https://ria.ru/20240322/krokus-1935067601.html

После ЧП в "Крокус Сити Холле" не могут найти участницу оркестра

После ЧП в "Крокус Сити Холле" не могут найти участницу оркестра - РИА Новости, 22.03.2024

После ЧП в "Крокус Сити Холле" не могут найти участницу оркестра

Большая часть Симфонического оркестра из Ленинградской области уже покинула подмосковный "Крокус Сити Холл", на который было совершено нападение, продолжаются... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:11

2024-03-22T22:11

2024-03-22T22:19

крокус сити холл

россия

ленинградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

красногорск

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935065901_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_f78c3a3582aa8ac5f2d99ce2f4b267ba.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Большая часть Симфонического оркестра из Ленинградской области уже покинула подмосковный "Крокус Сити Холл", на который было совершено нападение, продолжаются поиски одной исполнительницы, сообщило областное правительство."Руководитель Симфонического оркестра Михаил Голиков сообщил, что большая часть оркестра уже покинула территорию "Крокус Сити". Остальная группа ожидает транспорт для эвакуации. Продолжаются поиски одной исполнительницы. Есть вероятность, что она была эвакуирована ранее без средств связи", - говорится в сообщении.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы, где должен был пройти концерт группы "Пикник". По данным ФСБ, есть погибшие и пострадавшие. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.Теракт в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

россия

ленинградская область

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вертолет и кареты "скорой помощи" у "Крокуса" скорая вертолет 2024-03-22T22:11 true PT0M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крокус сити холл, россия, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), красногорск, происшествия