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Губернатор призвал увеличить число инженеров на шахте "Пионер" после ЧП - РИА Новости, 21.03.2024
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08:33 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/shakhta-1934602385.html
Губернатор призвал увеличить число инженеров на шахте "Пионер" после ЧП
Губернатор призвал увеличить число инженеров на шахте "Пионер" после ЧП - РИА Новости, 21.03.2024
Губернатор призвал увеличить число инженеров на шахте "Пионер" после ЧП
Губернатор Приамурья Василий Орлов рекомендовал увеличить число инженеров для ускорения работ на шахте "Пионер", где третий день под завалами заблокированы 13... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T08:33
2024-03-21T08:33
происшествия
амурская область
красноярский край
кемеровская область
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов рекомендовал увеличить число инженеров для ускорения работ на шахте "Пионер", где третий день под завалами заблокированы 13 горняков, сообщает правительство Амурской области. Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Амурской области введен региональный режим ЧС. Ход спасательных работы на руднике "Пионер" обсудили на заседании комиссии по ЧС, которое провел Орлов. Сейчас, по данным правительства региона, там готовятся начать бурение второй разведывательной скважины, которая поможет оценить обстановку в заваленной шахте. Первая установка "прошла" 54 метра из 262 к предполагаемому месту нахождения горняков. За минувшую ночь из засыпанной шахты вывезли ещё 160 кубических метров грунта. Откачку воды и пульпы приостановили, жидкость пока не поступает. Связи с горняками нет. В спасательной операции задействовано 223 человека, 111 - специалисты МЧС, остальные - сотрудники предприятия. Глав региона рекомендовал увеличить количество инженерного персонала, которые сопровождают работы по бурению. "Советовался со специалистами, их профессиональное мнение — на месте должно быть как можно больше инженеров. От уровня компетенции задействованного персонала во многом зависит и скорость работ, и безопасность спасателей", — сказал Орлов. По рекомендациям специалистов из Кузбасса в шахте готовятся места для установки бетонных перемычек, которые необходимы для защиты спасателей от воды и возможного вторичного обрушения грунта. Готовятся возводить водоупорные перемычки. "Горноспасатели, водолазы, шахтовые специалисты и группа инженеров, прибывшие вчера спецбортом Ил-76 в регион уже работают на месте происшествия. Насос мощностью 800 кубометров в час, который везут из Кемеровской области, сейчас движется через Красноярский край, ориентировочное время прибытия - 23 марта", - уточнили в правительстве. Указывается, что сейчас сил и средств для проведения спасательной операции на месте ЧП хватает. Дополнительно специалисты подготовили список резервной техники и оборудования, которое может понадобиться для спасательных работ. Сегодня его передадут в соседние регионы, которые готовы выделить все необходимое. В область прибыли родственники двух горняков, которые остаются заблокированными в шахте.
https://ria.ru/20240320/rudnik-1934527408.html
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амурская область
красноярский край
кемеровская область
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353
60
353
60
Вывоз грунта с места обрушения породы в руднике в Амурской области
Около трех тысяч кубометров грунта вывезено с места обрушения породы в руднике в Амурской области, сообщает МЧС и публикует видео. В экстренных службах РИА Новости рассказывали, что всего рудник завалило 9 тысячами кубометров горной породы.
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происшествия, амурская область, красноярский край, кемеровская область, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Амурская область, Красноярский край, Кемеровская область, Василий Орлов (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Губернатор призвал увеличить число инженеров на шахте "Пионер" после ЧП

Орлов рекомендовал увеличить число инженеров на шахте "Пионер", где произошло ЧП

© Фото : Правительство Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов работает на месте ЧС на руднике "Пионер"
Губернатор Амурской области Василий Орлов работает на месте ЧС на руднике Пионер - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Правительство Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов работает на месте ЧС на руднике "Пионер"
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мар – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов рекомендовал увеличить число инженеров для ускорения работ на шахте "Пионер", где третий день под завалами заблокированы 13 горняков, сообщает правительство Амурской области.
Обрушение породы на руднике "Пионер" в Зейском округе произошло в понедельник в 20.40 по местному времени (14.40 мск), с этого момента под завалами находятся 13 человек - сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В Амурской области введен региональный режим ЧС.
Ход спасательных работы на руднике "Пионер" обсудили на заседании комиссии по ЧС, которое провел Орлов. Сейчас, по данным правительства региона, там готовятся начать бурение второй разведывательной скважины, которая поможет оценить обстановку в заваленной шахте. Первая установка "прошла" 54 метра из 262 к предполагаемому месту нахождения горняков. За минувшую ночь из засыпанной шахты вывезли ещё 160 кубических метров грунта. Откачку воды и пульпы приостановили, жидкость пока не поступает. Связи с горняками нет. В спасательной операции задействовано 223 человека, 111 - специалисты МЧС, остальные - сотрудники предприятия.
Глав региона рекомендовал увеличить количество инженерного персонала, которые сопровождают работы по бурению.
"Советовался со специалистами, их профессиональное мнение — на месте должно быть как можно больше инженеров. От уровня компетенции задействованного персонала во многом зависит и скорость работ, и безопасность спасателей", — сказал Орлов.
Спасательные работы на руднике Пионер - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Новая группа спасателей прибыла на заваленный рудник "Пионер"
20 марта, 17:14
По рекомендациям специалистов из Кузбасса в шахте готовятся места для установки бетонных перемычек, которые необходимы для защиты спасателей от воды и возможного вторичного обрушения грунта. Готовятся возводить водоупорные перемычки.
"Горноспасатели, водолазы, шахтовые специалисты и группа инженеров, прибывшие вчера спецбортом Ил-76 в регион уже работают на месте происшествия. Насос мощностью 800 кубометров в час, который везут из Кемеровской области, сейчас движется через Красноярский край, ориентировочное время прибытия - 23 марта", - уточнили в правительстве.
Указывается, что сейчас сил и средств для проведения спасательной операции на месте ЧП хватает. Дополнительно специалисты подготовили список резервной техники и оборудования, которое может понадобиться для спасательных работ. Сегодня его передадут в соседние регионы, которые готовы выделить все необходимое. В область прибыли родственники двух горняков, которые остаются заблокированными в шахте.
Шахта Заполярная в Воркуте, где произошло частичное затопление - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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ПроисшествияАмурская областьКрасноярский крайКемеровская областьВасилий Орлов (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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