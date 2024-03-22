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Последствий на земле после уничтожения БПЛА в Воронежской области нет - РИА Новости, 22.03.2024
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23:57 22.03.2024
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Последствий на земле после уничтожения БПЛА в Воронежской области нет
Последствий на земле после уничтожения БПЛА в Воронежской области нет - РИА Новости, 22.03.2024
Последствий на земле после уничтожения БПЛА в Воронежской области нет
Последствий на земле после уничтожения беспилотников в Воронежской области, предварительно, нет, но опасность атаки сохраняется, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:57
2024-03-22T23:57
происшествия
александр гусев (губернатор)
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Последствий на земле после уничтожения беспилотников в Воронежской области, предварительно, нет, но опасность атаки сохраняется, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 23.00 мск над Воронежской областью были уничтожены два беспилотника. "По предварительной информации, последствий на земле нет. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем. Внимание, опасность атаки беспилотных летательных аппаратов пока сохраняется", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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происшествия, александр гусев (губернатор), воронежская область
Происшествия, Александр Гусев (губернатор), Воронежская область
Последствий на земле после уничтожения БПЛА в Воронежской области нет

Гусев: последствий на земле после уничтожения БПЛА в Воронежской области нет

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАлександр Гусев
Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Последствий на земле после уничтожения беспилотников в Воронежской области, предварительно, нет, но опасность атаки сохраняется, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 23.00 мск над Воронежской областью были уничтожены два беспилотника.
«
"По предварительной информации, последствий на земле нет. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем. Внимание, опасность атаки беспилотных летательных аппаратов пока сохраняется", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияАлександр Гусев (губернатор)Воронежская область
 
 
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