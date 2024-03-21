В Волгограде МЧС запустило дронов для мониторинга пожаров
ГУ МЧС предупредило жителей Волгограда о запуске дронов для мониторинга пожаров
© ГУ МЧС России по Волгоградской областиCпециалисты беспилотной авиации ГУ МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на БПЛА
© ГУ МЧС России по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 21 мар — РИА Новости. Дроны запущены над территорией Волгограда для съемки пожароопасных мест в городе, сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале.
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"Сохраняем спокойствие! Сегодня, 21 марта, специалисты беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на беспилотных воздушных судах вертолетного типа с целью проведения аэрофотосьемки мест наиболее подверженных угрозе пожаров", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
Отмечается, что запуск дронов плановый и согласован с оперштабом. Полеты будут совершаться в Красноармейском, Советском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах Волгограда.
Власти Волгоградской области 31 декабря 2022 года ввели запрет на использование беспилотников на территории региона.
© ГУ МЧС России по Волгоградской областиCпециалисты беспилотной авиации ГУ МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на БПЛА
© ГУ МЧС России по Волгоградской области
Cпециалисты беспилотной авиации ГУ МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на БПЛА