Рейтинг@Mail.ru
Премьер Украины заявил, что не получал просьб начать переговоры с Россией - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934655970.html
Премьер Украины заявил, что не получал просьб начать переговоры с Россией
Премьер Украины заявил, что не получал просьб начать переговоры с Россией - РИА Новости, 21.03.2024
Премьер Украины заявил, что не получал просьб начать переговоры с Россией
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью газете Pais, что на данный момент Киеву не поступали прямые просьбы начать переговоры с Россией, отметив при... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:04
2024-03-21T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис шмыгаль
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_ab2209a3904e7a0a7896e145fd53d7b7.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью газете Pais, что на данный момент Киеву не поступали прямые просьбы начать переговоры с Россией, отметив при этом, что конфликт невозможно решить военным путем. "Нет, на данный момент нет прямых просьб вести переговоры с русскими... Давления нет", - заявил Шмыгаль. При этом он признал, что "слышно много голосов", которые упоминают усталость или говорят, что есть европейские лидеры или граждане, которые измотаны украинским конфликтом. "Завершить (конфликт) военным путем невозможно, просто потому, что Россия - это ядерная страна", - добавил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776362291_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4a59464580ea56ba2a4ab5014a5266c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, денис шмыгаль, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Россия
Премьер Украины заявил, что не получал просьб начать переговоры с Россией

Шмыгаль: Украине не поступали просьбы или требования вести переговоры с Россией

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкФлажки России и Украины на столе переговоров
Флажки России и Украины на столе переговоров - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки России и Украины на столе переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью газете Pais, что на данный момент Киеву не поступали прямые просьбы начать переговоры с Россией, отметив при этом, что конфликт невозможно решить военным путем.
"Нет, на данный момент нет прямых просьб вести переговоры с русскими... Давления нет", - заявил Шмыгаль. При этом он признал, что "слышно много голосов", которые упоминают усталость или говорят, что есть европейские лидеры или граждане, которые измотаны украинским конфликтом.
Военнослужащие отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
12 марта, 08:00
"Завершить (конфликт) военным путем невозможно, просто потому, что Россия - это ядерная страна", - добавил он.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис ШмыгальРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала