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"Вы уже работаете на ЦРУ", или Дело соблазнительницы Сяо Мин - РИА Новости, 20.03.2024
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08:00 20.03.2024 (обновлено: 08:02 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/tsru-1934315683.html
"Вы уже работаете на ЦРУ", или Дело соблазнительницы Сяо Мин
"Вы уже работаете на ЦРУ", или Дело соблазнительницы Сяо Мин - РИА Новости, 20.03.2024
"Вы уже работаете на ЦРУ", или Дело соблазнительницы Сяо Мин
Технология здесь вот какая: они "предлагают клиенту работу" или заводят с таковым роман. И то и другое — в интернете, конечно, не лично. И делается это на... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T08:00
2024-03-20T08:02
аналитика
сша
россия
китай
дональд трамп
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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Технология здесь вот какая: они "предлагают клиенту работу" или заводят с таковым роман. И то и другое — в интернете, конечно, не лично. И делается это на хорошем китайском, поскольку речь о подрывной деятельности ЦРУ на территории именно этой страны. Правда, ровно такими же методами (но на русском языке) действуют люди того же агентства в России и еще во множестве стран.Вариант романтичный: выходит на человека в Сети девушка по имени Сяо Мин, среди прочего просит его сделать фотографию порта с яхтами и набережной (раз уж молодой человек живет у моря). Потом — фотографию той же набережной через день, когда туда заходят военные корабли. А можно и проще — человек, опять же онлайн, пытается устроиться на работу, и "работодатель" проверяет его умение делать совсем обычные фото, без военных кораблей, просто вид из окна.После чего несчастному приходит сообщение: вы только что вступили в сотрудничество с ЦРУ, и проверить этот факт легче легкого, он занесен в наши досье. Неважно, что улица на снимке — без военных объектов, важно, что иностранной разведслужбе она зачем-то понадобилась, а вы исполнили ее задание. Можете пойти и признаться, рассчитывая, что в вашем уезде работают грамотные полицейские и ничего вам не сделают. А можете продолжать насаживаться на крючок, хоть и на всю жизнь.И заметим — все так просто и тупо. Никакие шпионы не топчут вашу землю и не рискуют жизнью, а сидят за клавиатурой где-то далеко за морем.Описанные выше факты взяты из свежего документа китайского Министерства госбезопасности. Ведомство не просто предупреждает, оно признает необходимость развернуть широкую кампанию просвещения публики. Кампания велась и раньше (в школах и не только), но сейчас подчеркивается необходимость создавать примитивные видео для самых упертых обитателей Сети и делать так, чтобы эти видео были буквально везде. Хорошая инициатива, между прочим. У нас нечто подобное тоже не помешало бы в момент, когда звонки от украинских интернет-диверсантов совсем уже одолевают.Истории с предупреждением от пекинского министерства уже недели две. А на днях она получила продолжение — неожиданную утечку информации агентству Reuters от "бывшего госслужащего США с доступом к весьма конфиденциальной информации". Оказывается, еще президент Дональд Трамп поручил ЦРУ проводить секретные операции в китайских соцсетях с целью "развернуть общественное мнение в стране против ее правительства". Посылка в Лэнгли романтических фото, видимо, малая часть этой истории.И сейчас идет скандал с отказами официальных представителей США комментировать эту информацию и всем прочим. Обсуждаются дополнительные подробности, в частности, о том, что то же секретное подразделение интернет-воинов распространяло фальшивки среди информационных агентств по всему миру. Прежде всего о китайской экономике, но и о "недовольстве режимом" тоже. И особенно о "коррупции пекинских официальных лиц", имеющих отношение к зарубежным инвестициям КНР. Откуда факты — смешной вопрос, для этого есть вот те, завербованные, они вам что угодно подгонят.Какие выводы можно сделать из этой истории? Не такие уж новые. Без объявления войны правительство США и его официальные ведомства ведут подрывную работу против зарубежных государств. Это сенсация? Ясно же, что нет. В упомянутом сообщении Reuters ностальгически напоминается, что в годы холодной войны против СССР та же контора размещала в мировых СМИ по 80-90 антисоветских информаций или статей — в день. А нынешние разоблачения, говорит один из авторов гонконгской South China Morning Post — это так, семечки. И начинает перечислять куда более серьезные факты из недавней истории.В общем, как бы ничего нового, но методы сегодняшней гибридной войны — да, тут есть что подметить. В обоих случаях, при вербовке и рассылке фальшивок, работают анонимы. И тут есть нечто мелкое и не вызывающее уважения. Ладно еще использовать ложь для вербовки агентуры. Разведка, вообще-то, существует для выявления реальных угроз твоему государству, иногда работает жестко… В общем, тут бывает всякое.Но официально и целенаправленно создавать фальшивую информационную картину, то есть скрытно распространять клевету об иностранном государстве — это как-то не вписывается в нормальные представления о мире, живущем "по правилам" или тем более по международному праву. Кто-то даже может сказать, что приличные люди и страны такие штуки проделывать не должны. Такое полагается наказывать или как минимум требовать отставки крайних чиновников типа директора ЦРУ Уильяма Бернса. В любом случае сильная и уважающая себя держава не должна опускаться до мелкого жульничества и анонимок. В этом, собственно, и есть результат нынешних "китайских" разоблачений американских методов.
https://ria.ru/20240319/nato-1934290727.html
https://ria.ru/20240314/moshenniki-1932918504.html
https://ria.ru/20240315/tekhnorevolyutsii-1933039443.html
сша
россия
китай
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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аналитика, сша, россия, китай, дональд трамп, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)
Аналитика, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)

"Вы уже работаете на ЦРУ", или Дело соблазнительницы Сяо Мин

© AFP 2024 / SAUL LOEBШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AFP 2024 / SAUL LOEB
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Технология здесь вот какая: они "предлагают клиенту работу" или заводят с таковым роман. И то и другое — в интернете, конечно, не лично. И делается это на хорошем китайском, поскольку речь о подрывной деятельности ЦРУ на территории именно этой страны. Правда, ровно такими же методами (но на русском языке) действуют люди того же агентства в России и еще во множестве стран.
Вариант романтичный: выходит на человека в Сети девушка по имени Сяо Мин, среди прочего просит его сделать фотографию порта с яхтами и набережной (раз уж молодой человек живет у моря). Потом — фотографию той же набережной через день, когда туда заходят военные корабли. А можно и проще — человек, опять же онлайн, пытается устроиться на работу, и "работодатель" проверяет его умение делать совсем обычные фото, без военных кораблей, просто вид из окна.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Их войска испарились. Экс-агент ЦРУ рассказал, что скоро случится с НАТО
Вчера, 17:18
После чего несчастному приходит сообщение: вы только что вступили в сотрудничество с ЦРУ, и проверить этот факт легче легкого, он занесен в наши досье. Неважно, что улица на снимке — без военных объектов, важно, что иностранной разведслужбе она зачем-то понадобилась, а вы исполнили ее задание. Можете пойти и признаться, рассчитывая, что в вашем уезде работают грамотные полицейские и ничего вам не сделают. А можете продолжать насаживаться на крючок, хоть и на всю жизнь.
И заметим — все так просто и тупо. Никакие шпионы не топчут вашу землю и не рискуют жизнью, а сидят за клавиатурой где-то далеко за морем.
Описанные выше факты взяты из свежего документа китайского Министерства госбезопасности. Ведомство не просто предупреждает, оно признает необходимость развернуть широкую кампанию просвещения публики. Кампания велась и раньше (в школах и не только), но сейчас подчеркивается необходимость создавать примитивные видео для самых упертых обитателей Сети и делать так, чтобы эти видео были буквально везде. Хорошая инициатива, между прочим. У нас нечто подобное тоже не помешало бы в момент, когда звонки от украинских интернет-диверсантов совсем уже одолевают.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
14 марта, 12:17
Истории с предупреждением от пекинского министерства уже недели две. А на днях она получила продолжение — неожиданную утечку информации агентству Reuters от "бывшего госслужащего США с доступом к весьма конфиденциальной информации". Оказывается, еще президент Дональд Трамп поручил ЦРУ проводить секретные операции в китайских соцсетях с целью "развернуть общественное мнение в стране против ее правительства". Посылка в Лэнгли романтических фото, видимо, малая часть этой истории.
И сейчас идет скандал с отказами официальных представителей США комментировать эту информацию и всем прочим. Обсуждаются дополнительные подробности, в частности, о том, что то же секретное подразделение интернет-воинов распространяло фальшивки среди информационных агентств по всему миру. Прежде всего о китайской экономике, но и о "недовольстве режимом" тоже. И особенно о "коррупции пекинских официальных лиц", имеющих отношение к зарубежным инвестициям КНР. Откуда факты — смешной вопрос, для этого есть вот те, завербованные, они вам что угодно подгонят.
Какие выводы можно сделать из этой истории? Не такие уж новые. Без объявления войны правительство США и его официальные ведомства ведут подрывную работу против зарубежных государств. Это сенсация? Ясно же, что нет. В упомянутом сообщении Reuters ностальгически напоминается, что в годы холодной войны против СССР та же контора размещала в мировых СМИ по 80-90 антисоветских информаций или статей — в день. А нынешние разоблачения, говорит один из авторов гонконгской South China Morning Post — это так, семечки. И начинает перечислять куда более серьезные факты из недавней истории.
Девочка рассматривает модель на ежегодной конференции роботов в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
"Бал вампиров" заканчивается. Что придет ему на смену?
15 марта, 08:00
В общем, как бы ничего нового, но методы сегодняшней гибридной войны — да, тут есть что подметить. В обоих случаях, при вербовке и рассылке фальшивок, работают анонимы. И тут есть нечто мелкое и не вызывающее уважения. Ладно еще использовать ложь для вербовки агентуры. Разведка, вообще-то, существует для выявления реальных угроз твоему государству, иногда работает жестко… В общем, тут бывает всякое.
Но официально и целенаправленно создавать фальшивую информационную картину, то есть скрытно распространять клевету об иностранном государстве — это как-то не вписывается в нормальные представления о мире, живущем "по правилам" или тем более по международному праву. Кто-то даже может сказать, что приличные люди и страны такие штуки проделывать не должны. Такое полагается наказывать или как минимум требовать отставки крайних чиновников типа директора ЦРУ Уильяма Бернса. В любом случае сильная и уважающая себя держава не должна опускаться до мелкого жульничества и анонимок. В этом, собственно, и есть результат нынешних "китайских" разоблачений американских методов.
 
АналитикаСШАРоссияКитайДональд ТрампУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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