https://ria.ru/20240322/estoniya-1935028279.html

Премьер Эстонии отказалась признавать выборы президента России

Премьер Эстонии отказалась признавать выборы президента России - РИА Новости, 22.03.2024

Премьер Эстонии отказалась признавать выборы президента России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас спустя пять дней после завершения президентских выборов в России заявила, что отказывается их признавать. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:33

2024-03-22T19:33

2024-03-22T19:33

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас спустя пять дней после завершения президентских выборов в России заявила, что отказывается их признавать. "Я отказываюсь признавать это выборами. Это была специальная операция по назначению на должность, потому что это не было выборами", - сказала Каллас журналистам в пятницу по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Ранее Европейский союз выразил недовольство выборами в России, в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза говорится, что они якобы "прошли в ограниченной политической обстановке". Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента РФ Владимира Путина. В Кремле заявили позже, что говорить о "нелегитимности" выборов в РФ - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд. Там добавили, что категорически не согласны с оценками США, что выборы в РФ не были свободными. Президент РФ Владимир Путин заявил, что реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны. В контексте США он добавил, что есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для Вашингтона. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России. После выборов Путина поздравил ряд мировых лидеров, в частности премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Сербии Александр Вучич, ЮАР Сирил Рамафоса, ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие.

https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html

https://ria.ru/20240321/vybory-1934820013.html

https://ria.ru/20240321/estoniya-1934703062.html

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