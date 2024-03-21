https://ria.ru/20240321/zakharova-1934673159.html

Захарова оценила ситуацию с поисками Миддлтон в Британии

Захарова оценила ситуацию с поисками Миддлтон в Британии - РИА Новости, 21.03.2024

Захарова оценила ситуацию с поисками Миддлтон в Британии

Британия для демонстрации некоего лидерства в борьбе с кампаниями по дезинформации использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:05

2024-03-21T13:05

2024-03-21T13:27

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Британия для демонстрации некоего лидерства в борьбе с кампаниями по дезинформации использует распространение мировыми СМИ теорий заговора об исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон из публичной жизни, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Захарова отметила, что слухи о ситуации с Миддлтон собирались месяцами. Британские таблоиды рассказывают, что "чуть ли эту принцессу не убили, в жертву не принесли, чуть ли не съели, иллюминаты, рептилоиды и так далее". Дальше эта информация разойдется по СМИ всего мира, предположила Захарова. "Знаете, что будет дальше? Пройдет месяц, они соберут все по зарубежным национальным средствам массовой информации и представят это в качестве дезинформационной кампании, которая показывает, что зарубежные страны находятся на низком уровне сопротивляемости. Опять у себя проведут информационную конференцию по борьбе с фейками, не пустят еще нас, как всегда не пускали, и скажут, что они лидеры по борьбе с кампаниями диффамации, дезинформации", — сказала официальный представитель МИД РФ.Она предположила, что открывать эту конференцию и будет сама Миддлтон, "которую сейчас они три месяца информационно обкручивают и обкатывают для того, чтобы решить свои внутренние и внешние задачи". "Смотрите и учитесь. Я это говорю нам всем, и в том числе странам постсоветского пространства. Что можно сделать из ничего из себя не представляющей истории. В плохом смысле можно сделать — это же все разрушение, а не созидание", — добавила Захарова. Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Все запланированные мероприятия с участием Кейт Миддлтон были отложены, по совету медицинских специалистов она, как сообщалось, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению королевских обязанностей не раньше Пасхи. Десятого марта супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении последних двух месяцев. Британский таблоид Sun во второй половине марта опубликовал видео, на котором Миддлтон и ее супруг принц Уильям запечатлены на парковке у магазина фермерских продуктов в Виндзоре к западу от Лондона.

https://ria.ru/20240319/printsessa-1934135205.html

https://ria.ru/20240314/middlton-1933023370.html

https://ria.ru/20240313/foto-1932794265.html

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в мире, россия, виндзор, лондон, мария захарова, кейт миддлтон, совет федерации рф, sun