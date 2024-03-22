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В Дагестане завели дело на росгвардейца, пьяным сбившего ребенка насмерть - РИА Новости, 22.03.2024
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13:48 22.03.2024 (обновлено: 14:06 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/delo-1934920429.html
В Дагестане завели дело на росгвардейца, пьяным сбившего ребенка насмерть
В Дагестане завели дело на росгвардейца, пьяным сбившего ребенка насмерть - РИА Новости, 22.03.2024
В Дагестане завели дело на росгвардейца, пьяным сбившего ребенка насмерть
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против сотрудника Росгвардии, который пьяным сел за руль и насмерть сбил ребенка, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T13:48
2024-03-22T14:06
происшествия
россия
республика дагестан
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 22 мар — РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против сотрудника Росгвардии, который пьяным сел за руль и насмерть сбил ребенка, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Вечером 21 марта в пригороде Махачкалы на федеральной трассе Астрахань - Махачкала водитель Cadillac Escalade в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов - 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Ребенок скончался на месте, женщина госпитализирована в критическом состоянии. Водитель, 48-летний житель Новолакского района Дагестана, скрылся, но в течение часа его задержали полицейские. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики ранее сообщил, что задержанный служил в Росгвардии. Позднее пресс-служба дагестанского управления Росгвардии уточнила РИА Новости, что подозреваемый – действующий сотрудник ведомства. "Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения)", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240320/srok-1934475027.html
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происшествия, россия, республика дагестан, махачкала
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Махачкала
В Дагестане завели дело на росгвардейца, пьяным сбившего ребенка насмерть

СК завел дело на росгвардейца, пьяным сбившего ребенка насмерть под Махачкалой

© МВД по Республике Дагестан/TelegramМесто происшествия, где пьяный автомобилист сбил ребенка в Дагестане. 22 марта 2024
Место происшествия, где пьяный автомобилист сбил ребенка в Дагестане. 22 марта 2024
© МВД по Республике Дагестан/Telegram
Место происшествия, где пьяный автомобилист сбил ребенка в Дагестане. 22 марта 2024
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 мар — РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против сотрудника Росгвардии, который пьяным сел за руль и насмерть сбил ребенка, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Вечером 21 марта в пригороде Махачкалы на федеральной трассе Астрахань - Махачкала водитель Cadillac Escalade в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов - 13-летнего мальчика и его 39-летнюю тетю. Ребенок скончался на месте, женщина госпитализирована в критическом состоянии.
Водитель, 48-летний житель Новолакского района Дагестана, скрылся, но в течение часа его задержали полицейские. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики ранее сообщил, что задержанный служил в Росгвардии. Позднее пресс-служба дагестанского управления Росгвардии уточнила РИА Новости, что подозреваемый – действующий сотрудник ведомства.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "а, б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения)", – говорится в сообщении.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Кузбассе таксисту, насмерть сбившему ребенка, дали семь лет колонии
20 марта, 14:36
 
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