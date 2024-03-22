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Последствий на земле после уничтожения БПЛА в Воронежской области нет

Последствий на земле после уничтожения БПЛА в Воронежской области нет - РИА Новости, 22.03.2024

Последствий на земле после уничтожения БПЛА в Воронежской области нет

Последствий на земле после уничтожения беспилотников в Воронежской области, предварительно, нет, но опасность атаки сохраняется, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T23:57

2024-03-22T23:57

2024-03-22T23:57

происшествия

александр гусев (губернатор)

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 22 мар - РИА Новости. Последствий на земле после уничтожения беспилотников в Воронежской области, предварительно, нет, но опасность атаки сохраняется, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Ранее Минобороны РФ сообщило, что около 23.00 мск над Воронежской областью были уничтожены два беспилотника. "По предварительной информации, последствий на земле нет. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем. Внимание, опасность атаки беспилотных летательных аппаратов пока сохраняется", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

воронежская область

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

происшествия, александр гусев (губернатор), воронежская область