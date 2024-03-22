https://ria.ru/20240322/diversiya-1934873714.html

США знали о готовящейся диверсии на "Северном потоке", заявил МИД Польши

США знали о готовящейся диверсии на "Северном потоке", заявил МИД Польши - РИА Новости, 22.03.2024

США знали о готовящейся диверсии на "Северном потоке", заявил МИД Польши

Власти США знали о готовящейся диверсии на газопроводах "Северный поток", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T11:18

2024-03-22T11:18

2024-03-22T12:31

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ВАРШАВА, 22 мар - РИА Новости. Власти США знали о готовящейся диверсии на газопроводах "Северный поток", заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Rzeczpospolita. В сентябре 2022 года Сикорский, который тогда еще не занимал пост главы МИД, отличился тем, что заявил об участии США в повреждении газопровода "Северный поток". "Мелочь, а приятно", - написал Сикорский в Twitter под снимком с места аварии. "Спасибо, США", - добавил он, не уточнив, что имеется в виду. Позже Сикорский разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить газопровод "Северный поток 2". На этот раз Сикорский не уточнил, кто именно, по его мнению, совершил диверсию. "Если верить прессе, это сделал тот, кто имел в этом интерес. А американская сторона имела об этом предварительную информацию и этому делу не препятствовала", - сказал глава МИД Польши. "Значит, было за что благодарить... А мое личное отношение к "Северному потоку" известно уже много лет (в 2006 году Сикорский назвал строительство "Северного потока" новым пактом Молотова-Риббентропа – ред.)", - добавил он. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240208/more-1926030741.html

https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

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в мире, россия, польша, сша, радослав сикорский, джо байден, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2