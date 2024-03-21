https://ria.ru/20240321/trevoga-1934664469.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.03.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:31

2024-03-21T12:31

2024-03-21T12:33

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николаевская область

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запорожская область

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в Днепропетровской, Сумской областях Украины прозвучал в 11.56 мск, в это же время тревогу объявили на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. В 12.17 тревога раздалась в Николаевской области. Ранее в четверг тревогу уже объявляли в ряде регионов страны. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, на территории Житомирской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, николаевская область, сумская область, запорожская область, днепропетровская область