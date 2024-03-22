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В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых - РИА Новости, 22.03.2024
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12:58 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/import-1934905527.html
В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых
В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых - РИА Новости, 22.03.2024
В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение об ограничении импорта в Евросоюз зерновых и масличных из России и Белоруссии еще одним ярко РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:58
2024-03-22T12:58
россия
европа
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение об ограничении импорта в Евросоюз зерновых и масличных из России и Белоруссии еще одним ярко выраженным примером недобросовестной конкуренции и выразил уверенность, что от этого пострадает потребитель в Европе. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представила на саммите ЕС лидерам предложение для ограничения импорта в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, меры включат повышение пошлин на 95 евро, или на 50%. "Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они смогут компенсировать эти де-факто запретительные меры. Это еще один ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции", - сказал Песков журналистам на вопрос, кто сильнее пострадает в случае принятия предложения главы Еврокомиссии - российская экономика или потребитель в Европе.
https://ria.ru/20240322/zerno-1934826785.html
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россия, европа, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
В Кремле высказались о возможном ограничении импорта в ЕС зерновых

Песков назвал ограничение импорта в ЕС зерновых недобросовестной конкуренцией

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение об ограничении импорта в Евросоюз зерновых и масличных из России и Белоруссии еще одним ярко выраженным примером недобросовестной конкуренции и выразил уверенность, что от этого пострадает потребитель в Европе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что представила на саммите ЕС лидерам предложение для ограничения импорта в ЕС зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии, меры включат повышение пошлин на 95 евро, или на 50%.
"Потребитель в Европе однозначно пострадает. У нас много альтернативных направлений для поставок. Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они смогут компенсировать эти де-факто запретительные меры. Это еще один ярко выраженный пример недобросовестной конкуренции", - сказал Песков журналистам на вопрос, кто сильнее пострадает в случае принятия предложения главы Еврокомиссии - российская экономика или потребитель в Европе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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РоссияЕвропаДмитрий ПесковЕвросоюзВ мире
 
 
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