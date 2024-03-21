https://ria.ru/20240321/ukraina-1934724429.html

Безумие. Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине

Безумие. Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине - РИА Новости, 21.03.2024

Безумие. Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине

Николя Саркози и Ангела Меркель еще в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:42

2024-03-21T15:42

2024-03-21T15:42

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО очень плохо закончится для мира, заявил в эфире LCI главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт. "Николя Саркози и Ангела Меркель еще в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину", — сказал он. Рокетт добавил, что несмотря на это, в последующие годы Киев стремился к членству в западном военном альянсе, но в результате это привело к расколу на Украине. "В итоге стоит задаться вопросом: не следовало ли Украине остаться более нейтральной", — отметил он. Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия.

https://ria.ru/20240321/putin-1934692705.html

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934657788.html

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