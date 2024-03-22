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Источник: Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Петербурге - РИА Новости, 22.03.2024
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03:12 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/admiral-1934830379.html
Источник: Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Петербурге
Источник: Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Петербурге - РИА Новости, 22.03.2024
Источник: Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Петербурге
Адмирал Николай Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии имени Кузнецова в... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T03:12
2024-03-22T03:12
безопасность
санкт-петербург
николай евменов
николай кузнецов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Адмирал Николай Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. До недавнего времени адмирал Евменов являлся главнокомандующим ВМФ РФ. На этой неделе в статусе временно исполняющего обязанности главкома ВМФ был представлен адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом. "Кандидатура адмирал Евменова рассматривается как приоритетная для назначения на должность начальника Военно-морской академии имени Николая Кузнецова в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства. По его словам, глубокие знания и огромный опыт Евменова пригодятся ему при подготовке офицеров и адмиралов в академии. "Это залог подготовки профессиональных кадров для ВМФ России", - сказал источник.
https://ria.ru/20240321/flot-1934672236.html
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безопасность, санкт-петербург, николай евменов, николай кузнецов, вмф рф
Безопасность, Санкт-Петербург, Николай Евменов, Николай Кузнецов, ВМФ РФ
Источник: Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Петербурге

Адмирал Евменов может возглавить Военно-морскую академию имени Кузнецова

© РИА Новости / Александр ГальперинАдмирал Николай Евменов
Адмирал Николай Евменов - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Адмирал Николай Евменов . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Адмирал Николай Евменов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
До недавнего времени адмирал Евменов являлся главнокомандующим ВМФ РФ. На этой неделе в статусе временно исполняющего обязанности главкома ВМФ был представлен адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом.
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"Кандидатура адмирал Евменова рассматривается как приоритетная для назначения на должность начальника Военно-морской академии имени Николая Кузнецова в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.
По его словам, глубокие знания и огромный опыт Евменова пригодятся ему при подготовке офицеров и адмиралов в академии.
"Это залог подготовки профессиональных кадров для ВМФ России", - сказал источник.
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БезопасностьСанкт-ПетербургНиколай ЕвменовНиколай КузнецовВМФ РФ
 
 
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