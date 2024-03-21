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Депутат Рады раскритиковал украинские власти за отсутствие налаженного ВПК - РИА Новости, 21.03.2024
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20:58 21.03.2024 (обновлено: 21:00 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934803330.html
Депутат Рады раскритиковал украинские власти за отсутствие налаженного ВПК
Депутат Рады раскритиковал украинские власти за отсутствие налаженного ВПК - РИА Новости, 21.03.2024
Депутат Рады раскритиковал украинские власти за отсутствие налаженного ВПК
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, обвинил украинские власти в пустых обещаниях, в связи с тем РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T20:58
2024-03-21T21:00
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россия
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юрий гусев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, обвинил украинские власти в пустых обещаниях, в связи с тем что производство снарядов украинскими госкомпаниями так и не было налажено за два с лишним года. Американская газета Washington Post со ссылкой на источники в среду сообщила, что Украина не начнет собственное производство снарядов калибра 155 миллиметров, которых не хватает на поле боя, до второй половины 2024 года, и которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными спонсорами Украины. "Укроборонпром": производство (!) снарядов 155 мм начнется на Украине во втором полугодии. Шел (!) третий год войны. Бывший начальник УОП (Украинская оборонная промышленность - бывший госконцерн "Укроборонпром"), видимо, за успехи отправлен послом в Азербайджан", - написал Дубинский в своем Telegram-канале, при этом добавил, что не до снарядов было, так как "все были заняты в шоу", снимая красочные видеоролики. Как сообщал в июне 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин, кабмин Украины назначил новым руководителем государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина, уволив его предшественника Юрия Гусева. Отмечалось, что перед Сметаниным правительство ставит задачу трансформировать концерн, нарастить производство боеприпасов и военной техники, а также построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240321/mobilizatsiya-1934631761.html
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украина, россия, сша, александр дубинский, юрий гусев, сергей лавров, верховная рада украины, нато, укроборонпром, в мире
Украина, Россия, США, Александр Дубинский, Юрий Гусев, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины, НАТО, Укроборонпром, В мире
Депутат Рады раскритиковал украинские власти за отсутствие налаженного ВПК

Дубинский обвинил власти Украины в пустословии из-за отсутствия налаженного ВПК

© РИА Новости / СтрингерАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, обвинил украинские власти в пустых обещаниях, в связи с тем что производство снарядов украинскими госкомпаниями так и не было налажено за два с лишним года.
Американская газета Washington Post со ссылкой на источники в среду сообщила, что Украина не начнет собственное производство снарядов калибра 155 миллиметров, которых не хватает на поле боя, до второй половины 2024 года, и которые необходимы для артиллерийских систем, поставляемых западными спонсорами Украины.
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"Укроборонпром": производство (!) снарядов 155 мм начнется на Украине во втором полугодии. Шел (!) третий год войны. Бывший начальник УОП (Украинская оборонная промышленность - бывший госконцерн "Укроборонпром"), видимо, за успехи отправлен послом в Азербайджан", - написал Дубинский в своем Telegram-канале, при этом добавил, что не до снарядов было, так как "все были заняты в шоу", снимая красочные видеоролики.
Как сообщал в июне 2023 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин, кабмин Украины назначил новым руководителем государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина, уволив его предшественника Юрия Гусева. Отмечалось, что перед Сметаниным правительство ставит задачу трансформировать концерн, нарастить производство боеприпасов и военной техники, а также построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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