Рейтинг@Mail.ru
Британские СМИ голословно обвинили РИА Новости в фейках о смерти Карла III - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 21.03.2024 (обновлено: 22:31 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/obvinenie-1934809549.html
Британские СМИ голословно обвинили РИА Новости в фейках о смерти Карла III
Британские СМИ голословно обвинили РИА Новости в фейках о смерти Карла III - РИА Новости, 21.03.2024
Британские СМИ голословно обвинили РИА Новости в фейках о смерти Карла III
Британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейков о смерти короля Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T21:42
2024-03-21T22:31
карл iii
в мире
россия
великобритания
медиавойны
кейт миддлтон
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926674299_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_e02e31bddcb4dd0b1d39a1229e8482b6.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейков о смерти короля Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций."Российские СМИ ложно утверждают, что король Карл мертв" — с таким заголовком вышел материал газеты The Telegraph, которая якобы процитировала сообщение Sputnik о кончине монарха.Тем не менее британские Daily Mail, The Telegraph и Express голословно причислили РИА Новости и Sputnik к СМИ, которые распространили фейк о состоянии короля."Изданиями, которые опубликовали ложные сведения, были РИА, Sputnik", — утверждает DM.Express, в свою очередь, заявила, что о смерти Карла III якобы сообщил Sputnik, а "другие оперативно присоединились, в том числе РИА".Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня", куда входят оба агентства, напомнила британским СМИ о необходимости проверять факты перед публикацией. "Хотя подозреваем, что для некоторых представителей британской прессы факты уже не имеют значения", — говорится в заявлении.Ранее в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Лондон пытается показать некое лидерство в борьбе с фейками. В частности, для этого британские власти могут использовать распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.Как предположила дипломат, через некоторое время они соберут все по зарубежным национальным средствам массовой информации и представят это в качестве дезинформационной кампании, которая якобы показывает, что другие страны находятся на низком уровне сопротивляемости.
https://ria.ru/20240314/middlton-1933023370.html
https://ria.ru/20240319/karl-1934298236.html
https://ria.ru/20240206/karl-1925579533.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926674299_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1d4ad27e9474be000537e7a3934685e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
карл iii, в мире, россия, великобритания, медиавойны, кейт миддлтон, мария захарова
Карл III, В мире, Россия, Великобритания, Медиавойны, Кейт Миддлтон, Мария Захарова
Британские СМИ голословно обвинили РИА Новости в фейках о смерти Карла III

Telegraph и DM обвинили РИА Новости и Sputnik в фейках о смерти Карла III

© Maja SmiejkowskaБританский король Карл III
Британский король Карл III
© Maja Smiejkowska
Британский король Карл III. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британские СМИ обвинили РИА Новости и Sputnik в распространении фейков о смерти короля Карла III, несмотря на отсутствие подобных публикаций.
"Российские СМИ ложно утверждают, что король Карл мертв" — с таким заголовком вышел материал газеты The Telegraph, которая якобы процитировала сообщение Sputnik о кончине монарха.
Кейт Миддлтон - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Развод, рак и кома. Британцы ищут объяснения затворничеству Кейт Миддлтон
14 марта, 18:21

В понедельник, 18 марта, несколько Telegram-каналов опубликовали сообщения о смерти короля, они сопровождались заявлением, якобы выпущенным Букингемским дворцом. Последний в ответе на запрос РИА Новости назвал эту информацию ложной. В итоге агентство одним из первых среди российских СМИ опровергло данные о кончине Карла III.

Тем не менее британские Daily Mail, The Telegraph и Express голословно причислили РИА Новости и Sputnik к СМИ, которые распространили фейк о состоянии короля.
"Изданиями, которые опубликовали ложные сведения, были РИА, Sputnik", — утверждает DM.
Король Великобритании Карл III встречается с ветеранами Корейской войны. 19 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Карл III провел первое мероприятие после слухов о его смерти
19 марта, 17:31
Express, в свою очередь, заявила, что о смерти Карла III якобы сообщил Sputnik, а "другие оперативно присоединились, в том числе РИА".
Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня", куда входят оба агентства, напомнила британским СМИ о необходимости проверять факты перед публикацией.
"Хотя подозреваем, что для некоторых представителей британской прессы факты уже не имеют значения", — говорится в заявлении.
Ранее в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Лондон пытается показать некое лидерство в борьбе с фейками. В частности, для этого британские власти могут использовать распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни.
Как предположила дипломат, через некоторое время они соберут все по зарубежным национальным средствам массовой информации и представят это в качестве дезинформационной кампании, которая якобы показывает, что другие страны находятся на низком уровне сопротивляемости.
Британский король Карл III - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
У британского короля Карла III выявили рак
6 февраля, 01:25
 
Карл IIIВ миреРоссияВеликобританияМедиавойныКейт МиддлтонМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала