https://ria.ru/20240321/ukraina-1934610797.html

Переломный момент. В ЕС запаниковали из-за того, что Россия приготовила ВСУ

Переломный момент. В ЕС запаниковали из-за того, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024

Переломный момент. В ЕС запаниковали из-за того, что Россия приготовила ВСУ

В Европе заявили о тяжелой ситуации на поле боя для Украины из-за наступления ВС России, пишет Politico. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:33

2024-03-21T09:33

2024-03-21T10:24

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Европе заявили о тяжелой ситуации на поле боя для Украины из-за наступления ВС России, пишет Politico."Есть много опасений, что мы можем стать свидетелями переломного момента этим летом, когда Россия совершит реальные прорывы", — приводит издание слова заместителя директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алиссы де Карбоннель. В статье отмечается, что на этом фоне глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен хочет заполнить вакуум лидерства, который существует уже довольно долгое время из-за того, что лидеры Германии и Франции сосредоточили внимание на внутренней политике, а не на помощи Украине. Издание пишет, что ЕС медлит с помощью Киеву, но при этом он не может позволить себе политическую нестабильность в этом вопросе. В ответ Украина заявила, что Брюсселю необходимо принимать решения в срочном порядке, пишет Politico. В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934619908.html

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