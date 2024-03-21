https://ria.ru/20240321/ukraina-1934606143.html

Киев обвинил Запад в попытке усидеть на двух стульях

Киев обвинил Запад в попытке усидеть на двух стульях - РИА Новости, 21.03.2024

Киев обвинил Запад в попытке усидеть на двух стульях

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обвинил Запад в желании "усидеть на двух стульях" из-за стремления защитить свой рынок, пишет газета Politico. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:07

2024-03-21T09:07

2024-03-21T09:07

украина

михаил подоляк

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк обвинил Запад в желании "усидеть на двух стульях" из-за стремления защитить свой рынок, пишет газета Politico. "С одной стороны, вы союзник и должны помочь Украине... С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистским путем", - заявил Подоляк в интервью газете. Как пишет издание, отношения между Киевом и европейскими союзниками обострились из-за недельных протестов фермеров в Польше и ряде других европейских стран против импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Теперь, как отмечает газета, страны ЕС разделились во мнениях о том, следует ли расширять беспошлинный импорт украинской продукции, а Польша и Франция настаивают на ужесточении ограничений. По данным издания, Подоляк посетовал, что дебаты о том, следует ли восстанавливать барьеры, снятые после начала силами РФ спецоперации на Украине, недостойны союзников Киева. "Для меня это выглядит странно", - добавил он. В среду совет ЕС и Европарламент согласовали новое предложение о продлении на один год до 5 июня 2025 года беспошлинного импорта товаров с Украины, в которое добавили дополнительные ограничения и возможность экстренного прекращения ввоза в ЕС ряда сельхозпродукции, включая мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед. Защитный механизм предполагает, в частности, введение пошлин на определенные категории импортируемых с Украины товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта по состоянию на 2022-2023 годы. В ЕС в последние месяцы обострились протесты аграриев. В 2023 году протесты распространились на многие страны, а к концу года охватили 12 государств. Кроме "зелёной" повестки, фермеры протестуют против низких цен на свою продукцию из-за ввоза украинских товаров, дорогих удобрений и топлива, а также недостаточных мер господдержки.

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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украина, михаил подоляк, евросоюз, в мире