https://ria.ru/20240322/delo-1934920429.html

В Дагестане завели дело на росгвардейца, пьяным сбившего ребенка насмерть

В Дагестане завели дело на росгвардейца, пьяным сбившего ребенка насмерть - РИА Новости, 22.03.2024

В Дагестане завели дело на росгвардейца, пьяным сбившего ребенка насмерть

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против сотрудника Росгвардии, который пьяным сел за руль и насмерть сбил ребенка, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T13:48

2024-03-22T13:48

2024-03-22T14:06

происшествия

россия

республика дагестан

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 22 мар — РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против сотрудника Росгвардии, который пьяным сел за руль и насмерть сбил ребенка, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Вечером 21 марта в пригороде Махачкалы на федеральной трассе Астрахань - Махачкала водитель Cadillac Escalade в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов - 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Ребенок скончался на месте, женщина госпитализирована в критическом состоянии. Водитель, 48-летний житель Новолакского района Дагестана, скрылся, но в течение часа его задержали полицейские. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики ранее сообщил, что задержанный служил в Росгвардии. Позднее пресс-служба дагестанского управления Росгвардии уточнила РИА Новости, что подозреваемый – действующий сотрудник ведомства. "Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения)", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240320/srok-1934475027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика дагестан, махачкала