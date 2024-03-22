https://ria.ru/20240322/import-1934905527.html

В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых

В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых - РИА Новости, 22.03.2024

В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение об ограничении импорта в Евросоюз зерновых и масличных из России и Белоруссии еще одним ярко РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T12:58

2024-03-22T12:58

2024-03-22T12:58

россия

европа

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение об ограничении импорта в Евросоюз зерновых и масличных из России и Белоруссии еще одним ярко выраженным примером недобросовестной конкуренции и выразил уверенность, что от этого пострадает потребитель в Европе. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представила на саммите ЕС лидерам предложение для ограничения импорта в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, меры включат повышение пошлин на 95 евро, или на 50%. "Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они смогут компенсировать эти де-факто запретительные меры. Это еще один ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции", - сказал Песков журналистам на вопрос, кто сильнее пострадает в случае принятия предложения главы Еврокомиссии - российская экономика или потребитель в Европе.

https://ria.ru/20240322/zerno-1934826785.html

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россия, европа, дмитрий песков, евросоюз, в мире