сериал снимали в Калининграде. Как вам этот регион?— Прекрасный! Он одним из первых привлек очень большое количество кинематографических проектов, стал киномеккой за счет программы рибейтов (субсидий, которые позволяют компенсировать часть затрат на кинопроизводство. — Прим. ред.). Сейчас, конечно, туда стало сложнее добираться.Регион очень активно развивает туризм, и Калининград расцвел: там много музеев и культурных программ.— В целом любите путешествовать?— Очень люблю, для меня смена обстановки — это вид отдыха. Я благодарна своей профессии, потому что, к моей радости, съемки становятся децентрализованными, все выезжают в разные места России. Это лучший способ увидеть страну — какая она большая и разнообразная!— У вас есть опыт в разных жанрах: и драма, и комедия, и документальный формат. А что вам лично ближе и почему? Как актрисе и как зрителю.— Я занимаюсь кино с точки зрения изучения природы человека вообще и себя в частности. И фильмы, которые я люблю, — это кино не для всех, что называется. Мне больше нравится артхаус, сложные темы. Но смотрю и комедии.Ничего не имею против кино для массового зрителя — это прекрасно как отдых, когда человек приходит с работы и хочет посмотреть что-то, пока готовит ужин, а не загрузить себя еще больше. "Васнецова" — как раз такой сериал для широкой аудитории, который спокойно вписывается в повседневную жизнь.Я стараюсь выбирать проекты на разную аудиторию. Мне это интересно с точки зрения актерских задач: когда ты меняешь жанры, амплуа и аудиторию в том числе. Одно ты играешь с учетом того, что это должно быть понятно и интересно большому количеству людей. А другое — с понимаем того, что эта работа развивает киноязык, затрагивает сложные темы, которые не каждый хочет и готов обсуждать.— Ваша наиболее сложная работа?— Например, комедия — самый легкий жанр, а с точки зрения работы в нем — самый сложный. Нужны большая концентрация, четкий внутренний слух. Первый сезон "Исправления и наказания" был для меня тяжелейшим, потому что законы ситкома требуют высокого уровня владения актерским мастерством.Драмы тоже бывают сложными, но я не переношу их на себя — это для меня исключительно работа. Бывает, что жизненные обстоятельства накладываются на съемки, и они кажутся тяжелыми.Сложной работой, даже ювелирной, были "Чувства Анны". Как ни странно, трудным был и "Повелитель ветра", потому что играть положительного персонажа намного сложнее, чем любого отрицательного.Но вообще актерская профессия — это же не шестидесятикилограммовые мешки таскать. Так что рассказывать о ее сложностях несправедливо.

https://ria.ru/20240305/petrenko-1929505497.html

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2024

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

интервью - культура, анна михалкова