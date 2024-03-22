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В ЛНР рассказали, как боевики "Азова"* устроили казнь из стрелкового оружия - РИА Новости, 22.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/kazn-1934857021.html
В ЛНР рассказали, как боевики "Азова"* устроили казнь из стрелкового оружия
В ЛНР рассказали, как боевики "Азова"* устроили казнь из стрелкового оружия - РИА Новости, 22.03.2024
В ЛНР рассказали, как боевики "Азова"* устроили казнь из стрелкового оружия
При помощи аэроразведки была выявлена группа военнослужащих ВСУ, идентифицированная как радикалы военизированного националистического объединения "Азов"*,... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:53
2024-03-22T09:53
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. При помощи аэроразведки была выявлена группа военнослужащих ВСУ, идентифицированная как радикалы военизированного националистического объединения "Азов"*, которая расстреляла троих человек в районе населенного пункта Червоная Диброва, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенного пункта Червоная Диброва при ведении аэроразведки выявлена группа украинских боевиков, которая из стрелкового оружия расстреляла троих человек, стоящих на коленях со связанными руками. В роли палачей выступили радикалы террористической группировки "Азов"*, - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что принадлежность жертв установить не удалось.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910962793.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали, как боевики "Азова"* устроили казнь из стрелкового оружия

Марочко: боевики "Азова" казнили троих человек в Червоной Диброве

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. При помощи аэроразведки была выявлена группа военнослужащих ВСУ, идентифицированная как радикалы военизированного националистического объединения "Азов"*, которая расстреляла троих человек в районе населенного пункта Червоная Диброва, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Червоная Диброва при ведении аэроразведки выявлена группа украинских боевиков, которая из стрелкового оружия расстреляла троих человек, стоящих на коленях со связанными руками. В роли палачей выступили радикалы террористической группировки "Азов"*, - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что принадлежность жертв установить не удалось.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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