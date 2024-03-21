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Безумие. Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934724429.html
Безумие. Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине
Безумие. Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине - РИА Новости, 21.03.2024
Безумие. Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине
Николя Саркози и Ангела Меркель еще в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:42
2024-03-21T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ангела меркель
николя саркози
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франция
россия
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО очень плохо закончится для мира, заявил в эфире LCI главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт. "Николя Саркози и Ангела Меркель еще в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину", — сказал он. Рокетт добавил, что несмотря на это, в последующие годы Киев стремился к членству в западном военном альянсе, но в результате это привело к расколу на Украине. "В итоге стоит задаться вопросом: не следовало ли Украине остаться более нейтральной", — отметил он. Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия.
https://ria.ru/20240321/putin-1934692705.html
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в мире, украина, ангела меркель, николя саркози, сша, франция, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ангела Меркель, Николя Саркози, США, Франция, Россия
Безумие. Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине

Рокетт: Саркози и Меркель предупреждали о безумии при вступлении Украины в НАТО

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО очень плохо закончится для мира, заявил в эфире LCI главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт.

"Николя Саркози и Ангела Меркель еще в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину", — сказал он.
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Рокетт добавил, что несмотря на это, в последующие годы Киев стремился к членству в западном военном альянсе, но в результате это привело к расколу на Украине.

"В итоге стоит задаться вопросом: не следовало ли Украине остаться более нейтральной", — отметил он.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнгела МеркельНиколя СаркозиСШАФранцияРоссия
 
 
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