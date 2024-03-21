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В Волгограде МЧС запустило дронов для мониторинга пожаров - РИА Новости, 21.03.2024
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16:10 21.03.2024 (обновлено: 16:19 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/volgograd-1934732120.html
В Волгограде МЧС запустило дронов для мониторинга пожаров
В Волгограде МЧС запустило дронов для мониторинга пожаров - РИА Новости, 21.03.2024
В Волгограде МЧС запустило дронов для мониторинга пожаров
Дроны запущены над территорией Волгограда для съемки пожароопасных мест в городе, сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:10
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общество
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 21 мар — РИА Новости. Дроны запущены над территорией Волгограда для съемки пожароопасных мест в городе, сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале. "Сохраняем спокойствие! Сегодня, 21 марта, специалисты беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на беспилотных воздушных судах вертолетного типа с целью проведения аэрофотосьемки мест наиболее подверженных угрозе пожаров", - говорится в сообщении ГУ МЧС. Отмечается, что запуск дронов плановый и согласован с оперштабом. Полеты будут совершаться в Красноармейском, Советском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах Волгограда. Власти Волгоградской области 31 декабря 2022 года ввели запрет на использование беспилотников на территории региона.
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общество, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде МЧС запустило дронов для мониторинга пожаров

ГУ МЧС предупредило жителей Волгограда о запуске дронов для мониторинга пожаров

© ГУ МЧС России по Волгоградской областиCпециалисты беспилотной авиации ГУ МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на БПЛА
Cпециалисты беспилотной авиации ГУ МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на БПЛА
© ГУ МЧС России по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 21 мар — РИА Новости. Дроны запущены над территорией Волгограда для съемки пожароопасных мест в городе, сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале.
«
"Сохраняем спокойствие! Сегодня, 21 марта, специалисты беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на беспилотных воздушных судах вертолетного типа с целью проведения аэрофотосьемки мест наиболее подверженных угрозе пожаров", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
Отмечается, что запуск дронов плановый и согласован с оперштабом. Полеты будут совершаться в Красноармейском, Советском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах Волгограда.
Власти Волгоградской области 31 декабря 2022 года ввели запрет на использование беспилотников на территории региона.
© ГУ МЧС России по Волгоградской областиCпециалисты беспилотной авиации ГУ МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на БПЛА
Cпециалисты беспилотной авиации ГУ МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на БПЛА
© ГУ МЧС России по Волгоградской области
Cпециалисты беспилотной авиации ГУ МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на БПЛА
 
ОбществоВолгоградВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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