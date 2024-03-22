Рейтинг@Mail.ru
ЕС не намерен мешать экспорту сельхозпродукции из России в страны Юга - РИА Новости, 22.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 22.03.2024 (обновлено: 17:18 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/eksport-1934991577.html
ЕС не намерен мешать экспорту сельхозпродукции из России в страны Юга
ЕС не намерен мешать экспорту сельхозпродукции из России в страны Юга - РИА Новости, 22.03.2024
ЕС не намерен мешать экспорту сельхозпродукции из России в страны Юга
ЕС не собирается мешать экспорту российской сельхозпродукции в страны глобального Юга, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:05
2024-03-22T17:18
россия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
урсула фон дер ляйен
юг
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_165:413:3072:2048_1920x0_80_0_0_f581a67695eabfc0f4dff1ff327bf248.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. ЕС не собирается мешать экспорту российской сельхозпродукции в страны глобального Юга, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы не хотим, чтобы Россия получала доходы на европейском сельхозрынке, в частности, на зерновом рынке…. Мы не хотим, чтобы российское зерно могло как-либо влиять на рынки ЕС, но транзит по-прежнему возможен, в том числе поставки в страны глобального Юга и другие государства будет обеспечен", - сказала она по итогам саммита стран ЕС в Брюсселе.В то же время она не ответила на вопрос журналистов о том, почему такие меры не предлагается применять к украинской сельхозпродукции, поставки которой уже привели к дисбалансу на едином рынке ЕС.Европейская комиссия в пятницу официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза.Эксперты ранее утверждали, что подобные меры приведут к росту цен на данную продукцию.
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html
россия
юг
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c424885aee47906d05e69835b5a4cb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, урсула фон дер ляйен, юг, брюссель
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Юг, Брюссель
ЕС не намерен мешать экспорту сельхозпродукции из России в страны Юга

ЕК: ЕС не будет мешать экспорту сельхозпродукции из РФ в страны глобального Юга

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. ЕС не собирается мешать экспорту российской сельхозпродукции в страны глобального Юга, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы не хотим, чтобы Россия получала доходы на европейском сельхозрынке, в частности, на зерновом рынке…. Мы не хотим, чтобы российское зерно могло как-либо влиять на рынки ЕС, но транзит по-прежнему возможен, в том числе поставки в страны глобального Юга и другие государства будет обеспечен", - сказала она по итогам саммита стран ЕС в Брюсселе.
Актеры во время акции у здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Бумеранг вернулся. Европа подсчитала убытки от собственных санкций
13 марта, 08:00
В то же время она не ответила на вопрос журналистов о том, почему такие меры не предлагается применять к украинской сельхозпродукции, поставки которой уже привели к дисбалансу на едином рынке ЕС.
Европейская комиссия в пятницу официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза.
Эксперты ранее утверждали, что подобные меры приведут к росту цен на данную продукцию.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Надвигающаяся финансовая катастрофа склоняет Запад к истерике
13 марта, 08:00
 
РоссияЕврокомиссияЕвросоюзВ миреУрсула фон дер ЛяйенЮгБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельбаТеракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортажВчера, 20:37
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала