https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934799492.html

Спецоперация, 21 марта: ВКС нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ

Спецоперация, 21 марта: ВКС нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024

Спецоперация, 21 марта: ВКС нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ

Воздушно-космические силы России ночью нанесли удар высокоточным оружием по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T20:40

2024-03-21T20:40

2024-03-21T20:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Воздушно-космические силы России ночью нанесли удар высокоточным оружием по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников, следует из сводки Минобороны России. Использовалось оружие большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Цели удара достигнуты, все объекты поражены, подчеркнули в МО РФ. Российские военнослужащие нанесли противнику поражение на всех направлениях ведения спецоперации, а также отразили по одной контратаке на авдеевском и южнодонецком направлениях. Кроме того, на авдеевском направлении был освобождён населённый пункт Тоненькое, а на донецком группировка войск "Юг" овладела железнодорожной станцией Алебастровая. На белгородском направлении российские подразделения продолжали не допускать диверсионно-разведывательные группы ВСУ на территорию РФ и уничтожали их в приграничных районах Украины. Нанесено поражение по иностранным наёмникам и солдатам 105-й бригады теробороны в Сумской области. Всего противник потерял более 800 солдат, семь танков, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, произведённые в США артиллерийскую систему М777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также гаубицу Д-30 и десять боевых бронированных машин. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 и орудие М102 производства США, три самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", две гаубицы Д-20 и две Д-30. Российские авиация и артиллерия поразили склад хранения, а также цех по производству беспилотников. Средства ПФО сбили 163 украинских беспилотника и 20 реактивных снарядов HIMARS и Vampire. Массовое производство трёхтонных бомбМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему доложили о многократном увеличении производства авиационных бомб ФАБ-500 и расширении производства ФАБ-1500 в два раза. Кроме того, с февраля 2024 года организовано массовое изготовление трёхтонных фугасных авиабомб ФАБ-3000. Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов, отмечает МО РФ. С прошлого года объем производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз, добавили в военном ведомстве. Шойгу также проинспектировал производство боеприпасов для артиллерийского комплекса "Гиацинт". Обстрелы и беспилотникиВ Минобороны сообщили, что 21 марта дежурные средства российской ПВО сбили 10 реактивных снарядов Vampire и два беспилотника над Белгородской областью, три беспилотника над Крымом, и один над Брянской областью. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска в четверг выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке, 20 аналогичных снарядов по Кировскому и Петровскому районам Донецка, а также четыре снаряда по посёлку Озеряновка. Кроме того, Горловка утром была атакована беспилотником-камикадзе, а днём украинские военные сбрасывали на неё боеприпасы с беспилотника. Также боеприпас с беспилотника был сброшен на Донецк. ФСБ сообщила о задержании в Белгородской области россиянина, который по заданию "Русского добровольческого корпуса"* готовил диверсионно-террористические акты против военных. У него изъяли взрывное устройство. Сам задержанный признался, что собирался с помощью взрывчатки устроить теракт в Валуйках (в 15 километрах от границы с Украиной), видеозапись обнародовала ФСБ России. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередных обстрелах приграничного посёлка Тёткино. Посёлок подвергается обстрелам уже десятый день подряд. Из учреждений Федеральной службы исполнения наказаний в регионах РФ, граничащих с Украиной, в 2023 году были эвакуированы порядка 1,1 тысячи осуждённых, сообщил в четверг на итоговой коллегии директор ФСИН Аркадий Гостев. Чьи доходыКанцлер Германии Олаф Шольц в преддверии саммита Евросоюза в Брюсселе заявил, что доходы от замороженных в Европе российских активов никому не принадлежат, поэтому их можно использовать на военную помощь Украине, в первую очередь на приобретение оружия и боеприпасов. Анкара обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС и не хотела бы повторения катастрофы, аналогичной Чернобыльской, которая затронула в том числе и Турцию, заявил в четверг глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, Анкара поддерживает усилия МАГАТЭ в этой сфере. Ранее пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры электростанции. В Словакии заявили, что страна не будет присоединяться к инициативе Чехии по покупке боеприпасов у третьих для Украины, поскольку не верит в военное решение конфликта. По словам министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, Братислава ограничится гуманитарной помощью. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первыми F-16 на Украину отправит Дания, а лишь затем, во второй половине 2024 года, будет передана партия нидерландских истребителей. Российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что обучение украинских пилотов идёт уже два года, а "толку никакого". Когда Украина получит эти самолёты, ВС РФ будут их сбивать, а ракеты, которые Киев планирует запускать с F-16, перехватывать. Надеются на помощь СШАКак следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в четверг на всей территории Украины, в некоторый областях по несколько раз. Украинский телеканал "Общественное" сообщил о нескольких сериях взрывов в Киеве. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, американские конгрессмены дали понять Киеву, что решение по выделению средств может быть принято в апреле и Украина может рассчитывать на помощь. В "Грузинском национальном легионе" на стороне киевского режима воюют иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы, сообщил РИА Новости пленный наемник из Грузии Мамука Гацарели, который сам был участником этого вооруженного формирования, а сейчас приговорен к пожизненному сроку в России.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240321/oruzhie-1934482802.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240321/vybor-1934569775.html

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

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украина, киев, сергей шойгу, роман старовойт, россия, олаф шольц, f-16, в мире