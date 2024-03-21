Переломный момент. В ЕС запаниковали из-за того, что Россия приготовила ВСУ
Politico пишет, что ЕС опасается прорывов ВС РФ на Украине летом
Боевая работа артдивизиона. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Европе заявили о тяжелой ситуации на поле боя для Украины из-за наступления ВС России, пишет Politico.
"Есть много опасений, что мы можем стать свидетелями переломного момента этим летом, когда Россия совершит реальные прорывы", — приводит издание слова заместителя директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алиссы де Карбоннель.
В статье отмечается, что на этом фоне глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен хочет заполнить вакуум лидерства, который существует уже довольно долгое время из-за того, что лидеры Германии и Франции сосредоточили внимание на внутренней политике, а не на помощи Украине.
Издание пишет, что ЕС медлит с помощью Киеву, но при этом он не может позволить себе политическую нестабильность в этом вопросе. В ответ Украина заявила, что Брюсселю необходимо принимать решения в срочном порядке, пишет Politico.
В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
Издание пишет, что ЕС медлит с помощью Киеву, но при этом он не может позволить себе политическую нестабильность в этом вопросе. В ответ Украина заявила, что Брюсселю необходимо принимать решения в срочном порядке, пишет Politico.
В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.