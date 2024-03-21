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Помощник Байдена заявил, что не может сказать, когда будет помощь Киеву - РИА Новости, 21.03.2024
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01:08 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934584617.html
Помощник Байдена заявил, что не может сказать, когда будет помощь Киеву
Помощник Байдена заявил, что не может сказать, когда будет помощь Киеву - РИА Новости, 21.03.2024
Помощник Байдена заявил, что не может сказать, когда будет помощь Киеву
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе визита в Киев заявил, что не берется предсказать, когда будет согласована новая помощь Украине. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T01:08
2024-03-21T01:08
в мире
киев
украина
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе визита в Киев заявил, что не берется предсказать, когда будет согласована новая помощь Украине. "Времени уже и так прошло слишком много. И я знаю это. Я не могу предсказать сегодня, когда это произойдет, но мы работаем над тем, чтобы это произошло как можно скорее. И президент Джо Байден работает ежедневно, пытаясь обеспечить утверждение новой помощи конгрессом", - заявил Салливан на пресс-конференции в Киеве. Расшифровку мероприятия предоставил Белый дом. Белый дом также сообщил, что Салливан в Киеве встречался с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель". Шеф Пентагона Ллойд Остин накануне заявил, что российские силы продолжают продвигаться на Украине. Белый дом со своей стороны признал, что Украина "действительно теряет позиции на поле боя" из-за бездействия США.
https://ria.ru/20240320/istrebiteli-1934576847.html
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в мире, киев, украина, сша, джейк салливан, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, США, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
Помощник Байдена заявил, что не может сказать, когда будет помощь Киеву

Салливан в Киеве заявил, что не может предсказать, когда будет новая помощь

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар – РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе визита в Киев заявил, что не берется предсказать, когда будет согласована новая помощь Украине.
"Времени уже и так прошло слишком много. И я знаю это. Я не могу предсказать сегодня, когда это произойдет, но мы работаем над тем, чтобы это произошло как можно скорее. И президент Джо Байден работает ежедневно, пытаясь обеспечить утверждение новой помощи конгрессом", - заявил Салливан на пресс-конференции в Киеве.
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Расшифровку мероприятия предоставил Белый дом.
Белый дом также сообщил, что Салливан в Киеве встречался с Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.
Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
Шеф Пентагона Ллойд Остин накануне заявил, что российские силы продолжают продвигаться на Украине. Белый дом со своей стороны признал, что Украина "действительно теряет позиции на поле боя" из-за бездействия США.
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В миреКиевУкраинаСШАДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
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