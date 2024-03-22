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В комитете Госдумы поддержали идею о продлении действия результатов ЕГЭ - РИА Новости, 22.03.2024
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13:49 22.03.2024 (обновлено: 14:45 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/ege-1934920558.html
В комитете Госдумы поддержали идею о продлении действия результатов ЕГЭ
В комитете Госдумы поддержали идею о продлении действия результатов ЕГЭ - РИА Новости, 22.03.2024
В комитете Госдумы поддержали идею о продлении действия результатов ЕГЭ
Необходимо поддерживать выпускников школ, которые проходят военную службу, особенно в зоне проведения спецоперации, учитывать их срок службы в армии при... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:49
2024-03-22T14:45
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яна лантратова
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Необходимо поддерживать выпускников школ, которые проходят военную службу, особенно в зоне проведения спецоперации, учитывать их срок службы в армии при поступлении в вузы и дать возможность как можно быстрее продолжить обучение, не теряя времени на дополнительную подготовку, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Ранее ЛДПР направила в правительство законопроект о продлении действия результатов ЕГЭ на период военной службы, сообщалось в Telegram-канале фракции. Отмечалось, что сейчас результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующие за годом получения, ЛДПР предлагает исключить периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации из срока действия результатов ЕГЭ. "Мы должны поддержать ребят и учитывать их срок службы в армии, тем более в зоне проведения СВО. Нашим героям надо дать возможность как можно быстрее вернуться к гражданской жизни, продолжить обучение, не теряя времени на дополнительную подготовку", - сказала Лантратова, комментируя инициативу ЛДПР. Она отметила, что военнослужащим придется сложнее чем тем, у кого не было перерыва в учебе, но все необходимые условия надо для них создать. "Я не сомневаюсь, что они быстро все смогут наверстать. Потому что совершенно естественно, что-то забудется, но основной массив знаний, полученный ими в школах, останется в помощь навсегда", - заявила депутат.
https://ria.ru/20240320/ege-1934535034.html
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общество, яна лантратова, лдпр, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Яна Лантратова, ЛДПР, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В комитете Госдумы поддержали идею о продлении действия результатов ЕГЭ

В комитете ГД поддержали продление действия результатов ЕГЭ на период службы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Необходимо поддерживать выпускников школ, которые проходят военную службу, особенно в зоне проведения спецоперации, учитывать их срок службы в армии при поступлении в вузы и дать возможность как можно быстрее продолжить обучение, не теряя времени на дополнительную подготовку, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Ранее ЛДПР направила в правительство законопроект о продлении действия результатов ЕГЭ на период военной службы, сообщалось в Telegram-канале фракции. Отмечалось, что сейчас результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующие за годом получения, ЛДПР предлагает исключить периоды прохождения военной службы по призыву или мобилизации из срока действия результатов ЕГЭ.
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"Мы должны поддержать ребят и учитывать их срок службы в армии, тем более в зоне проведения СВО. Нашим героям надо дать возможность как можно быстрее вернуться к гражданской жизни, продолжить обучение, не теряя времени на дополнительную подготовку", - сказала Лантратова, комментируя инициативу ЛДПР.
Она отметила, что военнослужащим придется сложнее чем тем, у кого не было перерыва в учебе, но все необходимые условия надо для них создать.
"Я не сомневаюсь, что они быстро все смогут наверстать. Потому что совершенно естественно, что-то забудется, но основной массив знаний, полученный ими в школах, останется в помощь навсегда", - заявила депутат.
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ОбществоЯна ЛантратоваЛДПРГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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