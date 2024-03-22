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Петербург примет 800 детей из Белгородской области - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/deti-1934861848.html
Петербург примет 800 детей из Белгородской области
Петербург примет 800 детей из Белгородской области - РИА Новости, 22.03.2024
Петербург примет 800 детей из Белгородской области
Санкт-Петербург примет порядка 800 детей из Белгородской области, уже подготовлены места для их размещения и обучения, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T10:23
2024-03-22T10:23
специальная военная операция на украине
общество
белгородская область
санкт-петербург
вячеслав гладков
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Санкт-Петербург примет порядка 800 детей из Белгородской области, уже подготовлены места для их размещения и обучения, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты РФ около 9 тысяч детей из-за обстрелов региона со стороны Украины. В среду он сообщал, что более десяти регионов РФ предложили принять на отдых детей из Белгородской области. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. "Всего Петербург примет группу из 800 человек – детей в сопровождении педагогов. Уже подготовлены места для их размещения и обучения", - говорится в сообщении. С новой четверти в Петербурге приступят к занятиям школьники из Белгородской области. Они начнут приезжать в город уже со следующей недели. "Наша задача – не просто принять и разместить детей из Белгородской области. Самое главное – сделать так, чтобы ребята учились, чтобы у них не прерывался образовательный процесс", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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общество, белгородская область, санкт-петербург, вячеслав гладков, александр беглов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Белгородская область, Санкт-Петербург, Вячеслав Гладков, Александр Беглов
Петербург примет 800 детей из Белгородской области

Петербург примет группу из 800 школьников с педагогами из Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Санкт-Петербург примет порядка 800 детей из Белгородской области, уже подготовлены места для их размещения и обучения, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты РФ около 9 тысяч детей из-за обстрелов региона со стороны Украины. В среду он сообщал, что более десяти регионов РФ предложили принять на отдых детей из Белгородской области. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
«
"Всего Петербург примет группу из 800 человек – детей в сопровождении педагогов. Уже подготовлены места для их размещения и обучения", - говорится в сообщении.
С новой четверти в Петербурге приступят к занятиям школьники из Белгородской области. Они начнут приезжать в город уже со следующей недели.
"Наша задача – не просто принять и разместить детей из Белгородской области. Самое главное – сделать так, чтобы ребята учились, чтобы у них не прерывался образовательный процесс", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородская областьСанкт-ПетербургВячеслав ГладковАлександр Беглов
 
 
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