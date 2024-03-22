https://ria.ru/20240322/aviabomba-1934831225.html

Эксперт рассказал, как будут применять авиабомбу ФАБ-3000

Эксперт рассказал, как будут применять авиабомбу ФАБ-3000 - РИА Новости, 22.03.2024

Эксперт рассказал, как будут применять авиабомбу ФАБ-3000

Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой налажено в России, обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T03:34

2024-03-22T03:34

2024-03-22T04:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

нижегородская область

алексей леонков

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, массовое производство которой налажено в России, обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурмов особо укрепленных районов типа мариупольской "Азовстали", кроме того, новые технологии превратят её практически в высокоточное оружие, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили, в том числе, что с февраля 2024 года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. "ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме "Азовстали". Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов", — сказал Леонков. Он уточнил, что возобновленное производство будет вестись уже по современным технологиям, которые позволят использовать эти бомбы практически в качестве высокоточного оружия. Эксперт рассказал, что использование их в сочетании с баллистическими вычислителями сброса превратит ФАБ-3000 в "высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением". Кроме того, если на трехтонную бомбу поставить универсальный модуль планирования и коррекции, её можно будет сбрасывать с такого расстояния, которое позволит самолету-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны противника, добавил Леонков. "Все знают результаты сбрасывания бомб ФАБ-1500. ФАБ-3000 будут еще страшнее, если начнут в новой версии применяться после нового производства в зоне специальной военной операции", — подчеркнул он. Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики националистического полка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934772445.html

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безопасность, россия, нижегородская область, алексей леонков, сергей шойгу, вооруженные силы рф