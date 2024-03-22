https://ria.ru/20240322/krokus-1935113732.html

Минск предложил Москве помочь в оказании помощи пострадавшим в теракте

Минск предложил Москве помочь в оказании помощи пострадавшим в теракте - РИА Новости, 22.03.2024

Минск предложил Москве помочь в оказании помощи пострадавшим в теракте

Минздрав Белоруссии предложил РФ помочь в оказании пострадавшим в теракте в Подмосковье помощи, включая выезд белорусских специалистов, поставку лекарств и... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:55

2024-03-22T23:55

2024-03-22T23:55

теракт в "крокус сити холле"

белоруссия

россия

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

крокус сити холл

михаил мурашко

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МИНСК, 22 мар – РИА Новости. Минздрав Белоруссии предложил РФ помочь в оказании пострадавшим в теракте в Подмосковье помощи, включая выезд белорусских специалистов, поставку лекарств и крови, сообщила пресс-служба белорусского министерства. Согласно ее сообщению, опубликованному в Telegram-канале белорусского министерства, министр здравоохранения Белоруссии Александр Ходжаев созвонился со своим российским коллегой Михаилом Мурашко. Ходжаев высказал своему российскому коллеге искреннее соболезнование, в связи с трагедией в "Крокус сити холле". "Ходжаев отметил, что минздрав Беларуси готов помочь российским коллегам в оказании пострадавшим всей необходимой помощи - организовать выезд высококвалифицированных бригад, направить медикаменты, запасы донорской крови и ее компонентов, в том числе, предложена была помощь специалистов психотерапевтов и психологов для работы с пострадавшими и их родственниками", - говорится в сообщении. ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

белоруссия

россия

московская область (подмосковье)

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белоруссия, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф)