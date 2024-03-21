https://ria.ru/20240321/volgograd-1934732120.html

В Волгограде МЧС запустило дронов для мониторинга пожаров

В Волгограде МЧС запустило дронов для мониторинга пожаров - РИА Новости, 21.03.2024

В Волгограде МЧС запустило дронов для мониторинга пожаров

Дроны запущены над территорией Волгограда для съемки пожароопасных мест в городе, сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:10

2024-03-21T16:10

2024-03-21T16:19

общество

волгоград

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934732541_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e6285dbe22b92c8d0a1aed2897488501.jpg

ВОЛГОГРАД, 21 мар — РИА Новости. Дроны запущены над территорией Волгограда для съемки пожароопасных мест в городе, сообщает в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС в Telegram-канале. "Сохраняем спокойствие! Сегодня, 21 марта, специалисты беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Волгоградской области совершают полеты на беспилотных воздушных судах вертолетного типа с целью проведения аэрофотосьемки мест наиболее подверженных угрозе пожаров", - говорится в сообщении ГУ МЧС. Отмечается, что запуск дронов плановый и согласован с оперштабом. Полеты будут совершаться в Красноармейском, Советском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах Волгограда. Власти Волгоградской области 31 декабря 2022 года ввели запрет на использование беспилотников на территории региона.

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)