https://ria.ru/20240321/ukraina-1934655970.html

Премьер Украины заявил, что не получал просьб начать переговоры с Россией

Премьер Украины заявил, что не получал просьб начать переговоры с Россией - РИА Новости, 21.03.2024

Премьер Украины заявил, что не получал просьб начать переговоры с Россией

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью газете Pais, что на данный момент Киеву не поступали прямые просьбы начать переговоры с Россией, отметив при... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:04

2024-03-21T12:04

2024-03-21T12:04

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью газете Pais, что на данный момент Киеву не поступали прямые просьбы начать переговоры с Россией, отметив при этом, что конфликт невозможно решить военным путем. "Нет, на данный момент нет прямых просьб вести переговоры с русскими... Давления нет", - заявил Шмыгаль. При этом он признал, что "слышно много голосов", которые упоминают усталость или говорят, что есть европейские лидеры или граждане, которые измотаны украинским конфликтом. "Завершить (конфликт) военным путем невозможно, просто потому, что Россия - это ядерная страна", - добавил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, денис шмыгаль, россия