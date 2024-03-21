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Минск и Москва запустят совместный спутник зондирования Земли в 2029 году - РИА Новости, 21.03.2024
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10:11 21.03.2024
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Минск и Москва запустят совместный спутник зондирования Земли в 2029 году
Минск и Москва запустят совместный спутник зондирования Земли в 2029 году - РИА Новости, 21.03.2024
Минск и Москва запустят совместный спутник зондирования Земли в 2029 году
Запуск совместного белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли может состояться в 2029 году, сообщил в интервью РИА Новости начальник... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:11
2024-03-21T10:11
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Запуск совместного белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли может состояться в 2029 году, сообщил в интервью РИА Новости начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Петр Витязь. "Беларусь и Россия сейчас работают над созданием нового спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. Этот российско-белорусский космический аппарат с разрешением съемки 0,35 м будет создан в 2028 году, а запущен в 2029 году. Идет подготовка рабочего проекта спутника", - сказал Витязь. В нынешнюю группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус". В 2023 году в Минске сообщали, что закончено эскизное проектирование белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли, предварительно его запуск запланирован на 2028 год. Проектируемый аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 сантиметров против разрешения 2 метра, которое имеет работающий в настоящее время на орбите белорусский спутник. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
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земля, минск, москва, космос, спутник, белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Земля, Минск, Москва, Космос, Спутник, Белоруссия, Россия

Минск и Москва запустят совместный спутник зондирования Земли в 2029 году

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса | Перейти в медиабанкСпециалисты предприятий ракетно-космической отрасли готовят аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" к пуску на космодроме Байконур
Специалисты предприятий ракетно-космической отрасли готовят аппарат дистанционного зондирования Земли Ресурс-П к пуску на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Специалисты предприятий ракетно-космической отрасли готовят аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" к пуску на космодроме Байконур. Архивное фото
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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. Запуск совместного белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли может состояться в 2029 году, сообщил в интервью РИА Новости начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Петр Витязь.
"Беларусь и Россия сейчас работают над созданием нового спутника дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. Этот российско-белорусский космический аппарат с разрешением съемки 0,35 м будет создан в 2028 году, а запущен в 2029 году. Идет подготовка рабочего проекта спутника", - сказал Витязь.
В нынешнюю группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус". В 2023 году в Минске сообщали, что закончено эскизное проектирование белорусско-российского спутника дистанционного зондирования Земли, предварительно его запуск запланирован на 2028 год. Проектируемый аппарат будет иметь разрешение съемки поверхности Земли 35 сантиметров против разрешения 2 метра, которое имеет работающий в настоящее время на орбите белорусский спутник.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЗемляМинскМоскваКосмосСпутникБелоруссияРоссия
 
 
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