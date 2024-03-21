https://ria.ru/20240321/shoygu-1934744907.html
Шойгу оценил работу нижегородских предприятий ОПК
Шойгу оценил работу нижегородских предприятий ОПК - РИА Новости, 21.03.2024
Шойгу оценил работу нижегородских предприятий ОПК
Нижегородские предприятия оборонно-промышленного комплекса поддерживают на достаточном уровне поставку снарядов в зону СВО, сообщил министр обороны РФ генерал... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:38
2024-03-21T16:38
2024-03-21T18:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
нижегородская область
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934769753_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_49bc7442a2e1018ce7d27ed7ca591211.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Нижегородские предприятия оборонно-промышленного комплекса поддерживают на достаточном уровне поставку снарядов в зону СВО, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергий Шойгу. Как рассказали в Минобороны, Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области. По итогам работы министр провел рабочее совещание с участием руководства МО РФ, представителями профильных органов военного управления и генеральными директорами предприятий. Глава российского военного ведомства отметил, что на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки, информировали в министерстве. "Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объем увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции. То есть те задачи, которые мы ставили год назад, выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу", - сказал Шойгу, слова которого приводят в Минобороны. Глава военного ведомства сообщил, что ранее были поставлены задачи по расширению предприятиями производственных мощностей. "После начала работы новых объектов объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза", - отметил министр. Шойгу также указал, что за счет ввода в строй новых объектов, предприятия работают с опережением графика производства. "Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала. И работа проделана огромная, предприятие не просто реконструировано и модернизировано, это по многим компонентам новое предприятие", - подчеркнул глава российского военного ведомства. "Это большая заслуга тех, кто трудится на предприятиях в три смены без выходных. Время сейчас такое, так что вам за это спасибо", - сказал министр.
https://ria.ru/20240226/opk-1929660200.html
https://ria.ru/20240320/svo-1934464328.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934769753_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_0dcd3f874638e0ea1e42285ce58dce54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, нижегородская область, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Нижегородская область, Сергей Шойгу
Шойгу оценил работу нижегородских предприятий ОПК
Шойгу: нижегородские предприятия ОПК поставляют снаряды на достаточном уровне
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости.
Нижегородские предприятия оборонно-промышленного комплекса поддерживают на достаточном уровне поставку снарядов в зону СВО, сообщил министр обороны РФ генерал
армии Сергий Шойгу.
Как рассказали в Минобороны, Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области
. По итогам работы министр провел рабочее совещание с участием руководства МО РФ, представителями профильных органов военного управления и генеральными директорами предприятий.
Мантуров рассказал, почему российский ОПК выдержал западные санкции
Глава российского военного ведомства отметил, что на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки, информировали в министерстве.
"Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объем увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции. То есть те задачи, которые мы ставили год назад, выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу", - сказал Шойгу, слова которого приводят в Минобороны.
Глава военного ведомства сообщил, что ранее были поставлены задачи по расширению предприятиями производственных мощностей.
Шойгу заявил об обеспокоенности США успехами России на фронте
"После начала работы новых объектов объем производства фактически увеличился почти в 2,5 раза", - отметил министр.
Шойгу также указал, что за счет ввода в строй новых объектов, предприятия работают с опережением графика производства.
России нужна тотальная милитаризация
"Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала. И работа проделана огромная, предприятие не просто реконструировано и модернизировано, это по многим компонентам новое предприятие", - подчеркнул глава российского военного ведомства.
"Это большая заслуга тех, кто трудится на предприятиях в три смены без выходных. Время сейчас такое, так что вам за это спасибо", - сказал министр.
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои