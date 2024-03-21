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Переломный момент. В ЕС запаниковали из-за того, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 21.03.2024 (обновлено: 10:24 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934610797.html
Переломный момент. В ЕС запаниковали из-за того, что Россия приготовила ВСУ
Переломный момент. В ЕС запаниковали из-за того, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024
Переломный момент. В ЕС запаниковали из-за того, что Россия приготовила ВСУ
В Европе заявили о тяжелой ситуации на поле боя для Украины из-за наступления ВС России, пишет Politico. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:33
2024-03-21T10:24
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
евросоюз
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Европе заявили о тяжелой ситуации на поле боя для Украины из-за наступления ВС России, пишет Politico."Есть много опасений, что мы можем стать свидетелями переломного момента этим летом, когда Россия совершит реальные прорывы", — приводит издание слова заместителя директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алиссы де Карбоннель. В статье отмечается, что на этом фоне глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен хочет заполнить вакуум лидерства, который существует уже довольно долгое время из-за того, что лидеры Германии и Франции сосредоточили внимание на внутренней политике, а не на помощи Украине. Издание пишет, что ЕС медлит с помощью Киеву, но при этом он не может позволить себе политическую нестабильность в этом вопросе. В ответ Украина заявила, что Брюсселю необходимо принимать решения в срочном порядке, пишет Politico. В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934619908.html
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в мире, россия, украина, европа, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Евросоюз
Переломный момент. В ЕС запаниковали из-за того, что Россия приготовила ВСУ

Politico пишет, что ЕС опасается прорывов ВС РФ на Украине летом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Европе заявили о тяжелой ситуации на поле боя для Украины из-за наступления ВС России, пишет Politico.
"Есть много опасений, что мы можем стать свидетелями переломного момента этим летом, когда Россия совершит реальные прорывы", — приводит издание слова заместителя директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алиссы де Карбоннель.
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В статье отмечается, что на этом фоне глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен хочет заполнить вакуум лидерства, который существует уже довольно долгое время из-за того, что лидеры Германии и Франции сосредоточили внимание на внутренней политике, а не на помощи Украине.

Издание пишет, что ЕС медлит с помощью Киеву, но при этом он не может позволить себе политическую нестабильность в этом вопросе. В ответ Украина заявила, что Брюсселю необходимо принимать решения в срочном порядке, пишет Politico.

В среду министр обороны России Сергей Шойгу выступил на коллегии ведомства. По его словам, с начала года ВСУ потеряли более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза превысили показатели аналогичного периода прошлого года, отметил Шойгу. Министр добавил, что армия продолжает выдавливать противника c занимаемых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаЕвросоюз
 
 
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