Киев обвинил Запад в попытке усидеть на двух стульях
Подоляк обвинил Запад в попытке усидеть на двух стульях, чтобы защитить рынки
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обвинил Запад в желании "усидеть на двух стульях" из-за стремления защитить свой рынок, пишет газета Politico.
"С одной стороны, вы союзник и должны помочь Украине... С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистским путем", - заявил Подоляк в интервью газете.
Как пишет издание, отношения между Киевом и европейскими союзниками обострились из-за недельных протестов фермеров в Польше и ряде других европейских стран против импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Теперь, как отмечает газета, страны ЕС разделились во мнениях о том, следует ли расширять беспошлинный импорт украинской продукции, а Польша и Франция настаивают на ужесточении ограничений.
По данным издания, Подоляк посетовал, что дебаты о том, следует ли восстанавливать барьеры, снятые после начала силами РФ спецоперации на Украине, недостойны союзников Киева. "Для меня это выглядит странно", - добавил он.
В среду совет ЕС и Европарламент согласовали новое предложение о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины, в которое добавили дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед.
Защитный механизм предполагает, в частности, введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы.
В ЕС в последние месяцы обострились протесты аграриев. В 2023 году протесты распространились на многие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, а также недостаточных мер господдержки.