https://ria.ru/20240322/dtp-1934827029.html
В Дагестане пьяный водитель насмерть сбил ребенка
В Дагестане пьяный водитель насмерть сбил ребенка - РИА Новости, 22.03.2024
В Дагестане пьяный водитель насмерть сбил ребенка
Водитель в нетрезвом состоянии сбил 13-летнего мальчика и его тетю в Дагестане, ребенок скончался на месте, сообщается в Telegram-канале МВД республики. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T01:31
2024-03-22T01:31
2024-03-22T09:37
происшествия
авто
махачкала
новолакский район
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МАХАЧКАЛА, 22 мар - РИА Новости. Водитель в нетрезвом состоянии сбил 13-летнего мальчика и его тетю в Дагестане, ребенок скончался на месте, сообщается в Telegram-канале МВД республики. ДТП произошло примерно в 21.00 мск 21 марта в пригороде Махачкалы, на федеральной трассе Астрахань – Махачкала. "Житель Новолакского района, управляя автомобилем Cadillac Escalade, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП… В результате наезда один из пешеходов – 13-летний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пешеход, 39-летняя жительница Махачкалы, с различными телесными повреждениями доставлена в больницу", – говорится в сообщении. В течение часа полицейские задержали водителя и доставили его в отдел для разбирательства. Руководитель пресс-службы МВД по республике Гаяна Гариева уточнила в своем Telegram-канале, что пострадавшая женщина – тетя погибшего ребенка. Она госпитализирована в критическом состоянии.
https://ria.ru/20240321/avariya-1934785109.html
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махачкала
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происшествия, авто, махачкала, новолакский район
Происшествия, Авто, Махачкала, Новолакский район
В Дагестане пьяный водитель насмерть сбил ребенка
МВД: в Дагестане пьяный водитель насмерть сбил 13-летнего мальчика и его тетю