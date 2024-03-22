https://ria.ru/20240322/demokratiya-1934815426.html

Опозорить демократию с трех попыток

Опозорить демократию с трех попыток - РИА Новости, 22.03.2024

Опозорить демократию с трех попыток

Самое интересное — это не когда происходят какие-то события, а когда их, наоборот, почему-то нет. И вот третий всемирный "саммит за демократию" — вы о нем хоть... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T08:00

2024-03-22T08:00

2024-03-22T08:01

аналитика

сша

сеул

китай

джо байден

илон маск

нато

центральное разведывательное управление (цру)

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Самое интересное — это не когда происходят какие-то события, а когда их, наоборот, почему-то нет. И вот третий всемирный "саммит за демократию" — вы о нем хоть что-то слышали? Подсказка: прошел в Сеуле 18-20 марта. Где оживленная всеобщая дискуссия, где скандал — ну хотя бы в США, раз уж именно эта страна придумала такие сборища? Есть краткие сообщения в СМИ, то есть, по сути, ничего. Тишина, пустота.А когда в декабре 2021 года был первый такой саммит — любимое детище начинавшего в то время свое президентство Джо Байдена, — тогда все было. И скандал прежде всего. Напомним: отбор участников вела страна — инициатор идеи, то есть США. Вела по принципу — о демократии достойны говорить только демократы, а таковых назначает понятно кто.Вот тут и началось. Потому что не пригласили Венгрию и Турцию (союзников по НАТО), зато в списки попали страны, которые… В общем, тогда на Госдепартамент неожиданно напали самые токсично-заядлые правозащитники из самих США и призвали дипломатов к ответу: кого скликаете?В итоге отобрали около 110 стран-участниц, а некоторые прочие надолго запомнили оскорбление. На втором саммите (2023 год) фигурировало около 120 участников. А вот сейчас в Сеуле — чуть более 30. Причем саммитом этот сбор называть, вообще-то, нельзя, поскольку съехались по большей части министры, а не лидеры.В общем, перед нами классический пример дипломатического провала большой страны. Приписать не какому-то там западному сообществу, а только одной державе привилегию отбора демократов, как мгновенно выяснилось, было плохой идеей. Рассорились со "своими", не впечатлили "чужих". Просто не надо было придумывать саму идею, если она изначально создавала обиды и конфликты, не принося при этом никакой выгоды. А завершилось все вот этим, что в Сеуле, — даже не позорищем, а вообще ничем.Вдобавок кто-то в нашем мире помнит, было ли на первых двух саммитах сказано хоть что-то умное и судьбоносное, кроме очевидного? Зато на нынешнем в Сеуле кое-что было. Дело в том, что вместо речей "в целом про все хорошее" сейчас была одна узкая тема: киберугрозы для демократии. Особенно угрозы от фальшивок, сфабрикованных искусственным интеллектом. А как известно, только такая демократия хоть чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться.И поэтому вот цитата из выступавшего в Сеуле госсекретаря Тони Блинкена: "Поскольку авторитарные и репрессивные режимы используют технологии для подрыва демократии и прав человека, нам надо сделать так, чтобы технологии поддерживали демократические ценности и нормы". То есть шустрее распространяли ту информацию, которую нужно. И вы можете подумать, что тут уместно вернуться к разговору о не стихшем еще скандале с утечкой сведений о том, как ЦРУ с 2019 года продвигает фальшивки про Китай, его экономику, "протесты населения" и прочее. Распространяет, понятно, не без помощи тех самых технологий. Так?Нет, не так. Потому что уже есть новый скандал с такими же фактами. И ему посвящена редакционная статья в The Washington Post. История такая: некие конгрессмены-республиканцы подали законопроект с требованием прекратить финансирование целого отдела Госдепартамента США. Который занят вот тем самым — борьбой в информационном пространстве с Россией, Ираном, Китаем, кем угодно. Называется "центром по глобальному взаимодействию". Всего-то 125 человек.Что не нравится республиканцам: заодно это звено Госдепа по всему миру на деньги американского налогоплательщика нарушает принцип свободы слова в — представьте! — США. То есть попутно борется в глобальном масштабе с идеями республиканцев. И вот Илон Маск называет то самое подразделение "худшим из манипуляторов и цензоров", а СМИ республиканцев подают на него в суд.Редакционная коллегия мягко подсказывает законодателям: ну не надо так. Центр по взаимодействию занят хорошим делом, вот, например, противостоит (в Африке, Латинской Америке и везде) распространению Россией информации о том, чем занимались биолаборатории Пентагона на украинской земле. Вы просто внесите поправку: центру запрещается затрагивать территорию США — и только.Интересно, каким образом и с помощью какого искусственного интеллекта они рассчитывают отделить информационное пространство Соединенных Штатов от прочего. То есть за пределами врать можно, а в пределах — не надо. Но в целом понятно, что речи на полудохлых саммитах — это одно, а вот поток дезинформации из США — это нечто другое и очень реальное.

https://ria.ru/20240320/tsru-1934315683.html

https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

https://ria.ru/20240317/mir-1933546621.html

сша

сеул

китай

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аналитика, сша, сеул, китай, джо байден, илон маск, нато, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша