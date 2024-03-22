Не оставит Россию. В США рассказали, куда может отправиться Нуланд
Экс-разведчик Джиральди: Нуланд останется мощным голосом в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce CenetaЭкс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Экс-заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Перед экс-заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд открыто множество возможностей, которые позволят ей остаться сильным антироссийским голосом в Вашингтоне, заявил заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Ей 62 года, она относительно молодая, и у нее много вариантов. <...> Перед ней открыто множество дверей, которые позволят ей и дальше иметь политический голос", — сказал эксперт.
Среди возможных вариантов трудоустройства Нуланд Джиральди назвал аналитические центры, различные фонды, а также преподавание в университетах. Журналист Эндрю Наполитано, в свою очередь, добавил, что Виктория Нуланд уже получила должность в Колумбийском университете якобы по рекомендации от экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.
Джиральди уверен, что, где бы ни работала бывшая чиновница, она продолжит и дальше проповедовать неоконсервативное учение о ведущей роли США в современном миропорядке.
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"У нее, очевидно, крайне сильные чувства к России и очень большое беспокойство за место Америки в мире, я не представляю, как она от них избавится", — отметил экс-разведчик.
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса в американской внешней политике, завершает 35-летнюю карьеру. Она больше всего известна по участию в событиях украинского Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала участникам госпереворота в Киеве булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.