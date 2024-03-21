https://ria.ru/20240321/obvinenie-1934809549.html
Британские СМИ голословно обвинили РИА Новости в фейках о смерти Карла III
Британские СМИ голословно обвинили РИА Новости в фейках о смерти Карла III - РИА Новости, 21.03.2024
Британские СМИ голословно обвинили РИА Новости в фейках о смерти Карла III
Британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейков о смерти короля Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T21:42
2024-03-21T21:42
2024-03-21T22:31
карл iii
в мире
россия
великобритания
медиавойны
кейт миддлтон
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926674299_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_e02e31bddcb4dd0b1d39a1229e8482b6.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейков о смерти короля Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций."Российские СМИ ложно утверждают, что король Карл мертв" — с таким заголовком вышел материал газеты The Telegraph, которая якобы процитировала сообщение Sputnik о кончине монарха.Тем не менее британские Daily Mail, The Telegraph и Express голословно причислили РИА Новости и Sputnik к СМИ, которые распространили фейк о состоянии короля."Изданиями, которые опубликовали ложные сведения, были РИА, Sputnik", — утверждает DM.Express, в свою очередь, заявила, что о смерти Карла III якобы сообщил Sputnik, а "другие оперативно присоединились, в том числе РИА".Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня", куда входят оба агентства, напомнила британским СМИ о необходимости проверять факты перед публикацией. "Хотя подозреваем, что для некоторых представителей британской прессы факты уже не имеют значения", — говорится в заявлении.Ранее в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Лондон пытается показать некое лидерство в борьбе с фейками. В частности, для этого британские власти могут использовать распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.Как предположила дипломат, через некоторое время они соберут все по зарубежным национальным средствам массовой информации и представят это в качестве дезинформационной кампании, которая якобы показывает, что другие страны находятся на низком уровне сопротивляемости.
https://ria.ru/20240314/middlton-1933023370.html
https://ria.ru/20240319/karl-1934298236.html
https://ria.ru/20240206/karl-1925579533.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карл iii, в мире, россия, великобритания, медиавойны, кейт миддлтон, мария захарова
Карл III, В мире, Россия, Великобритания, Медиавойны, Кейт Миддлтон, Мария Захарова
Британские СМИ голословно обвинили РИА Новости в фейках о смерти Карла III
Telegraph и DM обвинили РИА Новости и Sputnik в фейках о смерти Карла III
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейков о смерти короля Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций.
"Российские СМИ ложно утверждают, что король Карл мертв" — с таким заголовком вышел материал газеты The Telegraph, которая якобы процитировала сообщение Sputnik о кончине монарха.
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В понедельник, 18 марта, несколько Telegram-каналов опубликовали сообщения о смерти короля, они сопровождались заявлением, якобы выпущенным Букингемским дворцом. Последний в ответе на запрос РИА Новости назвал эту информацию ложной. В итоге агентство одним из первых среди российских СМИ опровергло данные о кончине Карла III.
Тем не менее британские Daily Mail, The Telegraph и Express голословно причислили РИА Новости и Sputnik к СМИ, которые распространили фейк о состоянии короля.
"Изданиями, которые опубликовали ложные сведения, были РИА, Sputnik", — утверждает DM.
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Express, в свою очередь, заявила, что о смерти Карла III якобы сообщил Sputnik, а "другие оперативно присоединились, в том числе РИА".
Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня", куда входят оба агентства, напомнила британским СМИ о необходимости проверять факты перед публикацией.
"Хотя подозреваем, что для некоторых представителей британской прессы факты уже не имеют значения", — говорится в заявлении.
Ранее в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова
отметила, что Лондон
пытается показать некое лидерство в борьбе с фейками. В частности, для этого британские власти могут использовать распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон
из публичной жизни.
Как предположила дипломат, через некоторое время они соберут все по зарубежным национальным средствам массовой информации и представят это в качестве дезинформационной кампании, которая якобы показывает, что другие страны находятся на низком уровне сопротивляемости.
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