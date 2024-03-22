https://ria.ru/20240322/feyki-1934848470.html

МИД отреагировал на сообщения британских СМИ о РИА Новости и Sputnik

МИД отреагировал на сообщения британских СМИ о РИА Новости и Sputnik - РИА Новости, 22.03.2024

МИД отреагировал на сообщения британских СМИ о РИА Новости и Sputnik

Британские СМИ обвинили неугодные властям королевства РИА Новости и Sputnik в распространении ложной информации о смерти короля Карла III, сообщил МИД. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T09:16

2024-03-22T09:16

2024-03-22T09:46

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Британские СМИ обвинили неугодные властям королевства РИА Новости и Sputnik в распространении ложной информации о смерти короля Карла III, сообщил МИД."В нужный для себя момент власти Британии вбрасывают заранее заготовленную версию событий, обвиняя неугодные СМИ в распространении фейков. Конкретный пример: британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейка о смерти Карла III, хотя публикации в названных ресурсах по этой теме имели кардинально противоположный характер", — заявили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее на этой неделе некоторые Telegram-каналы распространили фейковое сообщение якобы Букингемского дворца о смерти монарха. РИА Новости обратилось за комментарием в королевскую пресс-службу, которая опровергла эти слухи. Именно это опровержение и опубликовало российское информационное агентство одним из первых.Тем не менее британские издания Daily Mail, Telegraph и Express обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейка о смерти короля. "Получается, что российские СМИ обвинили как раз в том, что они предприняли попытку перепроверить широко распространившуюся "сенсацию", то есть их обвинили за должный и присущий всем действительно профессиональным медиа-платформам факт-чекинг", — констатировали в МИД.В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", в которую входят оба агентства, напомнили британским СМИ о необходимости проверять факты перед публикацией.

https://ria.ru/20240322/britaniya-1934849239.html

https://ria.ru/20240315/printsessa-1933173514.html

https://ria.ru/20240229/karl-1930287626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, великобритания, карл iii, риа новости, sputnik