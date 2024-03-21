Безумие. Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине
Рокетт: Саркози и Меркель предупреждали о безумии при вступлении Украины в НАТО
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО очень плохо закончится для мира, заявил в эфире LCI главный редактор журнала Figaro Magazine Гийом Рокетт.
"Николя Саркози и Ангела Меркель еще в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину", — сказал он.
"Николя Саркози и Ангела Меркель еще в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО безумие, поскольку Россия воспримет это как провокацию и может ввести войска на Украину", — сказал он.
Рокетт добавил, что несмотря на это, в последующие годы Киев стремился к членству в западном военном альянсе, но в результате это привело к расколу на Украине.
"В итоге стоит задаться вопросом: не следовало ли Украине остаться более нейтральной", — отметил он.
Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия.
"В итоге стоит задаться вопросом: не следовало ли Украине остаться более нейтральной", — отметил он.
Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО, несмотря на желание государств Восточной Европы и самого Киева как можно скорее к нему приступить. В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможности для Украины получить приглашение в альянс, заявил, что приглашение последует, когда все союзники его поддержат, а сам Украина выполнит все необходимые для этого условия.