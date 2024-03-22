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Премьер Эстонии отказалась признавать выборы президента России - РИА Новости, 22.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:33 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/estoniya-1935028279.html
Премьер Эстонии отказалась признавать выборы президента России
Премьер Эстонии отказалась признавать выборы президента России - РИА Новости, 22.03.2024
Премьер Эстонии отказалась признавать выборы президента России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас спустя пять дней после завершения президентских выборов в России заявила, что отказывается их признавать. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:33
2024-03-22T19:33
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
сша
эстония
владимир путин
кайя каллас
жозеп боррель
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас спустя пять дней после завершения президентских выборов в России заявила, что отказывается их признавать. "Я отказываюсь признавать это выборами. Это была специальная операция по назначению на должность, потому что это не было выборами", - сказала Каллас журналистам в пятницу по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе. Ранее Европейский союз выразил недовольство выборами в России, в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза говорится, что они якобы "прошли в ограниченной политической обстановке". Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента РФ Владимира Путина. В Кремле заявили позже, что говорить о "нелегитимности" выборов в РФ - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд. Там добавили, что категорически не согласны с оценками США, что выборы в РФ не были свободными. Президент РФ Владимир Путин заявил, что реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны. В контексте США он добавил, что есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для Вашингтона. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России. После выборов Путина поздравил ряд мировых лидеров, в частности премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Сербии Александр Вучич, ЮАР Сирил Рамафоса, ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие.
https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html
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в мире, россия, сша, эстония, владимир путин, кайя каллас, жозеп боррель, мид германии, евросоюз, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, США, Эстония, Владимир Путин, Кайя Каллас, Жозеп Боррель, МИД Германии, Евросоюз, Выборы президента РФ
Премьер Эстонии отказалась признавать выборы президента России

Премьер Эстонии Каллас отказалась признавать выборы президента России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас спустя пять дней после завершения президентских выборов в России заявила, что отказывается их признавать.
"Я отказываюсь признавать это выборами. Это была специальная операция по назначению на должность, потому что это не было выборами", - сказала Каллас журналистам в пятницу по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
На границе с Россией формируется государство-зомби
Вчера, 08:00
Ранее Европейский союз выразил недовольство выборами в России, в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза говорится, что они якобы "прошли в ограниченной политической обстановке". Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента РФ Владимира Путина.
В Кремле заявили позже, что говорить о "нелегитимности" выборов в РФ - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд. Там добавили, что категорически не согласны с оценками США, что выборы в РФ не были свободными. Президент РФ Владимир Путин заявил, что реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны. В контексте США он добавил, что есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для Вашингтона.
Люди стоят в очереди на избирательный участок для голосования на выборах президента России в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Зампостпреда в ОБСЕ рассказал о запугивании россиян на выборах за рубежом
21 марта, 23:44
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
После выборов Путина поздравил ряд мировых лидеров, в частности премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Сербии Александр Вучич, ЮАР Сирил Рамафоса, ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В Эстонии не поддержали проект о лишении россиян права голоса на выборах
21 марта, 14:35
 
Выборы президента России — 2024В миреРоссияСШАЭстонияВладимир ПутинКайя КалласЖозеп БоррельМИД ГерманииЕвросоюзВыборы президента РФ
 
 
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