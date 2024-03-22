Премьер Эстонии отказалась признавать выборы президента России
Премьер Эстонии Каллас отказалась признавать выборы президента России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас спустя пять дней после завершения президентских выборов в России заявила, что отказывается их признавать.
Ранее Европейский союз выразил недовольство выборами в России, в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза говорится, что они якобы "прошли в ограниченной политической обстановке". Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер сообщил, что ведомство после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента РФ Владимира Путина.
В Кремле заявили позже, что говорить о "нелегитимности" выборов в РФ - значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд. Там добавили, что категорически не согласны с оценками США, что выборы в РФ не были свободными. Президент РФ Владимир Путин заявил, что реакция стран Запада на выборы в России ожидаемая, потому что они борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны. В контексте США он добавил, что есть все основания полагать, что демократии в предвыборных процессах США не наблюдается, использование административного ресурса и судебной системы стало позором на весь мир для Вашингтона.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44% - это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.
После выборов Путина поздравил ряд мировых лидеров, в частности премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Сербии Александр Вучич, ЮАР Сирил Рамафоса, ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и другие.