https://ria.ru/20240322/demokratiya-1934815426.html
Опозорить демократию с трех попыток
Опозорить демократию с трех попыток - РИА Новости, 22.03.2024
Опозорить демократию с трех попыток
Самое интересное — это не когда происходят какие-то события, а когда их, наоборот, почему-то нет. И вот третий всемирный "саммит за демократию" — вы о нем хоть... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T08:00
2024-03-22T08:00
2024-03-22T08:01
аналитика
сша
сеул
китай
джо байден
илон маск
нато
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602686966_0:170:3071:1897_1920x0_80_0_0_6ce8a63fae71c98bc84e5ec1bf6e0d2a.jpg
Самое интересное — это не когда происходят какие-то события, а когда их, наоборот, почему-то нет. И вот третий всемирный "саммит за демократию" — вы о нем хоть что-то слышали? Подсказка: прошел в Сеуле 18-20 марта. Где оживленная всеобщая дискуссия, где скандал — ну хотя бы в США, раз уж именно эта страна придумала такие сборища? Есть краткие сообщения в СМИ, то есть, по сути, ничего. Тишина, пустота.А когда в декабре 2021 года был первый такой саммит — любимое детище начинавшего в то время свое президентство Джо Байдена, — тогда все было. И скандал прежде всего. Напомним: отбор участников вела страна — инициатор идеи, то есть США. Вела по принципу — о демократии достойны говорить только демократы, а таковых назначает понятно кто.Вот тут и началось. Потому что не пригласили Венгрию и Турцию (союзников по НАТО), зато в списки попали страны, которые… В общем, тогда на Госдепартамент неожиданно напали самые токсично-заядлые правозащитники из самих США и призвали дипломатов к ответу: кого скликаете?В итоге отобрали около 110 стран-участниц, а некоторые прочие надолго запомнили оскорбление. На втором саммите (2023 год) фигурировало около 120 участников. А вот сейчас в Сеуле — чуть более 30. Причем саммитом этот сбор называть, вообще-то, нельзя, поскольку съехались по большей части министры, а не лидеры.В общем, перед нами классический пример дипломатического провала большой страны. Приписать не какому-то там западному сообществу, а только одной державе привилегию отбора демократов, как мгновенно выяснилось, было плохой идеей. Рассорились со "своими", не впечатлили "чужих". Просто не надо было придумывать саму идею, если она изначально создавала обиды и конфликты, не принося при этом никакой выгоды. А завершилось все вот этим, что в Сеуле, — даже не позорищем, а вообще ничем.Вдобавок кто-то в нашем мире помнит, было ли на первых двух саммитах сказано хоть что-то умное и судьбоносное, кроме очевидного? Зато на нынешнем в Сеуле кое-что было. Дело в том, что вместо речей "в целом про все хорошее" сейчас была одна узкая тема: киберугрозы для демократии. Особенно угрозы от фальшивок, сфабрикованных искусственным интеллектом. А как известно, только такая демократия хоть чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться.И поэтому вот цитата из выступавшего в Сеуле госсекретаря Тони Блинкена: "Поскольку авторитарные и репрессивные режимы используют технологии для подрыва демократии и прав человека, нам надо сделать так, чтобы технологии поддерживали демократические ценности и нормы". То есть шустрее распространяли ту информацию, которую нужно. И вы можете подумать, что тут уместно вернуться к разговору о не стихшем еще скандале с утечкой сведений о том, как ЦРУ с 2019 года продвигает фальшивки про Китай, его экономику, "протесты населения" и прочее. Распространяет, понятно, не без помощи тех самых технологий. Так?Нет, не так. Потому что уже есть новый скандал с такими же фактами. И ему посвящена редакционная статья в The Washington Post. История такая: некие конгрессмены-республиканцы подали законопроект с требованием прекратить финансирование целого отдела Госдепартамента США. Который занят вот тем самым — борьбой в информационном пространстве с Россией, Ираном, Китаем, кем угодно. Называется "центром по глобальному взаимодействию". Всего-то 125 человек.Что не нравится республиканцам: заодно это звено Госдепа по всему миру на деньги американского налогоплательщика нарушает принцип свободы слова в — представьте! — США. То есть попутно борется в глобальном масштабе с идеями республиканцев. И вот Илон Маск называет то самое подразделение "худшим из манипуляторов и цензоров", а СМИ республиканцев подают на него в суд.Редакционная коллегия мягко подсказывает законодателям: ну не надо так. Центр по взаимодействию занят хорошим делом, вот, например, противостоит (в Африке, Латинской Америке и везде) распространению Россией информации о том, чем занимались биолаборатории Пентагона на украинской земле. Вы просто внесите поправку: центру запрещается затрагивать территорию США — и только.Интересно, каким образом и с помощью какого искусственного интеллекта они рассчитывают отделить информационное пространство Соединенных Штатов от прочего. То есть за пределами врать можно, а в пределах — не надо. Но в целом понятно, что речи на полудохлых саммитах — это одно, а вот поток дезинформации из США — это нечто другое и очень реальное.
https://ria.ru/20240320/tsru-1934315683.html
https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
https://ria.ru/20240317/mir-1933546621.html
сша
сеул
китай
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
аналитика, сша, сеул, китай, джо байден, илон маск, нато, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша
Аналитика, США, Сеул, Китай, Джо Байден, Илон Маск, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США
Самое интересное — это не когда происходят какие-то события, а когда их, наоборот, почему-то нет. И вот третий всемирный "саммит за демократию" — вы о нем хоть что-то слышали? Подсказка: прошел в Сеуле 18-20 марта. Где оживленная всеобщая дискуссия, где скандал — ну хотя бы в США, раз уж именно эта страна придумала такие сборища? Есть краткие сообщения в СМИ, то есть, по сути, ничего. Тишина, пустота.
А когда в декабре 2021 года был первый такой саммит — любимое детище начинавшего в то время свое президентство Джо Байдена
, — тогда все было. И скандал прежде всего. Напомним: отбор участников вела страна — инициатор идеи, то есть США. Вела по принципу — о демократии достойны говорить только демократы, а таковых назначает понятно кто.
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Вот тут и началось. Потому что не пригласили Венгрию
и Турцию (союзников по НАТО
), зато в списки попали страны, которые… В общем, тогда на Госдепартамент неожиданно напали самые токсично-заядлые правозащитники из самих США и призвали дипломатов к ответу: кого скликаете?
В итоге отобрали около 110 стран-участниц, а некоторые прочие надолго запомнили оскорбление. На втором саммите (2023 год) фигурировало около 120 участников. А вот сейчас в Сеуле — чуть более 30. Причем саммитом этот сбор называть, вообще-то, нельзя, поскольку съехались по большей части министры, а не лидеры.
В общем, перед нами классический пример дипломатического провала большой страны. Приписать не какому-то там западному сообществу, а только одной державе привилегию отбора демократов, как мгновенно выяснилось, было плохой идеей. Рассорились со "своими", не впечатлили "чужих". Просто не надо было придумывать саму идею, если она изначально создавала обиды и конфликты, не принося при этом никакой выгоды. А завершилось все вот этим, что в Сеуле, — даже не позорищем, а вообще ничем.
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Вдобавок кто-то в нашем мире помнит, было ли на первых двух саммитах сказано хоть что-то умное и судьбоносное, кроме очевидного? Зато на нынешнем в Сеуле кое-что было. Дело в том, что вместо речей "в целом про все хорошее" сейчас была одна узкая тема: киберугрозы для демократии. Особенно угрозы от фальшивок, сфабрикованных искусственным интеллектом. А как известно, только такая демократия хоть чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться.
И поэтому вот цитата
из выступавшего в Сеуле госсекретаря Тони Блинкена: "Поскольку авторитарные и репрессивные режимы используют технологии для подрыва демократии и прав человека, нам надо сделать так, чтобы технологии поддерживали демократические ценности и нормы". То есть шустрее распространяли ту информацию, которую нужно. И вы можете подумать, что тут уместно вернуться к разговору
о не стихшем еще скандале с утечкой сведений о том, как ЦРУ
с 2019 года продвигает фальшивки про Китай
, его экономику, "протесты населения" и прочее. Распространяет, понятно, не без помощи тех самых технологий. Так?
Нет, не так. Потому что уже есть новый скандал с такими же фактами. И ему посвящена редакционная статья
в The Washington Post. История такая: некие конгрессмены-республиканцы подали законопроект с требованием прекратить финансирование целого отдела Госдепартамента США. Который занят вот тем самым — борьбой в информационном пространстве с Россией
, Ираном
, Китаем, кем угодно. Называется "центром по глобальному взаимодействию". Всего-то 125 человек.
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Что не нравится республиканцам: заодно это звено Госдепа по всему миру на деньги американского налогоплательщика нарушает принцип свободы слова в — представьте! — США. То есть попутно борется в глобальном масштабе с идеями республиканцев. И вот Илон Маск
называет то самое подразделение "худшим из манипуляторов и цензоров", а СМИ республиканцев подают на него в суд.
Редакционная коллегия мягко подсказывает законодателям: ну не надо так. Центр по взаимодействию занят хорошим делом, вот, например, противостоит (в Африке
, Латинской Америке и везде) распространению Россией информации о том, чем занимались биолаборатории Пентагона
на украинской земле. Вы просто внесите поправку: центру запрещается затрагивать территорию США — и только.
Интересно, каким образом и с помощью какого искусственного интеллекта они рассчитывают отделить информационное пространство Соединенных Штатов от прочего. То есть за пределами врать можно, а в пределах — не надо. Но в целом понятно, что речи на полудохлых саммитах — это одно, а вот поток дезинформации из США — это нечто другое и очень реальное.
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