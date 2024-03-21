https://ria.ru/20240321/tramp-1934687321.html

Трамп боится, что мог унаследовать болезнь Альцгеймера, сообщили СМИ

Трамп боится, что мог унаследовать болезнь Альцгеймера, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2024

Трамп боится, что мог унаследовать болезнь Альцгеймера, сообщили СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп боится, что мог унаследовать болезнь Альцгеймера от своего отца Фреда Трампа, но не признает этого, поскольку один из его... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:50

2024-03-21T13:50

2024-03-21T13:51

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп боится, что мог унаследовать болезнь Альцгеймера от своего отца Фреда Трампа, но не признает этого, поскольку один из его главных аргументов в президентской гонке – состояние умственных способностей действующего президента США и его оппонента Джо Байдена, сообщила газета Washington Post со ссылкой на бывшего топ-менеджера компании экс-президента Trump Organization. "Дональд, без сомнения, боится Альцгеймера… Он не будет говорить об этом и не будет в этом признаваться, но это важно, поскольку каждый день он атакует Байдена в связи с состоянием его умственных способностей и с возможностью выполнять работу (президента - ред.)", - приводит издание слова источника. По данным издания, озабоченность Трампа своим здоровьем вызвана наблюдением за его отцом, который в старости страдал от прогрессирующей деменции. Трамп неоднократно заявлял, что дважды сдавал тест на выявление признаков деменции, а его советник в предвыборной гонке Джейсон Миллер заявлял, что экс-президент готов пройти еще один тест на умственные способности, если одновременно с ним его пройдет и Байден, отмечает газета. В 2018 году Трамп успешно прошел так называемый Монреальский оценочный тест умственных способностей, который может показать наступление деменции. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости. Байден в последнее время особенно остро демонстрирует проблемы с памятью, трижды он рассказывал истории, в которых действующих глав государства заменял их предшественниками, уже скончавшимися. Американский лидер продолжает путать имена, иногда даже членов своего кабинета. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. Как говорится в документе, в ходе общения с командой спецпрокурора президент проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, а также назвать дату кончины своего сына Бо. Трамп и нынешний президент США Джо Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

https://ria.ru/20240216/test-1927878178.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1932083987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024