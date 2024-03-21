Сочинские и ростовские волонтеры отправили борщ и пирожки бойцам СВО
© Фото : Предоставленп Анастасией ЧаусСочинские и ростовские волонтеры отправили 30 литров борща и пирожки бойцам СВО
© Фото : Предоставленп Анастасией Чаус
Сочинские и ростовские волонтеры отправили 30 литров борща и пирожки бойцам СВО
СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Почти 30 литров борща, блины и пирожки совместными усилиями отправили сочинские и ростовские волонтеры участникам специальной военной операции, рассказала РИА Новости региональный представитель музыкальной общественной организации (МОО) в Ростове-на-Дону Анастасия Чаус.
По ее словам, сочинские волонтеры во главе с юристом-добровольцем Артемом Истратовым обратились к ним в Ростов, чтобы оказать совместную помощь тем, кто сейчас находится на передовой.
© Фото : Предоставленп Анастасией ЧаусБорщ для бойцов, отправленный волонтерами в зону СВО
© Фото : Предоставленп Анастасией Чаус
Борщ для бойцов, отправленный волонтерами в зону СВО
"Мы сотрудничаем с Сочи, с волонтёрами, а именно с Артёмом, он помогает нам финансово и предоставляет юридические услуги действующим и бывшим участникам СВО. Наша организация называется МОО "СВОИ" по городу Ростову-на-Дону. У нас есть гуманитарная группа, с которой мы занимаемся гуманитарной помощью бойцам СВО, отправляем вещи, обувь, медикаменты, вещи первой необходимости, а также отвозим продукты питания, ну, и естественно, домашнюю еду - борщи, окрошку, пирожки, блины, 20-30 литров борща, так же и окрошки, блинов и пирожков по 200-300 штук", - рассказала Чаус.
© Фото : Предоставленп Анастасией ЧаусПирожки для бойцов, отправленные волонтерами в зону СВО
© Фото : Предоставленп Анастасией Чаус
Пирожки для бойцов, отправленные волонтерами в зону СВО
Она отметила, что приготовлением блюд занимаются все участвующие, а отправляют груз с продуктами и другими предметами в новые регионы РФ каждые две недели. При этом гуманитарная помощь оказывается не только ростовскими и сочинскими волонтёрами, помогают Иркутск, Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, говорит Чаус.
По словам Истратова, который также оказывает гуманитарную помощь, борщ отправляли именно по заявкам, полученным от участников СВО. "Борщ - это позывной бойца, передавали в кастрюлях. Кастрюли загружают в машину и устанавливают так, чтобы ничего не разлилось, так как дорога вся в рытвинах от осколков, бомбёжек, когда едешь, борщ разливается", - сказал РИА Новости Истратов, дополнив, что летом бойцы чаще просят окрошку.