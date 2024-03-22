https://ria.ru/20240322/dtp-1934827029.html

В Дагестане пьяный водитель насмерть сбил ребенка

В Дагестане пьяный водитель насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 22.03.2024

В Дагестане пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Водитель в нетрезвом состоянии сбил 13-летнего мальчика и его тетю в Дагестане, ребенок скончался на месте, сообщается в Telegram-канале МВД республики. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T01:31

2024-03-22T01:31

2024-03-22T09:37

происшествия

авто

махачкала

новолакский район

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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Водитель в нетрезвом состоянии сбил 13-летнего мальчика и его тетю в Дагестане, ребенок скончался на месте, сообщается в Telegram-канале МВД республики. ДТП произошло примерно в 21.00 мск 21 марта в пригороде Махачкалы, на федеральной трассе Астрахань – Махачкала. "Житель Новолакского района, управляя автомобилем Cadillac Escalade, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП… В результате наезда один из пешеходов – 13-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пешеход, 39-летняя жительница Махачкалы, с различными телесными повреждениями доставлена в больницу", – говорится в сообщении. В течение часа полицейские задержали водителя и доставили его в отдел для разбирательства. Руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева уточнила в своем Telegram-канале, что пострадавшая женщина – тетя погибшего ребенка. Она госпитализирована в критическом состоянии.

https://ria.ru/20240321/avariya-1934785109.html

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махачкала

новолакский район

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происшествия, авто, махачкала, новолакский район