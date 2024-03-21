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В ЛНР заявили о тяжелом положении ВСУ под Купянском
В ЛНР заявили о тяжелом положении ВСУ под Купянском - РИА Новости, 21.03.2024
В ЛНР заявили о тяжелом положении ВСУ под Купянском
Перехваты рапортов командования ВСУ говорят о тяжелом положении ВСУ на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:34
2024-03-21T08:34
2024-03-21T08:34
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андрей марочко
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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Перехваты рапортов командования ВСУ говорят о тяжелом положении ВСУ на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "Украинское командование рапортует о тяжелом положении войск и продвижении ВС РФ. Из перехваченных данных стало известно о плачевном положении вооруженных формирований Украины на ряде участков в районе Купянска", - сообщил Марочко. Собеседник агентства уточнил, что в числе проблемных вопросов указывается низкая мотивация бойцов - большое количество военнослужащих самовольно оставляют позиции, также указан дефицит личного состава, низкая квалификация военнослужащих, отсутствие ротационных мероприятий, нехватка некоторых средств вооружения и боеприпасов. "Также отмечается кратное превосходство ВС РФ как в живой силе, так и в вооружении и технике. Из выписок журнала боевых действий следует, что вооруженные формирования Украины утратили контроль над многими позициями", - сообщил Марочко. В среду Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на купянском направлении около 80 военнослужащих, активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в ряде районов Харьковской области, включая районы населенных пунктов Синьковка и Кисловка.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
В ЛНР заявили о тяжелом положении ВСУ под Купянском
Марочко: рапорты командиров ВСУ говорят об их тяжелом положении под Купянском
ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Перехваты рапортов командования ВСУ говорят о тяжелом положении ВСУ на купянском участке фронта, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"Украинское командование рапортует о тяжелом положении войск и продвижении ВС РФ. Из перехваченных данных стало известно о плачевном положении вооруженных формирований Украины
на ряде участков в районе Купянска", - сообщил Марочко.
На Украине поставили крест
Собеседник агентства уточнил, что в числе проблемных вопросов указывается низкая мотивация бойцов - большое количество военнослужащих самовольно оставляют позиции, также указан дефицит личного состава, низкая квалификация военнослужащих, отсутствие ротационных мероприятий, нехватка некоторых средств вооружения и боеприпасов.
"Также отмечается кратное превосходство ВС РФ как в живой силе, так и в вооружении и технике. Из выписок журнала боевых действий следует, что вооруженные формирования Украины утратили контроль над многими позициями", - сообщил Марочко.
В среду Минобороны РФ сообщило, что ВСУ потеряли за сутки на купянском направлении около 80 военнослужащих, активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в ряде районов Харьковской области
, включая районы населенных пунктов Синьковка и Кисловка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине