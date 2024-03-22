https://ria.ru/20240322/deti-1934861848.html

Петербург примет 800 детей из Белгородской области

Петербург примет 800 детей из Белгородской области - РИА Новости, 22.03.2024

Петербург примет 800 детей из Белгородской области

Санкт-Петербург примет порядка 800 детей из Белгородской области, уже подготовлены места для их размещения и обучения, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T10:23

2024-03-22T10:23

2024-03-22T10:23

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общество

белгородская область

санкт-петербург

вячеслав гладков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Санкт-Петербург примет порядка 800 детей из Белгородской области, уже подготовлены места для их размещения и обучения, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты РФ около 9 тысяч детей из-за обстрелов региона со стороны Украины. В среду он сообщал, что более десяти регионов РФ предложили принять на отдых детей из Белгородской области. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. "Всего Петербург примет группу из 800 человек – детей в сопровождении педагогов. Уже подготовлены места для их размещения и обучения", - говорится в сообщении. С новой четверти в Петербурге приступят к занятиям школьники из Белгородской области. Они начнут приезжать в город уже со следующей недели. "Наша задача – не просто принять и разместить детей из Белгородской области. Самое главное – сделать так, чтобы ребята учились, чтобы у них не прерывался образовательный процесс", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

общество, белгородская область, санкт-петербург, вячеслав гладков, александр беглов