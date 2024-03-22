https://ria.ru/20240322/golos-1934828902.html

Не оставит Россию. В США рассказали, куда может отправиться Нуланд

Не оставит Россию. В США рассказали, куда может отправиться Нуланд - РИА Новости, 22.03.2024

Не оставит Россию. В США рассказали, куда может отправиться Нуланд

Перед экс-заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд открыто множество возможностей, которые позволят ей остаться сильным антироссийским голосом в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T02:10

2024-03-22T02:10

2024-03-22T02:10

в мире

сша

россия

виктория нуланд

хиллари клинтон

центральное разведывательное управление (цру)

колумбийский университет

государственный департамент сша

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Перед экс-заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд открыто множество возможностей, которые позволят ей остаться сильным антироссийским голосом в Вашингтоне, заявил заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Ей 62 года, она относительно молодая, и у нее много вариантов. <...> Перед ней открыто множество дверей, которые позволят ей и дальше иметь политический голос", — сказал эксперт.Среди возможных вариантов трудоустройства Нуланд Джиральди назвал аналитические центры, различные фонды, а также преподавание в университетах. Журналист Эндрю Наполитано, в свою очередь, добавил, что Виктория Нуланд уже получила должность в Колумбийском университете якобы по рекомендации от экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.Джиральди уверен, что, где бы ни работала бывшая чиновница, она продолжит и дальше проповедовать неоконсервативное учение о ведущей роли США в современном миропорядке."У нее, очевидно, крайне сильные чувства к России и очень большое беспокойство за место Америки в мире, я не представляю, как она от них избавится", — отметил экс-разведчик.Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса в американской внешней политике, завершает 35-летнюю карьеру. Она больше всего известна по участию в событиях украинского Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала участникам госпереворота в Киеве булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.

https://ria.ru/20240310/nuland-1932199503.html

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в мире, сша, россия, виктория нуланд, хиллари клинтон, центральное разведывательное управление (цру), колумбийский университет, государственный департамент сша