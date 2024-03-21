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В Петербурге выставили на торги документ за подписью Путина от 1995 года - РИА Новости, 21.03.2024
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14:13 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/torgi-1934694440.html
В Петербурге выставили на торги документ за подписью Путина от 1995 года
В Петербурге выставили на торги документ за подписью Путина от 1995 года - РИА Новости, 21.03.2024
В Петербурге выставили на торги документ за подписью Путина от 1995 года
Свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Владимира Путина в качестве главы комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:13
2024-03-21T14:13
санкт-петербург
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Владимира Путина в качестве главы комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга от 1995 года выставлено на электронный аукцион в Санкт-Петербурге, следует из данных на сайте аукционной площадки. "Свидетельство с подписью В.В. Путина. Реестровый номер № АОЛ-8870. Выдано 15 июня 1995 года", - указывается в карточке лота. Стартовая цена лота составляет 20 тысяч рублей. Аукцион пройдет 22 марта. Ранее в конце декабря 2023 года на аналогичных торгах за 2 миллиона рублей была продана визитная карточка Путина в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов, где несколько телефонных номеров написаны его рукой. В феврале этого года еще одна визитная карточка Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продана на торгах за 200 тысяч рублей, а также документ, представляющий собой свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга от 1992 года ушел с молотка за 480 тысяч рублей.
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санкт-петербург, владимир путин, экономика
Санкт-Петербург, Владимир Путин, Экономика
В Петербурге выставили на торги документ за подписью Путина от 1995 года

Документ за подписью Путина от 1995 года продают на торгах в Петербурге

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comАукцион
Аукцион - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Владимира Путина в качестве главы комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга от 1995 года выставлено на электронный аукцион в Санкт-Петербурге, следует из данных на сайте аукционной площадки.
«
"Свидетельство с подписью В.В. Путина. Реестровый номер № АОЛ-8870. Выдано 15 июня 1995 года", - указывается в карточке лота.
Стартовая цена лота составляет 20 тысяч рублей.
Аукцион пройдет 22 марта.
Ранее в конце декабря 2023 года на аналогичных торгах за 2 миллиона рублей была продана визитная карточка Путина в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов, где несколько телефонных номеров написаны его рукой. В феврале этого года еще одна визитная карточка Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продана на торгах за 200 тысяч рублей, а также документ, представляющий собой свидетельство о регистрации и внесении в государственный реестр за подписью Путина в должности председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга от 1992 года ушел с молотка за 480 тысяч рублей.
Объявление о продаже визитки президента России Владимира Путина
Визитку Путина и документ с его подписью продали за 680 тысяч рублей
11 февраля, 21:57
 
Санкт-ПетербургВладимир ПутинЭкономика
 
 
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