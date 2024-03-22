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"Для выживания". Киев пожаловался на недостаток помощи
"Для выживания". Киев пожаловался на недостаток помощи - РИА Новости, 22.03.2024
"Для выживания". Киев пожаловался на недостаток помощи
Украина за последние два месяца получила только 10% от запланированных средств, необходимых для выживания, ситуация "уже очень плохая", заявила вице-премьер... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T14:09
2024-03-22T14:09
2024-03-22T14:09
специальная военная операция на украине
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ольга стефанишина
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украина за последние два месяца получила только 10% от запланированных средств, необходимых для выживания, ситуация "уже очень плохая", заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Я хочу обратить внимание на то, что ситуация уже очень плохая... За прошлые два месяца мы получили только 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства. А также не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн" более чем 50-ю странами. Ситуация уже очень плохая", - заявила Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности. Трансляция выступления велась на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine. При этом, по словам Стефанишиной, прогнозы "не очень оптимистичные".
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в мире, киев, украина, ольга стефанишина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Ольга Стефанишина
"Для выживания". Киев пожаловался на недостаток помощи
Стефанишина: Киев получил 10% запланированных средств, необходимых для выживания