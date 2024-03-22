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Эксперт рассказал, как будут применять авиабомбу ФАБ-3000 - РИА Новости, 22.03.2024
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03:34 22.03.2024 (обновлено: 04:59 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/aviabomba-1934831225.html
Эксперт рассказал, как будут применять авиабомбу ФАБ-3000
Эксперт рассказал, как будут применять авиабомбу ФАБ-3000 - РИА Новости, 22.03.2024
Эксперт рассказал, как будут применять авиабомбу ФАБ-3000
Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой налажено в России, обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T03:34
2024-03-22T04:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
нижегородская область
алексей леонков
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой налажено в России, обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурмов особо укрепленных районов типа мариупольской "Азовстали", кроме того, новые технологии превратят её практически в высокоточное оружие, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. "ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов", — сказал Леонков. Он уточнил, что возобновленное производство будет вестись уже по современным технологиям, которые позволят использовать эти бомбы практически в качестве высокоточного оружия. Эксперт рассказал, что использование их в сочетании с баллистическими вычислителями сброса превратит ФАБ-3000 в "высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением". Кроме того, если на трехтонную бомбу поставить универсальный модуль планирования и коррекции, её можно будет сбрасывать с такого расстояния, которое позволит самолету-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны противника, добавил Леонков. "Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции", — подчеркнул он. Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html
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безопасность, россия, нижегородская область, алексей леонков, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Нижегородская область, Алексей Леонков, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Эксперт рассказал, как будут применять авиабомбу ФАБ-3000

Эксперт Леонков: ФАБ-3000 будут применять для штурмов особо укрепленных районов

© Минобороны РоссииАвиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000
© Минобороны России
Авиабомба ФАБ-3000. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой налажено в России, обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурмов особо укрепленных районов типа мариупольской "Азовстали", кроме того, новые технологии превратят её практически в высокоточное оружие, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000.
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"ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов", — сказал Леонков.
Он уточнил, что возобновленное производство будет вестись уже по современным технологиям, которые позволят использовать эти бомбы практически в качестве высокоточного оружия. Эксперт рассказал, что использование их в сочетании с баллистическими вычислителями сброса превратит ФАБ-3000 в "высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением".
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Кроме того, если на трехтонную бомбу поставить универсальный модуль планирования и коррекции, её можно будет сбрасывать с такого расстояния, которое позволит самолету-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны противника, добавил Леонков.
"Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции", — подчеркнул он.
Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияНижегородская областьАлексей ЛеонковСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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