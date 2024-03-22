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Рособрнадзор назвал изменение сроков действия итогов ЕГЭ нерациональным - РИА Новости, 22.03.2024
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15:22 22.03.2024 (обновлено: 15:56 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ege-1934953271.html
Рособрнадзор назвал изменение сроков действия итогов ЕГЭ нерациональным
Рособрнадзор назвал изменение сроков действия итогов ЕГЭ нерациональным - РИА Новости, 22.03.2024
Рособрнадзор назвал изменение сроков действия итогов ЕГЭ нерациональным
Рособрнадзор считает нерациональным глобально устанавливать более длительные сроки действия результатов единого государственного экзамена, так как чем больше... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T15:22
2024-03-22T15:56
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
лдпр
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Рособрнадзор считает нерациональным глобально устанавливать более длительные сроки действия результатов единого государственного экзамена, так как чем больше времени прошло между прохождением экзаменов и фактическим поступлением в вуз, тем будет сложнее такому студенту влиться в процесс обучения на уровне высшего образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее ЛДПР направила в правительство законопроект о продлении действия результатов ЕГЭ на период военной службы, сообщалось в Telegram-канале фракции. Отмечалось, что сейчас результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующие за годом получения, ЛДПР предлагает исключить периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации из срока действия результатов ЕГЭ. "Глобально устанавливать более длительные сроки также полагаем нерациональным, поскольку чем больше времени прошло между прохождением экзаменов и фактическим поступлением в вуз, тем будет сложнее такому студенту влиться в процесс обучения на уровне высшего образования, за исключением тех участников, которые системно занимаются самообразованием по направлению своей программы обучения. Также вузы потенциально получат студентов, уровень подготовки которых существенно снизился в сравнении с тем, каким он был 5 или более лет назад", - говорится в сообщении. В ведомстве также отметили, что результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов - то есть фактически пять лет – год получения результатов и четыре года после получения результатов. При приеме в вузы учитывается наилучший результат ЕГЭ из действующих результатов ЕГЭ по данному предмету, а срок действия результатов ЕГЭ в течение четырех лет, следующих за годом получения таких результатов, обусловлен, во-первых, сложившейся традицией, уже длительное время выпускники знают, сколько времени будут действовать результаты ЕГЭ, и принимают решения, добавили в Рособрнадзоре. В ведомстве отметили, что на данный момент обращений от участников СВО с просьбой о продлении срока действия результатов ЕГЭ нет, но такие запросы нельзя исключить, поэтому необходимо быть нормативно готовыми к оказанию такой поддержки участникам СВО, возможно, эта мера может быть потенциально востребована и среди выпускников, проходящих военную службу по призыву.
https://ria.ru/20240320/ege-1934535034.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), лдпр, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), ЛДПР, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Рособрнадзор назвал изменение сроков действия итогов ЕГЭ нерациональным

Рособрнадзор: нерационально устанавливать длинные сроки действия итогов ЕГЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкольники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ
Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Рособрнадзор считает нерациональным глобально устанавливать более длительные сроки действия результатов единого государственного экзамена, так как чем больше времени прошло между прохождением экзаменов и фактическим поступлением в вуз, тем будет сложнее такому студенту влиться в процесс обучения на уровне высшего образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее ЛДПР направила в правительство законопроект о продлении действия результатов ЕГЭ на период военной службы, сообщалось в Telegram-канале фракции. Отмечалось, что сейчас результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующие за годом получения, ЛДПР предлагает исключить периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации из срока действия результатов ЕГЭ.
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"Глобально устанавливать более длительные сроки также полагаем нерациональным, поскольку чем больше времени прошло между прохождением экзаменов и фактическим поступлением в вуз, тем будет сложнее такому студенту влиться в процесс обучения на уровне высшего образования, за исключением тех участников, которые системно занимаются самообразованием по направлению своей программы обучения. Также вузы потенциально получат студентов, уровень подготовки которых существенно снизился в сравнении с тем, каким он был 5 или более лет назад", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов - то есть фактически пять лет – год получения результатов и четыре года после получения результатов.
При приеме в вузы учитывается наилучший результат ЕГЭ из действующих результатов ЕГЭ по данному предмету, а срок действия результатов ЕГЭ в течение четырех лет, следующих за годом получения таких результатов, обусловлен, во-первых, сложившейся традицией, уже длительное время выпускники знают, сколько времени будут действовать результаты ЕГЭ, и принимают решения, добавили в Рособрнадзоре.
В ведомстве отметили, что на данный момент обращений от участников СВО с просьбой о продлении срока действия результатов ЕГЭ нет, но такие запросы нельзя исключить, поэтому необходимо быть нормативно готовыми к оказанию такой поддержки участникам СВО, возможно, эта мера может быть потенциально востребована и среди выпускников, проходящих военную службу по призыву.
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