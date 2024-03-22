https://ria.ru/20240322/eksport-1934991577.html
ЕС не намерен мешать экспорту сельхозпродукции из России в страны Юга
ЕС не намерен мешать экспорту сельхозпродукции из России в страны Юга - РИА Новости, 22.03.2024
ЕС не намерен мешать экспорту сельхозпродукции из России в страны Юга
ЕС не собирается мешать экспорту российской сельхозпродукции в страны глобального Юга, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:05
2024-03-22T17:05
2024-03-22T17:18
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. ЕС не собирается мешать экспорту российской сельхозпродукции в страны глобального Юга, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы не хотим, чтобы Россия получала доходы на европейском сельхозрынке, в частности, на зерновом рынке…. Мы не хотим, чтобы российское зерно могло как-либо влиять на рынки ЕС, но транзит по-прежнему возможен, в том числе поставки в страны глобального Юга и другие государства будет обеспечен", - сказала она по итогам саммита стран ЕС в Брюсселе.В то же время она не ответила на вопрос журналистов о том, почему такие меры не предлагается применять к украинской сельхозпродукции, поставки которой уже привели к дисбалансу на едином рынке ЕС.Европейская комиссия в пятницу официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза.Эксперты ранее утверждали, что подобные меры приведут к росту цен на данную продукцию.
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
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россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, урсула фон дер ляйен, юг, брюссель
Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Юг, Брюссель
ЕС не намерен мешать экспорту сельхозпродукции из России в страны Юга
ЕК: ЕС не будет мешать экспорту сельхозпродукции из РФ в страны глобального Юга
БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. ЕС не собирается мешать экспорту российской сельхозпродукции в страны глобального Юга, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы не хотим, чтобы Россия получала доходы на европейском сельхозрынке, в частности, на зерновом рынке…. Мы не хотим, чтобы российское зерно могло как-либо влиять на рынки ЕС, но транзит по-прежнему возможен, в том числе поставки в страны глобального Юга и другие государства будет обеспечен", - сказала она по итогам саммита стран ЕС в Брюсселе.
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В то же время она не ответила на вопрос журналистов о том, почему такие меры не предлагается применять к украинской сельхозпродукции, поставки которой уже привели к дисбалансу на едином рынке ЕС.
Европейская комиссия в пятницу официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза.
Эксперты ранее утверждали, что подобные меры приведут к росту цен на данную продукцию.
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