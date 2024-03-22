https://ria.ru/20240322/kazn-1934857021.html

В ЛНР рассказали, как боевики "Азова"* устроили казнь из стрелкового оружия

В ЛНР рассказали, как боевики "Азова"* устроили казнь из стрелкового оружия - РИА Новости, 22.03.2024

В ЛНР рассказали, как боевики "Азова"* устроили казнь из стрелкового оружия

При помощи аэроразведки была выявлена группа военнослужащих ВСУ, идентифицированная как радикалы военизированного националистического объединения "Азов"*,... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:53

2024-03-22T09:53

2024-03-22T09:53

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857471638_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_b32be35b695e43abf2ee6a6572495860.jpg

ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. При помощи аэроразведки была выявлена группа военнослужащих ВСУ, идентифицированная как радикалы военизированного националистического объединения "Азов"*, которая расстреляла троих человек в районе населенного пункта Червоная Диброва, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Червоная Диброва при ведении аэроразведки выявлена группа украинских боевиков, которая из стрелкового оружия расстреляла троих человек, стоящих на коленях со связанными руками. В роли палачей выступили радикалы террористической группировки "Азов"*, - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что принадлежность жертв установить не удалось.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910962793.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины