https://ria.ru/20240322/finansy-1934928720.html

"Для выживания". Киев пожаловался на недостаток помощи

"Для выживания". Киев пожаловался на недостаток помощи - РИА Новости, 22.03.2024

"Для выживания". Киев пожаловался на недостаток помощи

Украина за последние два месяца получила только 10% от запланированных средств, необходимых для выживания, ситуация "уже очень плохая", заявила вице-премьер... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T14:09

2024-03-22T14:09

2024-03-22T14:09

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

ольга стефанишина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украина за последние два месяца получила только 10% от запланированных средств, необходимых для выживания, ситуация "уже очень плохая", заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Я хочу обратить внимание на то, что ситуация уже очень плохая... За прошлые два месяца мы получили только 10% от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства. А также не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата "Рамштайн" более чем 50-ю странами. Ситуация уже очень плохая", - заявила Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности. Трансляция выступления велась на YouTube-канале фонда-основателя форума Open Ukraine. При этом, по словам Стефанишиной, прогнозы "не очень оптимистичные".

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, ольга стефанишина