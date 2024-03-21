https://ria.ru/20240321/shoygu-1934744907.html

Шойгу оценил работу нижегородских предприятий ОПК

Шойгу оценил работу нижегородских предприятий ОПК - РИА Новости, 21.03.2024

Шойгу оценил работу нижегородских предприятий ОПК

Нижегородские предприятия оборонно-промышленного комплекса поддерживают на достаточном уровне поставку снарядов в зону СВО, сообщил министр обороны РФ генерал... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:38

2024-03-21T16:38

2024-03-21T18:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

нижегородская область

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Нижегородские предприятия оборонно-промышленного комплекса поддерживают на достаточном уровне поставку снарядов в зону СВО, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергий Шойгу. Как рассказали в Минобороны, Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. По итогам работы министр провел рабочее совещание с участием руководства МО РФ, представителями профильных органов военного управления и генеральными директорами предприятий. Глава российского военного ведомства отметил, что на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки, информировали в министерстве. "Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объем увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции. То есть те задачи, которые мы ставили год назад, выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу", - сказал Шойгу, слова которого приводят в Минобороны. Глава военного ведомства сообщил, что ранее были поставлены задачи по расширению предприятиями производственных мощностей. "После начала работы новых объектов объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза", - отметил министр. Шойгу также указал, что за счет ввода в строй новых объектов, предприятия работают с опережением графика производства. "Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала. И работа проделана огромная, предприятие не просто реконструировано и модернизировано, это по многим компонентам новое предприятие", - подчеркнул глава российского военного ведомства. "Это большая заслуга тех, кто трудится на предприятиях в три смены без выходных. Время сейчас такое, так что вам за это спасибо", - сказал министр.

https://ria.ru/20240226/opk-1929660200.html

https://ria.ru/20240320/svo-1934464328.html

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

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безопасность, россия, нижегородская область, сергей шойгу