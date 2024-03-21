https://ria.ru/20240321/sputnik-1934620065.html

Минск и Москва запустят совместный спутник зондирования Земли в 2029 году

Минск и Москва запустят совместный спутник зондирования Земли в 2029 году - РИА Новости, 21.03.2024

Минск и Москва запустят совместный спутник зондирования Земли в 2029 году

Запуск совместного белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли может состояться в 2029 году, сообщил в интервью РИА Новости начальник... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:11

2024-03-21T10:11

2024-03-21T10:11

парламентское собрание союза беларуси и россии

земля

минск

москва

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спутник

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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Запуск совместного белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли может состояться в 2029 году, сообщил в интервью РИА Новости начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Петр Витязь. "Беларусь и Россия сейчас работают над созданием нового спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. Этот российско-белорусский космический аппарат с разрешением съемки 0,35 м будет создан в 2028 году, а запущен в 2029 году. Идет подготовка рабочего проекта спутника", - сказал Витязь. В нынешнюю группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус". В 2023 году в Минске сообщали, что закончено эскизное проектирование белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли, предварительно его запуск запланирован на 2028 год. Проектируемый аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 сантиметров против разрешения 2 метра, которое имеет работающий в настоящее время на орбите белорусский спутник. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.

https://ria.ru/20230411/sputnik-1864490600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

земля, минск, москва, космос, спутник, белоруссия, россия