https://ria.ru/20240322/chp-1935064946.html
Губернатор Ленинградской области заявил о подготовке оперштаба в регионе
Губернатор Ленинградской области заявил о подготовке оперштаба в регионе - РИА Новости, 22.03.2024
Губернатор Ленинградской области заявил о подготовке оперштаба в регионе
Дополнительные меры безопасности планируется ввести в Ленинградской области на фоне трагедии в "Крокус сити холле", сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T22:03
2024-03-22T22:03
2024-03-22T22:08
ленинградская область
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935062199_0:0:3147:1770_1920x0_80_0_0_9e58a741d19594169daae756e1e953c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности планируется ввести в Ленинградской области на фоне трагедии в "Крокус сити холле", сообщил губернатор Александр Дрозденко.ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте."Чудовищная трагедия в Подмосковье. Соболезнуем. Готовим заседание оперативного штаба для принятия дополнительных мер безопасности", – написал он в своем Telegram-канале.Стрельба в "Крокус-Сити-Холле". Онлайн-репортаж >>>
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935062199_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_bd87e6525d4ccc22e54721ab5e0efb1d.jpg
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
Силовики работают на месте ЧП в "Крокусе"
2024-03-22T22:03
true
PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, происшествия
Ленинградская область, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия
Губернатор Ленинградской области заявил о подготовке оперштаба в регионе
Губернатор Ленинградской области заявил о подготовке оперштаба и допмерах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар – РИА Новости. Дополнительные меры безопасности планируется ввести в Ленинградской области на фоне трагедии в "Крокус сити холле", сообщил губернатор Александр Дрозденко.
ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы перед концертом музыкальной группы. Ведомство сообщило, что есть погибшие и пострадавшие. По данным ФСБ, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. СК России сообщил, что возбуждено уголовное дело о теракте.
"Чудовищная трагедия в Подмосковье. Соболезнуем. Готовим заседание оперативного штаба для принятия дополнительных мер безопасности", – написал он в своем Telegram-канале.