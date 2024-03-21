https://ria.ru/20240321/trevoga-1934590382.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.03.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T04:08
2024-03-21T04:08
2024-03-21T04:19
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги в этих областях прозвучал начиная с 3:56 мск.Ранее воздушная тревога объявлялась в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области.Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240321/nato-1934589613.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Одесской и еще пяти областях