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Губернатор Ленинградской области заявил о подготовке оперштаба в регионе

Губернатор Ленинградской области заявил о подготовке оперштаба в регионе - РИА Новости, 22.03.2024

Губернатор Ленинградской области заявил о подготовке оперштаба в регионе

Дополнительные меры безопасности планируется ввести в Ленинградской области на фоне трагедии в "Крокус сити холле", сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T22:03

2024-03-22T22:03

2024-03-22T22:08

ленинградская область

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности планируется ввести в Ленинградской области на фоне трагедии в "Крокус сити холле", сообщил губернатор Александр Дрозденко.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."Чудовищная трагедия в Подмосковье. Соболезнуем. Готовим заседание оперативного штаба для принятия дополнительных мер безопасности", – написал он в своем Telegram-канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>

ленинградская область

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Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе" 2024-03-22T22:03 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, происшествия