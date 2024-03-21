https://ria.ru/20240321/obvinenie-1934809549.html

Британские СМИ голословно обвинили РИА Новости в фейках о смерти Карла III

Британские СМИ голословно обвинили РИА Новости в фейках о смерти Карла III - РИА Новости, 21.03.2024

Британские СМИ голословно обвинили РИА Новости в фейках о смерти Карла III

Британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейков о смерти короля Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T21:42

2024-03-21T21:42

2024-03-21T22:31

карл iii

в мире

россия

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медиавойны

кейт миддлтон

мария захарова

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейков о смерти короля Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций."Российские СМИ ложно утверждают, что король Карл мертв" — с таким заголовком вышел материал газеты The Telegraph, которая якобы процитировала сообщение Sputnik о кончине монарха.Тем не менее британские Daily Mail, The Telegraph и Express голословно причислили РИА Новости и Sputnik к СМИ, которые распространили фейк о состоянии короля."Изданиями, которые опубликовали ложные сведения, были РИА, Sputnik", — утверждает DM.Express, в свою очередь, заявила, что о смерти Карла III якобы сообщил Sputnik, а "другие оперативно присоединились, в том числе РИА".Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня", куда входят оба агентства, напомнила британским СМИ о необходимости проверять факты перед публикацией. "Хотя подозреваем, что для некоторых представителей британской прессы факты уже не имеют значения", — говорится в заявлении.Ранее в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Лондон пытается показать некое лидерство в борьбе с фейками. В частности, для этого британские власти могут использовать распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.Как предположила дипломат, через некоторое время они соберут все по зарубежным национальным средствам массовой информации и представят это в качестве дезинформационной кампании, которая якобы показывает, что другие страны находятся на низком уровне сопротивляемости.

https://ria.ru/20240314/middlton-1933023370.html

https://ria.ru/20240319/karl-1934298236.html

https://ria.ru/20240206/karl-1925579533.html

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карл iii, в мире, россия, великобритания, медиавойны, кейт миддлтон, мария захарова